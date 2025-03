Un terremoto de 7,7 sacude Myanmar y Tailandia: La tierra tiembla en el Sudeste Asiático

En la tarde del viernes 28 de marzo de 2025, a las 12:50 hora local, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el centro de Myanmar (anteriormente conocida como Birmania), enviando ondas de choque que se sintieron en países vecinos como Tailandia y China.

El epicentro del sismo se localizó a unos 16 kilómetros al noroeste de la ciudad de Sagaing, a una profundidad de 10 kilómetros, en una zona conocida por su actividad sísmica.

Este poderoso movimiento telúrico no solo despertó el temor entre la población local, sino que también puso en alerta a toda la región del Sudeste Asiático.

La magnitud del terremoto lo sitúa entre los más fuertes registrados en la zona en los últimos años, recordándonos la imprevisible fuerza de la naturaleza y la vulnerabilidad de nuestras sociedades ante estos fenómenos.

7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities) – Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok – USGS predicts thousands of people dead#Mayanmar #thailand #earthquake #Trending pic.twitter.com/7cdEgJSEmf

— Mohammad Rafiq Bhat (@SmartAadiee) March 28, 2025