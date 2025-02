Pronóstico del Tiempo: España se calienta este 16 de febrero de 2025

¡Atención, amigos del paraguas y enemigos del bronceador!

El tiempo en España ha decidido saltarse un par de meses en el calendario y nos trae un adelanto de primavera en pleno febrero.

Así que si pensabas que aún tenías tiempo para perder esos kilitos de más antes de la operación bikini, lamento decirte que el clima no está de tu lado.

Hoy, 16 de febrero de 2025, España se despierta con un panorama meteorológico que haría sudar hasta a un pingüino.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) nos confirma lo que ya sospechábamos al ver a nuestros vecinos en pantalones cortos: estamos ante una ola de calor inusual para esta época del año.

En Madrid, la capital del reino y de las cañas en terraza, el termómetro alcanzará nada más y nada menos que los 16°C. Sí, has leído bien. Dieciséis grados en febrero. A este paso, veremos a los osos del Retiro pidiendo un abanico.

Pero no es solo Madrid la que se está cociendo a fuego lento.

En la Región de Murcia, las temperaturas máximas superarán los 25°C. Parece que los murcianos han hecho un pacto con el sol para adelantar el verano. ¿Alguien ha visto por ahí a Punxsutawney Phil? Porque claramente la marmota se ha equivocado de pronóstico este año.

El Cantábrico no se queda atrás en esta carrera hacia el calor. Las temperaturas diurnas se mantendrán por encima de los 20°C, con un clima más propio de un día de playa que de una tarde de chocolate caliente. Los surfistas ya están frotándose las manos (y no precisamente de frío).

Pero no todo son buenas noticias para los amantes del sol. Esta subida de temperaturas viene acompañada de cielos despejados y pocas probabilidades de lluvia. Así que, agricultores y amantes de los jardines verdes, toca regar con ganas.

En el norte, Galicia y Asturias se unen a la fiesta del calor, aunque con algo más de moderación. Aquí las temperaturas rondarán los 18-20°C, lo suficiente para que los lugareños empiecen a plantearse si es momento de guardar el paraguas (spoiler: nunca lo es en Galicia).

Mientras tanto, en las Islas Canarias, el tiempo sigue su curso habitual de «paraíso terrenal». Con temperaturas entre los 21 y 23 grados, los canarios observan divertidos cómo el resto de España se sorprende por un calor que para ellos es el pan nuestro de cada día.

Pero no todo es sol y calor en nuestro querido país. La AEMET nos advierte de que este fenómeno meteorológico podría tener implicaciones en varios sectores. Los agricultores miran al cielo con preocupación, temiendo que sus cultivos se confundan y empiecen a florecer antes de tiempo. Por otro lado, el sector turístico se frota las manos ante la perspectiva de playas llenas en pleno febrero.

Y hablando de playas, si estás pensando en darte un chapuzón, te recomendamos que lo pienses dos veces. Aunque el aire esté caliente, el agua del mar aún conserva su frescura invernal. A menos que quieras experimentar la sensación de ser un cubito de hielo humano, claro.

Para aquellos que ya estaban planeando sacar el bikini del armario, un consejo: no os precipitéis.

Los meteorólogos nos recuerdan que en febrero, el tiempo es más voluble que los votos en el Congreso. Hoy podemos estar a 25°C y mañana buscando el abrigo de plumas.

En cuanto a las grandes ciudades, Barcelona se une a la fiesta del calor con temperaturas que rondarán los 20°C. Los barceloneses ya están planeando invadir las terrazas del Paseo de Gracia, mientras que la Sagrada Familia suda la gota gorda (si es que las iglesias pudieran sudar).

En Sevilla, la tierra del calor por excelencia, los termómetros rozarán los 24°C. Los sevillanos, acostumbrados a temperaturas que harían derretirse al asfalto, miran este «calorcito» con cierta condescendencia. «Esto no es ná», se les oye decir mientras se abanican con desgana.

Pero no todo son risas y diversión. Los expertos en clima nos recuerdan que estas temperaturas inusuales son un claro signo del cambio climático. Así que, mientras disfrutamos de este veranillo improvisado, no estaría de más pensar en cómo podemos contribuir a cuidar nuestro planeta. Quizás podrías empezar por no usar el coche para ir a la playa hoy, ¿eh?

En resumen, queridos lectores, España se enfrenta hoy a un día más propio de mayo que de febrero. Así que ya sabéis, sacad las gafas de sol, poneos protector solar (que el sol de invierno engaña) y disfrutad de este regalo inesperado de la meteorología. Pero no os acostumbréis demasiado, que conociendo a nuestro querido clima, la semana que viene podríamos estar esquiando.

Y recordad, aunque haga calor, no está de más llevar una chaqueta en el bolso. Porque si algo nos ha enseñado el refranero español es que «hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo». Aunque a este paso, tendremos que actualizar el refrán a «hasta el cuarenta de febrero, no te pongas el sombrero».

¡Que tengáis un domingo soleado y caluroso, queridos lectores!

Y si veis a alguien con abrigo de plumas hoy, por favor, ofrecedle un abanico y algo de compasión.