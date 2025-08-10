¿Cuándo, cómo y dónde se puede ver la Luna de Esturión, la Primera superluna de agosto?

Cada agosto, los amantes del cielo tienen una cita especial.

Este 2025, el evento astronómico no solo promete iluminar las noches estivales, sino que también invita a mirar hacia arriba con asombro y curiosidad.

Se trata de la Luna de Esturión, la primera superluna del mes, que alcanzará su máximo esplendor el sábado 9 de agosto a las 09:55 horas (hora peninsular española).

Pero que nadie se confunda: aunque el momento exacto del plenilunio será por la mañana, durante la noche del 8 al 9 y la madrugada siguiente será cuando el satélite se muestre en todo su esplendor ante ojos atentos y cámaras impacientes.

Esta superluna, visible desde gran parte de España y del mundo, será un 7% más grande y hasta un 15% más brillante que una luna llena habitual.

¿Por qué?

Porque la Luna estará en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica.

La distancia entre ambos cuerpos se reducirá a unos 363.300 kilómetros, lo que favorece ese aumento en tamaño aparente y luminosidad.

¿Dónde disfrutar mejor del fenómeno?

La receta para una observación perfecta es sencilla: alejarse de la contaminación lumínica. Las ciudades, con su manto de farolas y neones, dificultan captar los matices del fenómeno. Por eso, lo ideal es buscar enclaves naturales como playas, montañas o campos abiertos. En estos lugares, sin obstáculos ni luces artificiales, la Luna se muestra majestuosa y lista para ser fotografiada.

No hace falta telescopio ni sofisticados instrumentos. Aunque unos binoculares pueden ayudar a apreciar detalles sutiles—cráteres, mares lunares o incluso ese ligero tono rojizo-anaranjado que podría adornar el disco lunar por efecto de las partículas en suspensión propias del verano. Eso sí, quienes busquen una experiencia casi espiritual pueden acompañar la observación con alguna lluvia de estrellas: las Perseidas estarán en pleno apogeo durante esos días.

El origen del nombre: ciencia y tradición

La Luna llena de agosto tiene un nombre peculiar: Luna de Esturión. No es capricho moderno ni invención astronómica reciente. La denominación viene de los pueblos nativos americanos, quienes aprovechaban este periodo lunar para pescar esturiones en los Grandes Lagos. Este pez prehistórico—que puede alcanzar hasta 3,5 metros y pesar más de 90 kilos—era especialmente abundante durante las noches iluminadas por esta luna llena.

La relación entre ciclos lunares y actividades humanas es tan antigua como la civilización misma. Los nativos usaban la luna como calendario natural; sabían que la luz extra facilitaba la pesca nocturna y que los esturiones acudían a desovar justo en esas fechas. Una sincronía perfecta entre naturaleza y observación empírica.

Superluna: ¿qué dice la ciencia?

El término superluna fue acuñado por astrónomos para describir el fenómeno en que la Luna llena coincide con su paso más cercano a la Tierra. Esto no solo afecta nuestra percepción visual; también tiene efectos físicos muy reales. Por ejemplo:

Mareas vivas de perigeo: durante las superlunas, las mareas son especialmente intensas.

Ilusión óptica: cuando la Luna está cerca del horizonte parece aún más grande debido a un efecto psicológico conocido como «ilusión lunar».

Oportunidad científica: los astrónomos aprovechan estas noches para estudiar detalles topográficos con mayor nitidez gracias al aumento de luminosidad.

Además, este año el firmamento ofrecerá una alineación planetaria digna de mención: Saturno, Venus, Júpiter y Mercurio compartirán escenario con nuestro satélite natural. Quienes dispongan de telescopios podrán intentar localizar incluso Urano y Neptuno en esa misma franja horaria.

Curiosidades científicas y anécdotas lunares

La Luna nunca deja indiferente. Entre datos contrastados y leyendas urbanas, hay espacio para historias sorprendentes:

El adjetivo «azul» se ha usado históricamente para describir lunas llenas excepcionales o fuera de calendario; en este caso concreto se refiere a ser la tercera de cuatro lunas llenas en verano según criterios antiguos norteamericanos.

El esturión que da nombre al fenómeno es un fósil viviente; lleva habitando los ríos desde tiempos prehistóricos y hoy está amenazado por sobrepesca y contaminación.

Las superlunas pueden influir levemente en el comportamiento humano. Estudios han explorado desde alteraciones leves del sueño hasta cambios sutiles en patrones migratorios animales (aunque aquí conviene no perder sentido crítico).

La Luna llena ha sido protagonista de poemas románticos… pero también de experimentos científicos rigurosos sobre reflectancia lunar.

Algunos aficionados afirman ver colores inusuales en cada superluna: desde tonos anaranjados hasta reflejos plateados dependiendo del polvo atmosférico local.

Y por si fuera poco, esta primera superluna abre una sucesión cósmica: después llegarán la Luna del Maíz (18 septiembre), del Cazador (17 octubre) y del Castor (15 noviembre).

La cita está servida: basta levantar la vista y dejarse sorprender por uno de los espectáculos naturales más antiguos—y recurrentemente fascinantes—del verano terrestre.