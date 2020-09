Un físico logra ‘cuadrar los números’ en los viajes del tiempo

El viaje en el tiempo sin paradojas es teórica y lógicamente posible.

Así lo indica el modelo matemático de un aventajado estudiante de pregrado de la Universidad de Queensland, en Australia.

El estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Advanced Science (con honores) Germain Tobar indagó en la posibilidad de viajar en el tiempo, bajo la supervisión del físico de la universidad doctor Fabio Costa.

«La dinámica clásica dice que si conoces el estado de un sistema en un momento particular, esto puede contarnos la historia completa del sistema», dijo Tobar.

«Esto tiene una amplia gama de aplicaciones, desde permitirnos enviar cohetes a otros planetas y modelar cómo fluyen los fluidos. Por ejemplo, si conozco la posición actual y la velocidad de un objeto que cae bajo la fuerza de la gravedad, puedo calcular dónde estará en cualquier momento.

«Sin embargo, la teoría de la relatividad general de Einstein predice la existencia de bucles de tiempo o viajes en el tiempo, donde un evento puede estar tanto en el pasado como en el futuro de sí mismo, teóricamente cambiando el estudio de la dinámica», subrayó en un comunicado.

Tobar dijo que una teoría unificada que podría reconciliar tanto la dinámica tradicional como la Teoría de la Relatividad de Einstein era el santo grial de la física. «Pero la ciencia actual dice que ambas teorías no pueden ser ciertas», dijo.

«Como físicos, queremos comprender las leyes subyacentes más básicas del Universo y durante años me he preguntado cómo la ciencia de la dinámica puede cuadrar con las predicciones de Einstein. Me preguntaba: ¿es matemáticamente posible viajar en el tiempo?»

Tobar y el doctor Costa dicen que han encontrado una manera de ‘cuadrar los números’ y el doctor Costa dijo que los cálculos podrían tener consecuencias fascinantes para la ciencia.