Pronóstico del Tiempo: Chubascos y fresco dominan España el 1 de marzo de 2025

Hoy, 1 de marzo de 2025, España se despierta con un panorama que invita a sacar el paraguas y las botas.

Mi palabras clave —tiempo y pronóstico meteorológico— pintan el día: chubascos generalizados, temperaturas frescas y un ambiente que grita «¡quédate en casa con una manta!».

Basándome en datos frescos de las últimas horas, te cuento cómo estará el tiempo hoy y qué puedes esperar si sales a enfrentar el pronóstico meteorológico.

El día arranca con nubosidad cubriendo casi todo el país.

No es sorpresa, marzo siempre tiene ese carácter impredecible. En el sur, los chubascos ya han dado un espectáculo nocturno, especialmente en Andalucía, donde el agua ha caído con ganas. Ahora, el foco se mueve hacia el sureste y Baleares.

Si estás en Murcia, Alicante o Palma, prepárate: el cielo no va a dar tregua.

¿Y las temperaturas? Nada de sudar hoy. En Madrid, el mercurio sube hasta unos modestos 12 ºC, pero la sensación térmica podría bajar un poco por el viento. En el norte, como en Santander o Bilbao, no esperes más de 10 ºC. El sur, como Sevilla, se queda en 14 ºC, mientras que en Barcelona rondan los 13 ºC. Frío no es, pero abrígate si no quieres acabar tiritando.

Aquí va un vistazo rápido por regiones:

Galicia : Chubascos dispersos, 9-11 ºC. El viento sopla con ganas en la costa.

: dispersos, 9-11 ºC. El viento sopla con ganas en la costa. Cataluña : Lluvia en Girona y Tarragona , 12-13 ºC. Mejor posponer la playa.

: Lluvia en y , 12-13 ºC. Mejor posponer la playa. Andalucía : Calma tras la tormenta en Málaga , pero ojo con los restos de nubes .

: Calma tras la tormenta en , pero ojo con los restos de . Canarias: Excepción al caos, 18-20 ºC y sol en Tenerife. ¡Envidiosos, mirad al sur!

El pronóstico meteorológico dice que los chubascos serán los reyes del sábado.

En el sureste, como Valencia o Almería, podrían venir con algo de fuerza por la tarde. No te fíes si ves un rayo de sol: las nubes son rápidas y traicioneras. En Melilla, también toca mojarse. Mientras, en el interior, como Zaragoza o Valladolid, la cosa estará más tranquila, pero no bajes la guardia.

¿Nieve? Hoy no, pero mañana domingo cambia el cuento. Las cotas bajarán y las montañas del norte, como los Pirineos o la Sierra de Madrid, podrían ver copos. Hoy, sin embargo, el tiempo se queda en modo líquido. Si estás en Granada, cerca de Sierra Nevada, quizás notes el aire más frío, pero nada blanco aún.

Hablemos del viento, ese amigo que te despeina sin permiso. En la costa de Galicia y el Cantábrico, las rachas pegan fuerte, hasta 50 km/h. En el Mediterráneo, como en Alicante, sopla más suave, pero suficiente para que el paraguas se convierta en tu peor enemigo. Consejo: opta por un chubasquero y ríete del caos.

Aquí una tabla para que lo tengas claro:

Ciudad Temperatura Tiempo Madrid 12 ºC Nuboso, chubascos Barcelona 13 ºC Lluvia ligera Sevilla 14 ºC Nubes y claros Bilbao 10 ºC Chubascos Tenerife 19 ºC Sol

¿Qué hacer con este tiempo? Si estás en España, el plan ideal es sencillo: café, ventana y ver cómo el mundo se moja. Si tienes que salir, botas y chaqueta son tus aliados. En Canarias, en cambio, presume de sol y mándanos fotos para darnos envidia.

El pronóstico meteorológico no miente: marzo empieza juguetón. Los datos de las últimas 48 horas, con frentes moviéndose desde el Atlántico y un Mediterráneo inquieto, confirman que el fin de semana no será para paseos largos. Mañana domingo, los chubascos se extienden y el frío aprieta más. Así que hoy, disfruta del fresco y prepárate para un giro aún más húmedo.

¿Humor en esto? Claro, imagínate a los peces de Galicia mirando al cielo y diciendo: «¿Más agua? ¡Ya estamos servidos!«.

O a los turistas en Barcelona comprando paraguas caros mientras el viento los dobla.

El tiempo en España hoy es un show, y nosotros, el público con palomitas.

En resumen, el 1 de marzo de 2025 trae chubascos, fresco y un ambiente para quedarse en modo casero.

El pronóstico meteorológico no da respiro, salvo en Canarias, los eternos privilegiados. Así que, ajusta tus planes, ríete del cielo y sigue pendiente: mañana el tiempo promete más sorpresas.