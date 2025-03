Pronóstico del Tiempo en España este domingo 2 de marzo del 2025

Hoy, domingo 2 de marzo de 2025, España se enfrenta a un escenario meteorológico complejo, con nieve en zonas montañosas y lluvias en varias regiones.

Las temperaturas varían significativamente según la región, y el clima sigue siendo inestable. Temperaturas Máximas y Mínimas

Las temperaturas en España hoy son bastante variables.

En Madrid, se espera un máximo de 9 grados, mientras que en Irun (Guipúzcoa), las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de máxima y los 3 de mínima.

En general, las temperaturas máximas en gran parte del país no superarán los 15 grados, aunque en algunas zonas del sur podrían alcanzar los 18 grados.

