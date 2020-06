Coronavirus: ¿Cuál es la mejor manera de evitar los contagios?

Mientras nos adaptamos a una ‘nueva normalidad’ en España, una ola de rebrotes por coronavirus nos amenaza inquietantemente pues, depende del aporte de cada uno de nosotros que esta situación empeore o no.

Nuevos casos importados, residencias de ancianos, hospitales y explotaciones hortofrutícolas se han convertido en los protagonistas de los nuevos focos de contagios.

El uso de mascarillas es obligatorio, también continúan estrictas las medidas de distanciamiento social e higiene.

Actualmente, y contrariamente a lo que se pensaba en un principio, son muchos los investigadores que afirman que es poco probable contagiarte de Covid-19 entrando en contacto con una superficie contaminada, así como también durante un encuentro fugaz y al aire libre con personas que estén infectadas. En cambio, una de las situaciones más comunes para los contagios serían los encuentros cara a cara y las interacciones entre personas durante períodos prolongados.

Según un equipo de especialistas reseñados por The Wall Street Journal. Han destacado que los escenarios más vulnerables al contagio son: los eventos masivos, los espacios mal ventilados y los lugares donde la gente habla en voz alta o canta.

Lo que si está claro es que el contacto de las personas con microgotas respiratorias es el principal modo de transmisión de Covid-19. Estas pueden pasar de una persona a otra si caen en los ojos, la nariz o la boca. Pero, generalmente tienden a caer al suelo o sobre otras superficies con bastante rapidez.

Se estima que el 10% de las personas con coronavirus son responsables de aproximadamente el 80% de las transmisiones, según un estudio publicado recientemente en Wellcome Open Research.

De momento, mientras seguimos esperando una vacuna efectiva y un tratamiento específico el miedo a la Covid-19 se mantiene perenne.

Muchas interrogantes siguen en nuestra cabeza. Aquí, algunas de las preguntas más comunes, respondidas por Rosa Pérez, enfermera y portavoz de la Secretaria de Enfermería del Grupo de Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes):

¿Si pulso el botón del ascensor me puedo infectar? ¿Y si me agarro de la barandilla? ¿Cuánto tiempo dura?

“Acerca del tiempo, existen diversos estudios de otros coronavirus que van de varias horas hasta incluso días, dependiendo del material y de las condiciones, fundamentalmente de la existencia o no de contenido biológico. Por eso la medida más efectiva es lavarse las manos”.

¿Cuánto tiempo vive el virus según la superficie (plástico, yeso, vidrio, orina, heces…)?

“Es variable. Con respecto a la orina y las heces se ha encontrado presencia de este virus en ambas, pero en cantidad inferior al hallado en las vías respiratorias”, recuerda la portavoz de la Secretaria de Enfermería del Grupo de Infecciosas de Semes. (Robert Redfiel, director de los CDC, asegura que el virus dura casi dos horas en el cobre y el acero, y en el cartón o el plástico, más tiempo).

¿Se contagia a través de la ropa? Si alguien va a un hospital ¿debería, al volver a casa, lavar la ropa?

“Se propaga a través de las pequeñas gotas, que pueden salir al toser o estornudar, y quedarse en la ropa al igual que en otras superficies. Esto no hace que sea necesario lavar la ropa al llegar a casa, simplemente cambiándose de ropa y lavándose las manos al llegar de la calle o de algún hospital es suficiente. Y en relación a los hospitales, se aconseja acudir sólo en caso necesario”.

¿Cómo hay que proceder si te ponen en cuarentena y un familiar te trae comida? ¿Se pide que la dejen en la puerta?

“Nada de recoger los alimentos tras una puerta. La persona confinada puede recoger los alimentos si usa las medidas que le indicarán desde los servicios sanitarios para proteger al resto de personas que convivan con ella. Por lo general, uso de mascarilla y lavado de manos antes y después de cualquier contacto”.

¿Cuánto tiempo dura este virus en monedas y billetes? ¿Nos podríamos contagiar?

“La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) indica en su página web que el riesgo de contagio del coronavirus a través de billetes y monedas es muy bajo. Lo que sí hay que hacer siempre es lavarse las manos tras manipular dinero”, precisa la portavoz. (Ya sea en monedas, billetes o tarjeta de crédito).

¿Si toco a la mascota? Y ¿qué puedo hacer si tengo perro y me aíslan en casa?

“Es muy importante dejar claro que no existe ninguna evidencia científica de que los animales domésticos puedan tener o transmitir el Covid-19. En cualquier caso, lo que se debe hacer siempre es lavarse las manos tras acariciar a un animal o tras manipular su comida. Y si estás confinado y tienes un perro, alguien deberá hacerse cargo de sus paseos y cuidados”.

¿Es peligroso ir a la peluquería o a un centro de depilación?

“No debe suponer un riesgo mayor que ir al supermercado. Si el peluquero tiene tos o fiebre, lo aconsejable es que no acuda a su puesto de trabajo y que mantenga cierta distancia social, pero igualmente el panadero, el carnicero o los clientes. Si tienes fiebre o tos, mantente a unos dos metros de distancia con otras personas y quédate en casa, seas peluquera, panadera o tengas una tienda de fruta”.

¿Es seguro ir al gimnasio con tanto sudor?

“El sudor no es el problema. No hay evidencia de presencia hasta el momento de este tipo de virus en él. Las superficies en contacto frecuente como las pesas, sí que pueden ser fuente de transmisión. Como medidas de higiene, se recomienda el lavado de manos tras manipular objetos del gimnasio, y en el caso del gimnasio, el personal debe extremar las medidas de higiene de sus instalaciones”.

¿Se debe interrumpir la lactancia o es mejor, ante la posibilidad de estar infectada y ser asintomática, dar leche de sustitución?

“La OMS, Unicef y el CDC, entre otros organismos internacionales, aconsejan no interrumpir la lactancia. Las madres que hayan dado positivo al Covid-19 y que presenten síntomas deben usar mascarilla al darle el pecho al bebé. Y si la madre se encontrara muy mal, se puede usar un sacaleches para evitar la congestión mamaria”.

¿Por qué el cierre de colegios y universidades?

“Los niños pueden contagiarse del Covid-19, pero en menor probabilidad. Solamente un pequeño porcentaje de contagios se ha reportado en menores de 14 años y en formas asintomáticas o con síntomas muy leves. Pero al ser portadores asintomáticos del coronavirus, pueden contagiar a otros y es por ello que una de las primeras medidas de contención suele ser el cierre de colegios”.

¿Las embarazadas son más sensibles al virus?

“Hasta la fecha no hay ninguna evidencia que indique que sean más sensibles a este virus, pero los cambios físicos del embarazo ocasionan que, ante cualquier problema respiratorio, deba ser valorado sanitariamente. En caso de dar positivo, la mujer embarazada recibirá el tratamiento que le prescriba su obstetra”.

¿Qué posibilidades hay de que lo transmita al feto?

“Su embarazo en principio no debe de correr ningún riesgo. Otros tipos de coronavirus no registraron transmisión de la madre a su hijo. Existen muy escasos datos sobre la afectación en la embarazada. Parece que no se ha evidenciado transmisión materno-fetal, pero se ha asociado a casos de parto prematuro”.

¿Por qué es mejor lavarse las manos con agua y jabón que con gel desinfectante?

“El gel desinfectante es útil en centros sanitarios y hospitales, pero debería ser un complemento al lavado de manos con agua y jabón. El gel desinfectante puede servirnos cuando estemos fuera de casa, pero no cuando tenemos las manos con suciedad visible. Ahí es necesario utilizar el agua y el jabón, que es lo realmente útil”.

Además de fiebre, tos y dificultad para respirar ¿un síntoma de estar infectado podría ser tener una temperatura más baja de lo habitual?

“La temperatura baja no indicaría de por sí una infección por este nuevo coronavirus. Es importante recordar que la fiebre es la temperatura corporal superior a 38ºC”, recuerda Pérez.

En el Santuario de Lourdes, por ejemplo, han cerrado las piscinas. ¿Se puede transmitir el coronavirus en estos espacios? ¿Y en el mar?

“En estos sitios es más difícil contagiarse de un virus respiratorio que en otros enclaves”, señala. (Ahora bien, es recomendable extremar la higiene, duchándose, por ejemplo, antes y después del baño).

¿Disminuirá la propagación cuando suban las temperaturas?

Según la OMS, «el Covid-19 puede transmitirse en cualquier zona, incluidas las de clima cálido y húmedo». Desde la CDC siguen diciendo que «aún no se sabe si el clima y la temperatura afectan a su propagación». Es decir, que no se sabe si su expansión disminuirá cuando el clima se vuelva más cálido. A la espera de que resuelvan esta incógnita en alguna de las investigaciones que hay en curso, son muchos los expertos que piensan que la posibilidad de que pueda continuar en verano son, casi, nulas.

¿Es mejor usar el ascensor o la escalera para esquivar al coronavirus?

«Es mejor utilizar la escalera, que es, además, más saludable, que emplear el ascensor. En un sitio cerrado tienes más posibilidades de que una persona puede toser y, si está infectado, pueda llegar a contagiarte. Ahora bien, pasaría lo mismo con la gripe». Sobre si una persona infectada tose antes de que uno suba al ascensor, no hay posibilidad real de contagio, «dado que el virus estaría en el suelo».