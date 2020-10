La UE pone como un tomate a Sánchez con un ‘semáforo Covid’ que sitúa a España como zona de alto riesgo

Los embajadores ante la UE de los 27 Estados miembros, han logrado este viernes 09 de octubre, un acuerdo para establecer un código de colores para identificar los diferentes niveles de riesgo por coronavirus en las regiones de la Unión Europea.

De esta manera, con un ‘semáforo’ se clasificará como verde, naranja o rojo.

Sin embargo, no han logrado consensuar qué medidas restrictivas deben aplicarse en cada una de estas zonas.

Un semáforo para dirigir la circulación de personas en función de la incidencia del coronavirus en la zona de procedencia.

El próximo martes 13 está previsto que lo ratifiquen los ministros de Asuntos Europeos. «Es un gran paso adelante», ha dicho el ministro de Asuntos Europeos alemán, Michael Roth:

De acuerdo con el documento elaborado por la presidencia rotatoria de la UE, Alemania, será declarada zona roja de riesgo elevado, y por tanto sujeta a restricciones de viaje, toda región que supere una incidencia de 50 casos por 100.000 habitantes en 14 días y tenga una tasa de positivos superior al 4%.

También serán zonas rojas aquellas que sin llegar al 4% de positivos, superen una incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes.

‼️ After the green light by EU Finance Ministers on Tuesday, #COREPER Ambassadors today agreed to start negotiations with @Europarl_EN on the biggest element of the EU Recovery Package: the Recovery and Resilience facility. #RRF #NextGenerationEU #ECOFiN #EU2020DE @BMF_Bund

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) October 9, 2020