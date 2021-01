El nuevo síntoma del coronavirus descubierto en Reino Unido: la ‘lengua COVID’

El COVID-19 sigue teniendo síntomas que, hasta la fecha, parecen desconocidos o que han pasado desapercibidos en todo el mundo.

El epidemiólogo británico Tim Spector ha alertado a través de un mensaje publicado en Twitter de un nuevo síntoma del coronavirus que hasta ahora fue ignorado por los expertos.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list – such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK

— Tim Spector (@timspector) January 13, 2021