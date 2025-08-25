Begoña Gómez: de La Mareta a declarar ante el juez

En el 24×7 Verano de este lunes 25 de Agosto, César Sinde analiza con la diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Elisa Vigil y con el director de ElCatalan.es, Sergi Fidalgo, entre otros temas, el complicado horizonte judicial que va a tener Begoña Gómez a la vuelta de sus vacaciones en la mansión de lujo de La Mareta.

A día de hoy, 25 de agosto de 2025, la situación de Begoña Gómez se ha tornado especialmente delicada. El juez Juan Carlos Peinado ha ampliado la lista de delitos hasta sumar cinco, incluyendo malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. El caso, que ya ocupa un lugar destacado en la crónica política nacional, amenaza con convertir el otoño en un auténtico thriller judicial, con implicaciones directas sobre el Ejecutivo y la estabilidad institucional.

Antecedentes: del círculo privado al interés público

El origen del caso se remonta a la denuncia presentada por la organización Manos Limpias en abril de 2024, que acusaba a Begoña Gómez de aprovechar su posición como esposa del presidente para favorecer intereses privados, especialmente a través de cartas de recomendación y gestiones para la obtención de contratos públicos por parte de empresarios cercanos. La acusación central: Gómez habría utilizado su estatus personal para influir en concursos públicos que terminaron beneficiando a Carlos Barrabés, empresario y codirector de la cátedra universitaria que ella misma impulsó.

El instructor de la causa, el mediático juez Peinado, ha ido sumando imputaciones y ampliando la investigación con rapidez inusual, en ocasiones apoyado por querellas de asociaciones ultraconservadoras. No han faltado los errores procesales y las correcciones por parte de la Audiencia Provincial, que ha obligado al juez a ceñirse a los hechos probados y a eliminar acusaciones relacionadas, por ejemplo, con el rescate público de Globalia. No obstante, la última vuelta de tuerca ha sido la imputación por malversación, el delito con mayor pena potencial, que en su modalidad agravada puede acarrear hasta seis años de prisión e inhabilitación de hasta diez años.

Un proceso con derivadas políticas y personales

La instrucción ha salpicado a otras figuras del entorno presidencial. Cristina Álvarez Fernández, asesora personal de Gómez en la Moncloa, ha pasado de testigo a imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras reconocer que gestionaba tanto la agenda pública como la privada de la esposa de Sánchez. Este movimiento ha permitido al juez Peinado investigar el uso de recursos públicos, como personal eventual, en beneficio de actividades estrictamente privadas, lo que refuerza la acusación de desviación de fondos públicos.

En este contexto, el juez ha solicitado incluso al Tribunal Supremo que investigue al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por malversación y falso testimonio, al considerar que su papel en el nombramiento de la asesora pudo contribuir a la trama de desvío de fondos. La maraña judicial amenaza con extenderse desde la esposa del presidente hasta el propio Consejo de Ministros, en un efecto dominó que mantiene en vilo a la clase política.

Consecuencias: impacto institucional y batalla mediática

El caso ha abierto una brecha política de calado. El Gobierno denuncia una cacería judicial y mediática, mientras la oposición exige explicaciones y asume el caso como munición para desgastar al Ejecutivo. Las redes hierven con cada auto, y los tertulianos debaten si estamos ante un escándalo de Estado o una instrucción inflada por motivaciones políticas. La Ley de Amnistía, aprobada para otros casos de corrupción y desvío de fondos, deja fuera la malversación cuando hay beneficio personal o perjuicio para la Unión Europea, lo que complica aún más la defensa de Gómez y desata comparaciones inevitables con otros casos recientes.

No faltan las voces que señalan el desgaste reputacional de la justicia, ante una instrucción que acumula diligencias anuladas y decisiones corregidas por instancias superiores. El propio juez Peinado ha sido objeto de recusaciones y querellas cruzadas, en una batalla judicial paralela que añade incertidumbre al devenir del caso.

Un otoño caliente… y algunas curiosidades

El caso de Begoña Gómez ya es uno de los más largos y polémicos de la historia judicial reciente: quince meses de instrucción, cinco delitos imputados y una decena de comparecientes, entre ellos empresarios, cargos públicos y asesores de La Moncloa.

El uso de La Mareta como refugio veraniego, en plena tormenta judicial, ha generado no pocos memes y comentarios en redes sociales, donde se bromea con que “de la piscina al banquillo hay solo un paso si eres consorte en Moncloa”.

Mientras tanto, la agenda política sigue girando alrededor de este caso, que promete titulares y más de una sorpresa antes de que caigan las primeras hojas del otoño madrileño.