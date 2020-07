La vacuna de la universidad de Oxford es segura y logra activar al sistema inmunitario

La vacuna contra el coronavirus desarrollada por la universidad británica de Oxford resultó “segura” y ha logrado generar una respuesta inmunitaria potente en los más de 1000 voluntarios que han participado en un primer ensayo clínico.

Esta esperanzadora noticia se dio a conocer este lunes 20 de julio, cuando se divulgaron los resultados prácticamente oficiales ofrecidos por la publicación médica The Lancet.

La fórmula, denominada AZD1222, está siendo elaborada por AstraZeneca en colaboración con científicos del prestigioso centro de estudios universitario.

No presentó ningún efecto colateral grave en los involucrados en el ensayo clínico. Se trató de la participación de adultos sanos de entre 18 y 55 años, que produjeron respuestas inmunes de anticuerpos y células T que pueden combatir el virus.

Aseguran que la vacuna ensayada ha logrado generar anticuerpos neutralizantes, necesarios para bloquear el virus, y también inmunidad celular, el tipo de respuesta capaz de eliminar las células del organismo infectadas y generar memoria inmunitaria.

Aunque todavía es necesario llevar a cabo ensayos a mayor escala para determinar si los anticuerpos son suficientes para ofrecer protección a largo plazo contra la enfermedad, estos descubrimientos se consideran “muy prometedores”,

“Esperemos que esto implique que el sistema inmune recordará al virus, de modo que nuestra vacuna provea protección por un periodo extendido”, indicó el autor principal del estudio, Andrew Pollard, de la Universidad de Oxford. “Sin embargo, necesitamos más investigaciones antes de poder confirmar que la vacuna efectivamente protege de la infección del SARS-CoV-2 (COVID-19), y para determinar cuánto tiempo dura esa protección”, ha dicho.

Las respuestas inmunológicas fueron más potentes en aquellos que recibieron una segunda dosis. “Vimos la respuesta inmunológica más fuerte en los 10 participantes que recibieron dos dosis de la vacuna, lo que indica que esta podría ser una buena estrategia para la vacunación”, indicó Pollard.

¿Quién es AstraZeneca? Es una de las farmacéuticas líderes en la carrera por encontrar una vacuna contra la Covid-19 junto con otras compañías que prueban candidatas en ensayos clínicos de etapas media y final.

La firma ha dicho que una fase III de los ensayos de su vacuna potencial se está llevando a cabo actualmente en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, y que empezará pronto en Estados Unidos.

Los científicos explicaron que la vacuna causó efectos colaterales leves más frecuentes respecto a un grupo de control, pero que muchos de éstos pudieron reducirse con paracetamol, sin que se detectaran efectos adversos graves.

En relación a la fórmula, se está desarrollando a una velocidad sin precedentes, está hecha a base de un virus genéticamente fabricado que ocasiona el resfriado común en chimpancés.

Los investigadores han modificado este virus de tal manera que no pueda ocasionar infecciones en personas y para que se asemeje más al coronavirus.

Lo han hecho transfiriendo las instrucciones genéticas para la llamada “proteína del pico” del coronavirus -la herramienta clave que este emplea para invadir las células de humanos- a la vacuna que están desarrollando.

De esta manera, esta vacuna se parece al nuevo coronavirus y el sistema inmune puede aprender la manera de luchar contra él. Al estar basada en un adenavirus modificado, que no se replica, es más segura en especial para los pacientes más frágiles.

A este respecto, el primer ministro de Reino Unido, Boris Jonhson, ha escrito en su cuenta de Twitter: «Esta es una noticia muy positiva. Un gran agradecimiento a nuestros brillantes científicos e investigadores líderes mundiales en @UniofOxford. No hay garantías, todavía no hemos llegado y serán necesarios más ensayos, pero este es un paso importante en la dirección correcta».

