La nueva y extravagante recomendación para el sexo: ¡sin besos y con mascarilla!

La máxima autoridad sanitaria de Canadá, la doctora Theresa Tam, ha aconsejado a la población mantener relaciones sexuales cubriéndose la cara con una mascarilla y evitar los besos para no contribuir a la propagación de la Covid-19.

Esta recomendación, por supuesto, está causando perplejidad y revuelo en este país.

Tam, se encuentra al frente de la batalla contra pandemia en Canadá y, ha dicho en una de sus conferencias de prensa diaria que recomienda el uso de la mascarilla durante la actividad sexual.

«La salud sexual es una parte importante de nuestra salud global. Sin embargo, las relaciones sexuales pueden ser complicadas en los tiempos de Covid-19, especialmente para aquellos sin una pareja íntima en su hogar o para aquellos cuya pareja sexual tiene un mayor riesgo de contraer Covid-19», señaló Tam.

«Como otras actividades durante la Covid-19 que suponen la proximidad física, hay algunas cosas que podemos hacer para minimizar el riesgo de contraer y propagar el virus», agregó la directora de Salud Pública de Canadá.

A continuación, Tam sugirió que la actividad sexual de menor riesgo durante la pandemia es la masturbación pero recomendó, entre otras medidas, que si uno se decide por tener encuentros sexuales personales, «evitar besos y contacto cara a cara» a la vez que «considerar utilizar una mascarilla que cubra la nariz y boca».

También recomendó limitar el consumo de alcohol y otras sustancias para tomar decisiones seguras y conscientes, según recoge el medio SDPnoticias.com.

De igual manera, Tam recordó que la evidencia médica actual indica que «hay muy pocas posibilidades de contraer el coronavirus «por semen o fluidos vaginales».

1/5 Current evidence indicates there is a very low likelihood of contracting #COVID19 through semen or vaginal fluids. But, sexual activity with new partners does increase your risk of infection/spreading by close contact, like kissing.

A este respecto, Marni Soupcoff, una de las comentaristas del periódico canadiense The National Post, recordó este jueves 3 de septiembre que semanas después del inicio de la pandemia Tam dijo a la población canadiense que las personas sin síntomas no tenían que utilizar mascarillas y que incluso podían aumentar el peligro de contraer la enfermedad.

«Tam ahora es tan entusiasta sobre las mascarillas que ha sugerido que la gente las utilice durante las relaciones sexuales. No es que nadie haya preguntado (Covid-19 no es una enfermedad de transmisión sexual). Simplemente ahora Tam es tan promascarilla. La gente puede cambiar», escribió Soupcoff.

La recomendación de Tam ha sido recogida por los principales medios de comunicación de todo el mundo. Y en Twitter, el consejo se ha convertido en una excusa más para discusiones entre partidarios y oponentes de las mascarillas.

2/5 When deciding to have sex with a new partner(s) during #COVID19, regardless of their sex or gender, remember to consider personal and public health risks. Key to this is establishing a trusting relationship with your sexual partner.

— Dr. Theresa Tam (@CPHO_Canada) September 2, 2020