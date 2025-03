Pronóstico del Tiempo: lluvia y tormentas en media España este 11 de marzo de 2025

Hoy, 11 de marzo de 2025, el tiempo en España se pone serio.

La borrasca Jana sigue dando guerra, trayendo lluvias, tormentas y un oleaje que hará temblar las costas.

Si buscas un día de sol para pasear, igual toca esperar.

Aquí te cuento el pronóstico del tiempo con todo lo que necesitas saber: salud, planes y hasta si dejar el paraguas en casa.

Vamos al lío, que los astros no, pero las nubes sí tienen mucho que decir.

Madrid se despierta con 10 grados y subirá hasta los 19 por la tarde. Eso sí, el cielo estará gris y las lluvias aparecerán a ratos. Nada de diluvio universal, pero lleva el chubasquero por si acaso. En el norte, Santander no pasa de 15 grados y el viento soplará fuerte, con rachas que podrían despeinarte sin piedad.

Málaga anda en modo tropical: 20 grados de máxima, pero con tormentas que prometen mojar bien el paseo marítimo. Si estás por allí, ojo con los charcos. En Sevilla, el termómetro marca 18 grados, aunque las lluvias persistentes harán que el día sea más para café en casa que para tapeo al sol.

¿Qué pasa en el resto del país? Aquí va un resumen rápido:

Galicia : Santiago de Compostela se queda en 14 grados. Lluvia todo el día, como si el Camino quisiera lavarse la cara.

: se queda en 14 grados. todo el día, como si el Camino quisiera lavarse la cara. Barcelona : 17 grados y chubascos por la tarde. El Mediterráneo se mueve con oleaje fuerte , así que nada de selfies arriesgados en la playa.

: 17 grados y por la tarde. El Mediterráneo se mueve con , así que nada de selfies arriesgados en la playa. Valencia : 19 grados, pero el cielo se nubla y las tormentas pueden sorprender.

: 19 grados, pero el cielo se nubla y las pueden sorprender. Bilbao: 13 grados con viento y lluvia. Día para pintxos bajo techo.

Avisos en marcha. La Agencia Estatal de Meteorología tiene activados avisos amarillos en seis comunidades. En Andalucía, las provincias de Cádiz y Huelva esperan precipitaciones fuertes. Baleares también está en alerta por tormentas y oleaje. En el centro, el Sistema Central occidental, cerca de Ávila, verá lluvias persistentes. Si vives o viajas por ahí, mejor revisar el pronóstico del tiempo antes de salir.

Un dato curioso. ¿Sabías que Jana no viene sola? Este tren de borrascas lleva días descargando agua por todo España. Los expertos dicen que el suroeste y los Pirineos se llevan la peor parte esta semana. Pero tranqui, que no todo es gris: las temperaturas, aunque frescas, no son de invierno polar.

Por horas, ¿cómo pinta el día? Aquí va una tabla para que lo tengas claro:

Ciudad Mañana (8-12h) Tarde (12-18h) Noche (18-00h) Madrid 10ºC, nubes 19ºC, lluvia 13ºC, despejado Sevilla 12ºC, lluvia 18ºC, tormentas 14ºC, nubes Barcelona 13ºC, nubes 17ºC, chubascos 15ºC, viento Santiago 11ºC, lluvia 14ºC, lluvia 12ºC, nubes

Consejos prácticos. Si el tiempo te pilla fuera, aquí van tres trucos:

Lleva botas o zapatillas que no resbalen; las aceras mojadas son traicioneras. Guarda el móvil en una funda impermeable; las tormentas no avisan. Si conduces, reduce velocidad, que el asfalto estará como una pista de patinaje.

¿Y mañana qué? El pronóstico del tiempo dice que Jana se despide poco a poco. Las lluvias seguirán en el norte y oeste, pero el sol podría asomar tímidamente en el este. Murcia, por ejemplo, promete 22 grados y cielos más despejados. Parece que el mediterráneo quiere darnos un respiro.

Un guiño al humor. Dicen que en España tenemos cuatro estaciones: verano, invierno, lluvia y obras en la carretera. Hoy toca la de lluvia, así que saca el paraguas y presume de estilo bajo el agua. Total, si el cielo llora, que no sea por nosotros.

En fin, este 11 de marzo de 2025, el tiempo en España nos pone a prueba.

Entre chubascos, vientos y algún rayo, el día tiene su gracia. Aprovecha para planes de interior o, si te animas, para saltar charcos como cuando eras pequeño.

Eso sí, no culpes a las nubes si llegas empapado a casa; ellas solo hacen su trabajo.