Tras cinco meses de recuperación, reaparece el médico chino cuya piel se oscureció debido al tratamiento de la Covid-19

Yi Fan, el médico cardiólogo chino que se hizo viral en redes sociales por el repentino cambio en su color de su piel tras padecer la covid-19, apareció de nuevo en público, después de haberse recuperado en su casa durante casi cinco meses.

El médico fue hospitalizado junto con su colega el doctor Hu Weifeng. Ambos lograron superar inicialmente el virus, pero a causa de los tratamientos proporcionados, su piel se oscureció notablemente.

Según las autoridades sanitarias chinas, su extraño tono de piel fue causado por un antibiótico que se les suministró durante los cuidados intensivos.

According to experts, the skin of two #Wuhan #doctors, who survived #COVID19 and were recently took off ECMO, has turned dark due to skin pigmentation, a phenomenon which was seen in critical #COVID19 patients who suffered liver damage due to the virus. pic.twitter.com/zDx09VcrHF

