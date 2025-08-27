Sentarse recto no es la única opción: tres consejos respaldados por la ciencia para mejorar tu postura

En las oficinas, aulas y salones de medio mundo se repite un mantra casi universal: “¡Siéntate recto!”.

Pero, ¿es esta la única manera de mantener una buena postura? A día de hoy, 27 de agosto de 2025, los expertos coinciden en que la verticalidad absoluta no es siempre el camino más saludable. El cuerpo humano, con sus más de 200 huesos y más de 600 músculos, está diseñado para moverse, adaptarse y alternar posiciones.

La evidencia científica actual señala que mantenerse rígidamente erguido durante mucho tiempo puede resultar incómodo y hasta contraproducente. Así lo demuestra la experiencia de los Guardias Reales británicos: aunque impresionan por su inmovilidad, no pueden mantenerla indefinidamente sin sufrir molestias o lesiones. De hecho, el récord mundial de quietud absoluta es de Akshinthala Seshu Babu (India), quien en 2003 permaneció inmóvil durante más de 30 horas… hasta que una picadura de insecto le obligó a moverse.

Alternativas saludables al “sentarse como una estatua”

Lejos del dogma del asiento rígido, existen otras formas válidas y recomendadas para cuidar la postura:

Cambiar de posición con frecuencia: Las personas que pasan largas horas sentadas o de pie tienden a buscar posturas alternativas para aliviar la tensión muscular. Por ejemplo, alternar el peso de una pierna a otra o cruzar los brazos detrás de la espalda ayuda a distribuir las cargas y reducir el esfuerzo de músculos clave como los cuádriceps.

Prueba posturas inspiradas en el yoga y la meditación: Posiciones como el loto o medio loto, comunes en yoga y meditación, no solo favorecen la alineación vertebral, sino que también mejoran la flexibilidad y alivian molestias en caderas y tobillos. No es necesario ser un maestro yogui: bastan variantes sencillas como sentarse con las piernas cruzadas sobre un cojín o usar un banquito bajo para repartir el peso entre isquiones y pies, facilitando así una respiración profunda y sostenida.

Apuesta por la funcionalidad y la comodidad: El criterio fundamental no es tanto la estética como la funcionalidad. La mejor postura es aquella que permite mantener la atención sin luchar contra dolores físicos ni restricciones respiratorias. Por ejemplo, sentarse sobre los talones al estilo japonés (Seiza) o adoptar una base amplia con ambos pies bien apoyados son opciones recomendables para sesiones prolongadas.

El papel oculto del glúteo mayor… y otros aliados insospechados

Entre los protagonistas silenciosos de una buena postura destaca el glúteo mayor, considerado el músculo más fuerte del cuerpo humano. Además de permitirnos caminar erguidos –todo un hito evolutivo– este músculo estabiliza la pelvis, sostiene el tronco y facilita movimientos tan cotidianos como levantarnos o mantenernos en equilibrio. No se trata solo de estética: unos glúteos activos son garantía de menor dolor lumbar y mejor rendimiento físico.

Por si fuera poco, el desarrollo óseo también juega su papel. Al nacer, tenemos unos 300 huesos; muchos se fusionan con los años hasta quedar en 206 en la edad adulta. Esta fusión dota al esqueleto de resistencia para soportar peso y facilitar movimientos complejos, como cambiar de posición sin perder estabilidad.

Dormir bien también cuenta: posturas nocturnas que afectan al día

No solo importa cómo te sientas durante el día; la postura al dormir influye directamente en cómo te levantas por las mañanas. Dormir boca abajo puede parecer cómodo pero genera tensión cervical y compresión torácica. En cambio, dormir de lado (especialmente en posición fetal) o boca arriba con apoyo lumbar favorece un descanso reparador sin sobrecargar articulaciones ni músculos sensibles. Si alguna vez te has despertado “doblado” como un acordeón desafinado, ya sabes por qué.

El equilibrio visceral: cuando los órganos también piden su sitio

La ciencia moderna descubre cada vez más conexiones entre postura corporal y salud visceral. Mantener posiciones inadecuadas durante horas puede alterar no solo músculos y articulaciones sino también órganos internos, favoreciendo molestias digestivas o dolor crónico lumbar. Además, factores emocionales como el estrés pueden provocar tensiones viscerales reflejadas en nuestra espalda o articulaciones. Así que cuidar tu postura es también cuidar tu estómago… ¡y tu estado de ánimo!

Tres consejos prácticos (y respaldados por la ciencia) para tu día a día

Muévete cada 30-60 minutos: Levántate, estira las piernas o cambia ligeramente tu forma de sentarte. Adapta tu entorno: Usa cojines, banquitos o apoyos para encontrar una posición cómoda que no te obligue a “forzar” la columna. Escucha a tu cuerpo: Si una postura empieza a resultar incómoda, cámbiala antes de sentir dolor; no hay premio por sufrir.

Curiosidades científicas para asombrar a tus amigos (y tu espalda)

El récord mundial oficial de permanecer inmóvil lo ostenta un indio… pero fue una picadura lo que le hizo perderlo.

El glúteo mayor evolucionó específicamente para ayudarnos a recorrer largas distancias cuando éramos cazadores-recolectores; sin él aún estaríamos arrastrándonos cual lagartijas.

Dormir boca abajo no solo pone en jaque tu cuello: incluso puede dificultar la respiración nocturna.

Algunas posturas tradicionales orientales –como Seiza– están diseñadas tanto para meditar como para evitar presiones peligrosas en articulaciones clave.

Los niños tienen más huesos que los adultos debido al cartílago flexible; ese extra les ayuda a sobrevivir caídas dignas del mejor acróbata circense.

En definitiva, cuidar la postura es mucho más divertido –y complejo– que simplemente sentarse “recto”. El cuerpo agradece variedad, movimiento e ingenio… ¡y hasta algún que otro baile improvisado cuando nadie mira!