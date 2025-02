Pronóstico del Tiempo: Lluvias y temperaturas suaves marcan el 12 de febrero de 2025

¡Buenos días, queridos lectores!

Hoy, 12 de febrero de 2025, nos espera una jornada meteorológica de lo más variada en nuestra querida piel de toro.

Así que agárrate a tu paraguas y no te quites el abrigo, porque el tiempo nos tiene preparadas algunas sorpresas.

En Madrid, la capital del reino, el termómetro se animará a subir hasta los 13°C, una temperatura que invita a quitarse una capa, pero no todas. Los madrileños podrán disfrutar de un día relativamente agradable, con cielos parcialmente nubosos y una probabilidad de lluvia del 5%. Parece que el cielo de la capital ha decidido darnos un respiro, aunque no os confiéis demasiado, que ya sabemos lo caprichoso que puede ser el tiempo en la meseta.

Mientras tanto, en la siempre lluviosa Galicia, el panorama es bien distinto. Santiago de Compostela se prepara para un auténtico diluvio, con una probabilidad de precipitaciones del 70%. Los gallegos, como siempre, sacarán sus impermeables y sus paraguas como si fueran una extensión más de su cuerpo. ¡Quién sabe! Quizás hoy sea el día perfecto para inaugurar ese paraguas que os regalaron en Navidad.

En el otro extremo de la península, Cataluña no se queda atrás en cuanto a emociones meteorológicas. Se esperan chubascos que podrían venir acompañados de tormentas y hasta granizo en algunas zonas. Parece que el cielo catalán ha decidido montar su propia fiesta mayor. ¡Ojo con los charcos, que pueden ser más profundos de lo que parecen!

Temperaturas máximas previstas para hoy:

Barcelona : 15°C

Sevilla : 18°C

Bilbao : 14°C

Valencia : 21°C

Zaragoza : 13°C

Hablando de Zaragoza, los maños se enfrentarán a un día de contrastes. La mañana arrancará con cielos muy nubosos y posibilidad de lluvia, pero no os preocupéis, que para la tarde el sol hará acto de presencia. Es como si el tiempo quisiera complacer a todos: a los que les gusta el agua y a los que prefieren el solecito.

En la costa mediterránea, Valencia se lleva el premio a la temperatura más agradable del día, con una máxima de 21°C. Los valencianos podrán presumir de primavera adelantada, aunque no os confiéis mucho, que también hay probabilidad de lluvias por la tarde. Perfecto para aquellos que quieran combinar playa y siesta con un poco de frescor vespertino.

Mientras tanto, en las islas, el panorama es bastante diferente. En Canarias, los cielos estarán despejados en las islas más orientales, pero las occidentales se enfrentarán a nubes y posibles precipitaciones débiles. Parece que hasta en el paraíso hay días nublados, ¡quién lo diría!

En Baleares, por su parte, se preparan para una auténtica montaña rusa meteorológica. La mañana arrancará con bancos de niebla, pero no os preocupéis, que para la tarde llegarán los chubascos y hasta es posible que haya alguna que otra tormenta. ¡Vamos, un día perfecto para los amantes de las emociones fuertes!

Volviendo a la península, en Asturias el día se presenta con cielos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles. Los asturianos, como siempre, sacarán sus impermeables y sus paraguas como si fueran una extensión más de su cuerpo. ¡Quién sabe! Quizás hoy sea el día perfecto para inaugurar ese paraguas que os regalaron en Navidad.

En Extremadura, el tiempo parece haberse puesto de acuerdo con el nombre de la comunidad. Se esperan temperaturas extremas, con mínimas bastante frescas y máximas que podrían rozar los 20°C en algunas zonas. ¡Vamos, que no sabréis si abrigaros o ir en manga corta!

Y para los amantes de la nieve, tenemos buenas noticias. En los Pirineos, la cota de nieve se situará entre los 1.400 y los 1.800 metros. Así que ya sabéis, si tenéis pensado hacer una escapada a la montaña, no olvidéis los esquís o el snowboard. ¡Ah! Y tampoco el protector solar, que en la nieve el sol pega con más fuerza de lo que parece.

En cuanto al viento, será el gran protagonista en muchas zonas de la península. En el Estrecho y Alborán, soplará un poniente moderado con intervalos de fuerte. Así que si pensabais hacer kitesurf o windsurf, hoy es vuestro día de suerte. Para el resto, cuidado con los sombreros y las faldas, que podrían emprender vuelo sin previo aviso.

Y ahora, una curiosidad para los más frikis de la meteorología. ¿Sabíais que febrero de 2025 está rompiendo todos los esquemas? Según los expertos, las temperaturas están siendo anormalmente altas para esta época del año. Así que si os parecía que hacía más calor de lo normal, no es cosa vuestra, es que realmente lo hace.

Para terminar, un consejo para todos: no os fieis demasiado de este pronóstico. Ya sabéis que el tiempo es como ese amigo indeciso que nunca sabes si vendrá a la fiesta o no. Así que lo mejor es estar preparados para todo. Llevad en la mochila desde el bañador hasta el anorak, pasando por el paraguas y las gafas de sol. ¡Ah! Y no olvidéis el sentido del humor, que es el mejor complemento para cualquier outfit meteorológico.

En resumen, queridos lectores, hoy 12 de febrero de 2025, España se enfrenta a un día de contrastes meteorológicos. Desde las lluvias en Galicia hasta el sol en Valencia, pasando por las posibles tormentas en Cataluña y la nieve en los Pirineos. Un auténtico cóctel meteorológico que nos recuerda por qué el tiempo es siempre tema de conversación en nuestro país.

Así que ya sabéis, salid a la calle preparados para todo y con una sonrisa en la cara. Al fin y al cabo, sea cual sea el tiempo que nos toque, siempre podremos quejarnos de él.

¡Que tengáis un estupendo día!