¿Ovnis?: Un astronauta ruso capta cinco misteriosas luces en formación desde la Estación Espacial Internacional

El cosmonauta ruso Ivan Vagner captó unas espectaculares imágenes de la aurora boreal, a su paso sobre la Antártida y Australia, desde la Estación Espacial Internacional.

Ha conseguido una hermosa toma, que por sí sola llama la atención, sin embargo, unas pequeñas luces entre los segundos 9 y 12 de la grabación, ha tomado por sorpresa a muchos expertos del mundo.

Vagner se encontró con algo muy extraño. Mientras esperaba el paso de la aurora vio como cinco objetos voladores no identificados en formación pasaban por delante.

A través de su cuenta el Twitter, el científico escribió: «Invitados espaciales, o cómo filmé el nuevo lapso de tiempo. El pico de la aurora boreal al pasar sobre la Antártida en la longitud de Australia, es decir, entre ellos. Sin embargo, en el video, verá algo más, no solo la aurora«.

En otro tuit expresó: «A los 9-12 segundos, aparecen 5 objetos volando junto a la misma distancia. ¿Qué crees que son esos? ¿Meteoros, satélites o…? PD Los fotogramas se capturaron 1 por segundo y luego se ensamblaron en un video con una velocidad de 25 fotogramas por segundo. Es decir, el tiempo de observación real es de 52 segundos».

At 9-12 seconds, 5 objects appear flying alongside with the same distance. What do you think those are? Meteors, satellites or…?

P.S. The frames were captured 1 per sec and later assembled in a video with 25 frames per sec rate. Meaning, the real observation time is 52 sec.

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020