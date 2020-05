«El coronavirus se está agotando»: esta es la teoría del experto italiano Giuseppe Remuzzi

“Va a haber una vacuna, pero si las cosas siguen como hasta ahora, para entonces el virus ya habrá desaparecido”. Estas son las declaraciones de Giuseppe Ramuzzi, director del Instituto Mario Negri de Investigación Farmacológica de Milán. Lo cierto es que sus teorías siempre generan un gran revuelo en los medios de comunicación italianos.

El experto ha vivido muy de cerca el drama de la pandemia ya que su ciudad natal, Bérgamo, fue una de las más afectadas por el coronavirus. Esta vez ha sido en una entrevista con el Corriere della Sera donde ha vuelto a insistir en que la enfermedad parece estar apagándose sola. Ya lo había advertido a principios de mayo. “Ciñamonos a los hechos. Hemos pasado de 80-120 admisiones al día, todas con grandes dificultades respiratorias, a cero nuevas internaciones para el Covid-19 en los hospitales”, aseguró el experto.

“La forma en que se manifiesta ha cambiado. Tal vez estamos viendo una reducción de la carga viral. Cuando está muy alta, la enfermedad suele ser grave. Ahora ya no sucede, no como antes, al menos. Hasta el punto de que los estudios italianos sobre las drogas para combatir el virus están en dificultades porque ya no están enfermos”.