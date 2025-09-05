El enigma del “temblor global” de 90 segundos: la ola que hizo vibrar la Tierra

Durante nueve días de septiembre de 2023, la Tierra pareció adoptar un ritmo propio: cada 90 segundos, una vibración sutil pero global atravesaba el planeta. No era un terremoto clásico ni una explosión subterránea. Los sensores sísmicos, siempre atentos a los latidos del planeta, detectaban una señal regular, inconfundible, y completamente desconcertante para los científicos. El misterio no tardó en desatar un torbellino de hipótesis internacionales: ¿se trataba de pruebas nucleares ocultas, actividad volcánica encubierta o incluso señales de origen desconocido? Nada encajaba.

Lo que nadie sospechaba era que la clave del enigma estaba en un remoto fiordo del noreste de Groenlandia, donde la naturaleza había preparado uno de sus espectáculos más impresionantes y catastróficos: un megatsunami causado por el colapso de una montaña entera.

Groenlandia golpea el tambor del planeta

El punto de origen fue el Dickson Fjord, una garganta helada y profunda encajada entre acantilados, donde el 16 de septiembre de 2023 se produjo un gigantesco deslizamiento de tierra y hielo. El glaciar que sostenía la montaña había adelgazado tanto —por efecto directo del cambio climático— que la roca cedió, liberando más de 25 millones de metros cúbicos de material al mar en cuestión de segundos.

Este brutal derrumbe generó una ola monstruosa: un megatsunami de hasta 200 metros de altura —el doble que la Estatua de la Libertad— que barrió el fiordo y dejó cicatrices visibles incluso desde el espacio. Pero lo más extraordinario no fue solo su tamaño colosal. Al quedar atrapada entre las paredes del fiordo, la ola rebotó una y otra vez, generando una oscilación conocida como seiche, como si alguien agitase vigorosamente una bañera gigante.

Y aquí reside el truco: este seiche funcionó como un tambor natural, enviando pulsos sísmicos a través del planeta cada 90 segundos. Durante nueve días, esos latidos recorrieron la corteza terrestre y fueron detectados por estaciones sísmicas desde el Ártico hasta la Antártida.

Ciencia a ritmo planetario

La resolución del misterio ha sido posible gracias a una combinación inédita de herramientas científicas modernas:

Satélites como SWOT (Topografía Oceánica y Aguas Superficiales), con tecnología radar interferométrica capaz de medir cambios mínimos en la elevación del agua.

Análisis sísmico global coordinado por equipos multidisciplinares que incluyeron hasta 68 científicos de 40 instituciones y 15 países distintos.

Modelos numéricos capaces de simular cómo una masa tan enorme puede hacer vibrar no solo el agua, sino toda la corteza terrestre.

Los datos orbitales permitieron reconstruir milimétricamente cómo la ola iba rebotando dentro del fiordo durante días, manteniendo atrapada su energía como si fuera un eco interminable. La señal sísmica resultante tenía una sola frecuencia dominante —ese pulso cada 90 segundos— y era tan distintiva que se convirtió en uno de los “objetos sísmicos no identificados” más famosos recientes.

Un megatsunami nacido del cambio climático

La raíz última del fenómeno está en el rápido deshielo polar. El glaciar que mantenía estable la montaña colapsó tras décadas perdiendo masa por el calentamiento global. Sin ese “pegamento” helado, bastó un pequeño desequilibrio para desencadenar un desastre geológico.

Groenlandia está perdiendo hielo a un ritmo récord; según varios estudios recientes, su masa glaciar se reduce unos 250.000 millones de toneladas al año.

está perdiendo hielo a un ritmo récord; según varios estudios recientes, su masa glaciar se reduce unos 250.000 millones de toneladas al año. El colapso liberó tal cantidad de energía que no solo creó olas devastadoras en el fiordo; también dañó bases científicas a decenas de kilómetros y destruyó patrimonio arqueológico local.

Afortunadamente, ningún crucero turístico navegaba cerca ese día; las consecuencias humanas podrían haber sido trágicas.

La experiencia es también una advertencia: con un Ártico cada vez más cálido, estos episodios podrían volverse más frecuentes e intensos en las próximas décadas.

Impacto global y curiosidades científicas

El caso ha dejado huella tanto en la ciencia como en la cultura popular:

Es la primera vez que se documenta un temblor global repetido durante tantos días causado únicamente por oscilaciones acuáticas atrapadas tras un megatsunami.

que se documenta un temblor global repetido durante tantos días causado únicamente por oscilaciones acuáticas atrapadas tras un megatsunami. La señal fue tan clara que algunos sismólogos llegaron a bromear con que “la Tierra se había convertido en su propio metrónomo”.

En otras ocasiones históricas han ocurrido tsunamis devastadores por deslizamientos en Groenlandia; en 2017 otro fiordo sufrió un desastre similar que acabó con vidas humanas y destruyó aldeas enteras.

El fenómeno del seiche es conocido desde hace siglos: los lagos alpinos suelen oscilar así tras tormentas fuertes… pero nunca antes una bañera natural había hecho vibrar todo el planeta.

El evento sirvió para poner a prueba los sistemas internacionales de detección sísmica y alertas tempranas. Algunos expertos han propuesto desarrollar mecanismos específicos para identificar estos “latidos planetarios” inusuales.

Anécdotas y datos curiosos para mentes inquietas

Los seiches también pueden observarse en vasos o piscinas si se agita bruscamente el agua: es el mismo principio físico… ¡pero multiplicado por millones!

Cuando los primeros correos electrónicos circularon entre geofísicos sobre este fenómeno, algunos pensaron si no sería algún error instrumental o incluso interferencias artificiales.

Un pulso sísmico tan regular resultaba tan extraño que hubo quien propuso —en tono humorístico— buscar culpables entre orquestas sinfónicas o eventos deportivos multitudinarios.

El satélite SWOT utilizado para descifrar este misterio fue lanzado por SpaceX; su principal objetivo era cartografiar los océanos… pero acabó siendo clave para resolver uno de los grandes enigmas recientes.

Quizá lo más poético sea imaginar que Groenlandia tocó durante nueve días una melodía subterránea audible solo para quienes saben escuchar los secretos profundos del planeta.

Y así, mientras seguimos explorando los límites entre ciencia y asombro, queda claro: a veces basta una ola atrapada para poner al mundo entero… a temblar al mismo compás.