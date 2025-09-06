Eclipse lunar total del 7 de septiembre: horarios y mapa para ver la Luna de Sangre en España

La noche del domingo se presenta con uno de esos regalos astronómicos que no requieren telescopio ni gafas especiales. El eclipse lunar total del 7 de septiembre convertirá el satélite en una auténtica Luna de Sangre, visible a simple vista desde casi todo el territorio español. Se trata de un fenómeno que une ciencia, mitología y fotografía bajo el mismo cielo, y promete ser uno de los momentos más destacados del calendario astronómico de este año.

A día de hoy, 6 de septiembre de 2025, aficionados y curiosos ultiman sus preparativos para disfrutar del evento. La Luna se sumergirá en la sombra terrestre justo durante la tradicional luna llena de septiembre, conocida como “Luna de Cosecha”, lo que añade un plus poético al fenómeno. En la mayor parte de la península Ibérica, Baleares, Ceuta y Melilla, será posible observar el desenlace de la fase total desde el primer momento en que la Luna aparezca por el horizonte.

Horarios clave y zonas privilegiadas para ver la Luna de Sangre

El eclipse lunar total tiene una duración considerable este año, con más de 82 minutos de totalidad en las mejores zonas. Los horarios para España peninsular son especialmente cómodos para quienes prefieran no trasnochar:

Fase total: De 19:31 a 20:53 (hora peninsular)

De 19:31 a 20:53 (hora peninsular) Máximo del eclipse: Alrededor de las 20:11

Alrededor de las 20:11 Salida de la Luna: Variable según provincia; en Madrid será visible ya eclipsada sobre las 20:13

En Baleares y buena parte del este peninsular, la Luna saldrá completamente eclipsada. Por ejemplo, en Palma de Mallorca se podrá disfrutar hasta 45 minutos del disco lunar teñido de rojo intenso antes del fin del eclipse total. En Madrid, serán unos 18 minutos; en Oviedo, apenas 7 minutos, lo que convierte cada ubicación en una experiencia diferente.

Sin embargo, hay excepciones. En el extremo occidental de Galicia y Canarias, el satélite saldrá por el horizonte cuando la fase total ya haya terminado o esté a punto de hacerlo. Allí solo podrá verse la fase parcial, lo cual no le resta belleza pero sí dramatismo al espectáculo.

Mapa interactivo y widget horario por capitales

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha preparado un mapa interactivo donde puedes consultar los horarios exactos para tu provincia. Solo hay que seleccionar tu ciudad y aparecerá la secuencia completa del eclipse adaptada a tu localización. Para quienes gusten del detalle, es posible descargar una tabla con los tiempos oficiales para cada capital española.

Ciudad Salida Luna Minutos totales visibles Inicio totalidad Fin totalidad Madrid ~20:13 18 ~19:31 ~20:53 Palma de Mallorca ~20:08 45 ~19:31 ~20:53 Oviedo ~20:46 7 ~19:31 ~20:53 Vigo (Galicia) ~21:00 Solo parcial – – Las Palmas (Canarias) ~21:10 Solo parcial – –

¿Por qué se tiñe la Luna de rojo durante el eclipse?

La famosa “Luna de Sangre” es mucho más que un nombre dramático. El tono rojizo se produce porque la atmósfera terrestre dispersa la luz azul y deja pasar solo los tonos rojos y naranjas, que llegan hasta el satélite incluso cuando está completamente inmerso en nuestra sombra. Es exactamente el mismo proceso físico que da color a los amaneceres y atardeceres.

Durante la totalidad del eclipse lunar, los rayos solares atraviesan miles de kilómetros por las capas altas del aire antes de rozar la superficie lunar. La Luna nunca desaparece completamente; su brillo disminuye y adopta ese matiz característico que ha fascinado a observadores desde tiempos inmemoriales.

Guía rápida para observarlo (sin riesgos ni complicaciones)

Uno de los grandes atractivos del eclipse lunar es su accesibilidad. No hace falta ningún tipo de protección ocular ni instrumento especial; basta con tener un horizonte despejado hacia el este y alejarse lo máximo posible de la contaminación lumínica urbana.

No mirar directamente al Sol (¡esto solo aplica a eclipses solares!).

Llevar ropa cómoda; septiembre suele sorprender con noches frescas.

Si tienes prismáticos o teleobjetivo fotográfico, obtendrás imágenes espectaculares.

Consulta el widget horario por capitales para no perderte el momento máximo.

Aprovecha los minutos previos para identificar constelaciones cercanas o disfrutar del crepúsculo junto al satélite eclipsado.

Curiosidades científicas sobre eclipses lunares

Los eclipses lunares han servido a lo largo de la historia para demostrar algunos principios básicos pero cruciales sobre nuestro planeta:

La forma circular que proyecta la sombra terrestre sobre la Luna fue una prueba temprana (y elegante) contra las teorías terraplanistas.

Los eclipses lunares siguen ciclos precisos llamados Saros , repitiéndose cada aproximadamente 18 años bajo configuraciones similares.

, repitiéndose cada aproximadamente 18 años bajo configuraciones similares. El color exacto depende también del estado atmosférico global; tras grandes erupciones volcánicas puede llegar a ser más oscuro o cobrizo por partículas en suspensión.

Algunos animales nocturnos alteran su comportamiento durante los eclipses lunares; aves migratorias pueden cambiar rutas y lobos suelen aumentar sus aullidos.

Este fenómeno ha sido inspiración para mitos en culturas tan diversas como China, donde se creía que un dragón devoraba la Luna, o los aztecas, que atribuían el color rojo a batallas celestiales.

Fotografía astronómica: cómo capturar tu propia Luna roja

Los aficionados a la fotografía tienen ante sí una oportunidad dorada. Según expertos, una cámara DSLR o mirrorless con teleobjetivo y trípode permiten obtener imágenes nítidas incluso con exposiciones prolongadas. Se recomienda buscar composiciones creativas aprovechando monumentos locales o paisajes emblemáticos. No olvides ajustar sensibilidad ISO y apertura para compensar el bajo brillo lunar durante la totalidad.

Y si te animas a compartir tus fotos legendarias… siempre puedes participar en concursos especializados o etiquetar tus imágenes en plataformas como /fotos/astronomia/.

No todos los días puedes ver cómo nuestro planeta proyecta su sombra sobre otro cuerpo celeste… ¡y menos aún desde tu propio balcón! Si tienes suerte y las nubes respetan este domingo mágico, reserva unos minutos para dejarte sorprender por una auténtica Luna roja que une ciencia e historia bajo un mismo cielo.