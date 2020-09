El desconcertante hallazgo científico: ¿Se está oxidando la Luna por culpa de la Tierra?

Los científicos de la Universidad de Hawái y el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés) ha hecho un descubierto asombroso: las latitudes elevadas de la Luna se están oxidando.

Los resultados del estudio fueron publicados recientemente en la revista Science Advances.

Los expertos hallaron la presencia de hematita, una forma de óxido que requiere de oxígeno y agua, dos elementos que se supone no prevalecen en nuestro satélite natural.

«Es muy desconcertante. La Luna es un entorno terrible para que se forme hematita», ha explicado el doctor en geociencias planetarias que dirigió la investigación, Shuai Li.

There’s Moon rust amid the Moon dust. Researchers found traces of hematite, a mineral form of rust, near lunar poles. But the Moon isn't supposed to have oxygen or liquid water, so how can it be rusting? See possible answers to this @NASAMoon puzzle: https://t.co/4dTqNtU4hV pic.twitter.com/Bn3z2BqXJl

— NASA JPL (@NASAJPL) September 2, 2020