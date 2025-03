Pronóstico del Tiempo: lluvia y viento sacuden España este 4 de marzo de 2025

Buenos días, España! Hoy, 4 de marzo de 2025, el tiempo y el pronóstico meteorológico vienen con más acción que una peli de aventuras.

Prepara el paraguas, porque las lluvias llegan con ganas, acompañadas de vientos que podrían despeinarte hasta el DNI.

Desde Madrid a Canarias, el día pinta gris, pero con temperaturas que no te congelarán los dedos. ¿Qué te espera?

Aquí te lo cuento con humor y sin rodeos.

Ayer, los expertos ya avisaban: una borrasca anda suelta y no tiene intención de irse de tapas.

Man learns the hard way to not taunt a lion. pic.twitter.com/MHBI7t0YaT

— NATURE IS BRUTAL (@TheBrutalNature) March 4, 2025