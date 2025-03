Cuando los pingüinos se divorcian: un drama con plumas que afecta a toda la colonia

Imaginemos un mundo donde las relaciones parecen tan estables como las de los pingüinos.

Sin embargo, la realidad es que estos avianos no siempre son tan fieles como se cree.

A menudo considerados como un ejemplo de monogamia en el reino animal, no siempre mantienen sus parejas de por vida.

En realidad, algunos estudios han demostrado que los «divorcios» son más comunes de lo que se pensaba.

Imagina una colonia de pingüinos azules (Eudyptula minor), los más pequeños del mundo, en Phillip Island, Australia.

Estos pequeñines, de apenas 30 centímetros, son conocidos por formar parejas estables. Pero no todo es amor eterno. Según un estudio publicado en Ecology and Evolution, un 25% de estas parejas se separa cada año. ¿El motivo? Si no producen suficientes pollitos, uno de los dos dice “hasta aquí” y busca nueva compañía. “Divorciarse y probar suerte en el hotel local es parte de su vida”, bromea Rory Wilson, experto en pingüinos de la Universidad de Swansea.

Ahora, ¿qué tiene esto de especial? Los investigadores, liderados por Richard Reina de la Universidad de Monash, analizaron 13 temporadas de cría. Descubrieron que los años con más divorcios coincidían con menos éxito reproductivo en la colonia. Sorprendente, ¿verdad? La tasa de separación variaba: a veces solo un 5% se divorciaba, otras llegaba al 33%. Este dato resultó más fiable para predecir el futuro de los pollitos que factores como la temperatura del mar o la comida disponible.

¿Por qué pasa esto? Cuando un pingüino se separa, no siempre encuentra un plan B mejor.

Cambiar de pareja lleva tiempo y esfuerzo. A veces, el nuevo compañero es peor criando, o la ruptura retrasa la puesta de huevos.

El resultado: menos pollitos sobreviven. Es como si en una empresa un cambio de equipo desbaratara todo el proyecto. El impacto del divorcio se extiende, afectando la salud general de la colonia.

El cambio climático también juega su papel.

En el estrecho de Bass, donde estos pingüinos buscan comida, el agua se calienta más rápido que la media global. Esto afecta a sus presas, como peces y krill. Si no hay suficiente alimento, algunos abandonan a sus crías para sobrevivir. “Es duro ver a los pollitos morir de hambre”, dice Reina, pero esta estrategia permite a los adultos intentarlo de nuevo el próximo año. Sin embargo, más divorcios agravan la situación.

No todos los pingüinos son así. Los pingüinos emperador o los Adelia también se separan, pero aún no sabemos si sus rupturas afectan tanto a sus colonias. En el caso de los azules, el divorcio es un termómetro del estrés ambiental. Si el hábitat empeora, las parejas se rompen más, y la colonia sufre.

Los científicos creen que esto podría ayudar a prever cómo les irá frente al cambio climático.

La cría de pingüinos es un proceso complejo que involucra tanto a los padres. Después de la incubación, que puede durar entre 30 y 40 días dependiendo de la especie, ambos progenitores se turnan para cuidar a los pollitos mientras el otro busca alimento. Esta cooperación parental es esencial para el éxito reproductivo y la supervivencia de las crías.

En peligro

Muchas especies de pingüinos están en peligro debido a factores como el cambio climático, la pérdida de hábitat y la sobrepesca, que reduce la disponibilidad de alimentos.

La conservación de estas especies requiere un enfoque integral que considere tanto los factores ambientales como los sociales.

Los pingüinos se alimentan principalmente de peces, calamares y krill. Sus predadores naturales incluyen focas leopardo, orcas y pingüinos gigantes. En áreas donde la presencia humana es significativa, también enfrentan amenazas como la contaminación y la competencia por recursos.

Aunque los pingüinos no siempre son monógamos, hay otras especies que sí mantienen relaciones de pareja a largo plazo.

