Pronóstico del Tiempo: nubes, algo de lluvia y fresco este 27 de febrero de 2025 

Hoy, 27 de febrero de 2025, el tiempo en España nos da un respiro raro.

No hace falta desempolvar el abrigo polar, pero sí te vendrá bien una chaqueta decente.

El pronóstico meteorológico pinta un día de nubes, temperaturas suaves y alguna lluvia tímida que no termina de cuajar.

La máxima en Madrid rondará los 12 grados, mientras el resto del país juega entre fresco y templado.

¿Listo para el parte?

Vamos allá con lo que te espera.

El cielo amanece cubierto en casi toda la Península. Las nubes mandan, pero no traen un diluvio bíblico. En el norte, Galicia y Cantabria se llevan la palma con lluvias débiles por la mañana. Nada que te obligue a correr como si huyeras de un oso. Más al sur, Madrid y Toledo se libran del agua por ahora, aunque el gris domina el paisaje. ¿El viento? Suave, con rachas que no pasan de los 20 km/h, así que el pelo seguirá en su sitio.

Las temperaturas no dan titulares. En Barcelona, el mercurio sube a 14 grados, un guiño primaveral que no está mal. Valencia se queda en 13, y Sevilla coquetea con los 15, liderando el ranking del “calorcito”. En el otro extremo, Burgos y León no pasan de 8 grados. Frío no, lo siguiente. La sensación térmica baja un poco por la humedad, así que ojo con esa bufanda que dejaste en el cajón.

Aquí va un resumen rápido por zonas:

Norte : Nubes y lluvias ligeras en Galicia , Asturias y País Vasco . Máximas de 10-12 grados.

: Nubes y ligeras en , y . Máximas de 10-12 grados. Centro : Día gris en Madrid y Castilla-La Mancha . Sin agua, pero con 9-12 grados.

: Día gris en y . Sin agua, pero con 9-12 grados. Sur : Andalucía disfruta de 14-15 grados y cielos tapados. Alguna llovizna en Huelva .

: disfruta de 14-15 grados y cielos tapados. Alguna en . Este : Cataluña y Valencia combinan nubes y claros, con 13-14 grados.

: y combinan nubes y claros, con 13-14 grados. Islas: Baleares roza los 14 grados con viento tranquilo. En Canarias, 18-20 grados y sol a ratos.

¿Qué pasa con los fenómenos raros? Hoy no hay tormentas ni nevadas en el menú. Las montañas, como los Pirineos, se quedan tranquilas, con algo de nieve solo en cotas altas que no baja de los 1.800 metros. Si pensabas esquiar, espera otro día. En la costa, el mar está calmado; las olas en Cádiz o Alicante no dan guerra.

Consejos prácticos para hoy:

Lleva chaqueta ligera, que el fresco engaña. Si vas al norte, mete un paraguas pequeño en el bolso; nunca se sabe. En el sur, disfruta del paseo, pero no te fíes del sol traicionero. ¿Café en la terraza? En Málaga sí, en Soria ni loco.

El pronóstico meteorológico dice que la tarde sigue igual. Las nubes no se mueven, y las lluvias en el noroeste se calman antes de la noche. En Extremadura, algún rayo de sol se cuela al final del día, pero no te emociones. La mínima baja a 5 grados en Salamanca y Ávila, así que la mantita en casa será tu aliada. En Canarias, el tiempo sigue en modo relax, con ese clima que hace suspirar al resto de España.

¿Y mañana? El viernes pinta parecido, pero con un frente que asoma por el Atlántico. Podría traer más lluvia a Galicia y Portugal, y extenderse al oeste el fin de semana. El termómetro no se dispara: Madrid seguirá rondando los 12 grados, y Bilbao no pasará de 11. Nada de calor aún; la primavera sigue haciéndose la remolona.

El tiempo hoy no es de portada, pero tiene su gracia. Es de esos días que ni fu ni fa, perfectos para un plan tranquilo o para vaguear sin culpa. Las nubes dan un toque melancólico, pero sin dramatismos. Si sales, mira al cielo de reojo; si te quedas, pon una peli y listo.

En resumen, España se enfrenta a un 27 de febrero fresco, nublado y con lluvias tímidas que no mojan el ánimo. El pronóstico meteorológico no trae sorpresas, pero sí un día para tomárselo con calma. Así que abrígate lo justo, saca el café caliente y a por ello.

Total, si el tiempo no da espectáculo, ya lo pondrás tú.