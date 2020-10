¡Ten cuidado con estas mascarillas! Incumplen la normativa y son inseguras

Las mascarillas se han convertido en una prenda indispensable de uso diario. Es vital para evitar la propagación y contagios del coronavirus.

Por esta razón, es sumamente importante utilizar aquellas que realmente cumplan con la normativa adecuada para protegernos.

El Ministerio de Consumo ha informado, a través de su Red de Alertas, la retirada de diferentes tipos de mascarillas, ya sea en su totalidad o por lotes, por no ser fiables y garantizar la seguridad sanitaria de los españoles.

✔️Quirúrgicas

✔️Higiénicas

✔️EPIS Existe distintos tipos de #mascarillas y su uso es obligatorio en varias CC.AA.

Consulta cuál es la más adecuada para ti, en la guía de @consumogob⬇️https://t.co/UnJm9GNLjy Si te proteges tú, proteges a los demás#NoLoTiresPorLaBorda pic.twitter.com/rlTlWbzrIT — Salud Pública (@SaludPublicaEs) September 29, 2020

El motivo principal tiene que ver con los problemas de filtrado, al no ser fiables a la hora de protegerse del Sars-CoV-2.

A partir de este jueves 1 de octubre, usted ya no podrá comprar mascarillas KN95. Así lo dicta una resolución emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo emitida el pasado 23 de abril.

Entonces, el Gobierno de España autorizó su uso por «la situación de escasez de Equipos de Protección Individual (EPI)» que había entonces en España. Por ello, el Ejecutivo permitió una «autorización temporal» para su venta que caduca en octubre. Ahora sólo podrán vender las que tengan marcado de Conformidad Europeo (CE).

A continuación, los lotes y tipos de mascarillas retirados por Consumo y los diversos Gobierno autonómicos desde el pasado mes de marzo hasta septiembre:

FFP2 de la marca Garry Galaxy

La referencia de este artículo es 20200324 201201. Se caracteriza por haber sido comerciada con un envase de color verde. Fue el propio Ministerio de Consumo el que alertó de la ineficacia de este producto el pasado 3 de mayo, un día antes de que algunos territorios de España pasaran a la fase 1 de la desescalada. El motivo que argumentaba el Ministerio liderado por Alberto Garzón es el problema que presentaba este artículo en su filtrado.

Inuan KN95

La referencia de este artículo es 200301. Así, la mascarilla de protección Inuan KN95 fue retirada a causa de la alerta que emitió la Junta de Andalucía el pasado 7 de mayo. El motivo fue el inadecuado material de filtración con el que estaba elaborada. La penetración es superior a la que se le exige a un mascarilla de tipo FFP2.

Purgivor KN95/FPP2

La referencia de este producto es 20200316. Al igual que la de antes, fue la Junta de Andalucía la que el 7 de mayo notificó que eran ineficaces para frenar al virus. De nuevo, el material de filtración excede la penetración que se exige a las mascarillas de tipo FFP2, por lo que su uso es arriesgado por no garantizar la seguridad sanitaria.

Elite tipo FFP3/NK95

El modelo retirado, en este caso, responde a la referencia Elite Respirator EB09.049. El problema con ella, como en la mayoría de los casos, tiene que ver con su filtrado deficiente. Como las dos últimas, fue la Junta de Andalucía la que el 7 de mayo alertó de la inseguridad sanitaria de este producto. Su uso no garantiza la correcta protección del ciudadano.

Butterfly type de Moloven

Concretamente, el modelo ineficaz de la mascarilla Butterfly type de Moloven es el MY00 tipo KN95. En este caso, la notificación y orden de retirada la emitió el pasado 8 de mayo la Xunta de Galicia a causa de los problemas de filtrado que presentaba este producto de protección.

Fek Fuerkang tipo K95/FPP2

La Junta de Andalucía, nuevamente, notificó que el grado de penetración de las partículas de esta mascarilla era superior del permitido en una de tipo FPP2. Sin embargo, en este caso el aviso llegó semanas después. Concretamente, el 25 de mayo.

Laxiang Ref ES 906

En este caso el aviso lo dio el Gobierno del País Vasco el pasado 27 de mayo. Estas mascarillas no cuentan con un material filtrante con los requisitos mínimo que exige el Ministerio de Sanidad.

Infantil Kids Mask de Yck

En pleno verano, el 22 de julio, la Junta de Extremadura notificó el peligro de las mascarillas Infantiles Kids Mask de Yck, que suelen comerciarse en cajas de 50 unidades. Aunque en la caja exponga que son «antivirus», realmente no cuenta con ningún documento que acredite que cumpla esa expectativa.

Mask de Tonqchen Wenxin Labor

La mascarilla higiénica Disposable Protective Mask de Tonqchen Wenxin Labor Protectiontambién ha sido reritada del mercado el pasado 11 de agosto de 2020 porque tampoco justificaban que fuesen «antivirus».

Premium Disposable Face Mask

El 17 de agosto, la Junta de Extremadura, dio el aviso de que estas macarillas sin marca del modelo JL-1-ce masks inside no cumplen con los requisitos de Sanidad. El riesgo en el uso de estas mascarillas reside en que en el envase figura que pueden filrar bacterias pero no se justifica documentalmente dicha propiedad. Además, tienen elementos propios de un EPI como el marcado CE pero no está justificado documentalmente.