Ciencia cotidiana: de la mentira de la goma de borrar a por qué estornudamos al mirar al sol

En nuestro día a día, convivimos con una serie de misterios a los que muchas veces encontramos explicaciones erróneas.

Desde la goma bicolor al estornudo al mirar el sol, pasando por los copos de nieve o los calcetines, hoy traemos un artículo con curiosidades cotidianas.

La confusión con la goma bicolor de borrar: ¿es una lapicera o un estilógrafo?

En cada estuche de colegio, la goma bicolor era protagonista.

La parte roja, suave y amable, prometía borrar los errores a lápiz; la azul, dura y misteriosa, parecía reservada para los fallos más graves: los cometidos con bolígrafo.

¿Quién no intentó alguna vez borrar una firma en la agenda con la zona azul y acabó con un agujero en la hoja? La decepción era recurrente, pero el mito sobrevivió generación tras generación.

La ciencia y los fabricantes desvelan el secreto: la parte azul no está diseñada para borrar tinta, sino para eliminar trazos de lápiz sobre papeles gruesos y superficies rugosas como cartulinas o papel artístico.

Su composición incluye partículas abrasivas como piedra pómez y cuarzo, que permiten “raspar” el grafito adherido a fibras resistentes.

En cambio, al enfrentarse a la tinta líquida —que penetra profundamente en el papel— solo logra desgastar y perforar la hoja, sin borrar realmente el trazo.

Muchos fabricantes alimentaron el equívoco imprimiendo en la zona azul un icono que parece una lapicera. Pero en realidad representa un radiógrafo o estilógrafo, herramientas usadas en dibujo técnico para trazar líneas finas con grafito muy adherido sobre papeles especiales. El objetivo era indicar que esa parte estaba pensada para corregir errores difíciles en planos o ilustraciones técnicas, no para eliminar tinta común.

La explicación técnica es sencilla:

se posa sobre la superficie del papel y puede retirarse por fricción. La tinta se integra en las fibras del papel y no puede extraerse sin dañarlas.

Por eso, si alguna vez conseguiste borrar una mínima cantidad de tinta con la goma azul, probablemente también te llevaste medio folio por delante.

Ciencia cotidiana: objetos que esconden secretos inesperados

La goma bicolor no es el único objeto cotidiano rodeado de leyendas urbanas. El mundo está lleno de herramientas que parecen tener poderes ocultos hasta que la ciencia pone las cosas en su sitio. Por ejemplo:

—descubierto por accidente por Charles Goodyear— revolucionó las gomas de borrar al hacerlas más resistentes. El teflón, ese gran antiadherente presente en sartenes y utensilios de laboratorio, nació por casualidad cuando Roy Plunkett investigaba gases refrigerantes.

La curiosidad científica no solo desmonta mitos escolares, sino que revela cómo muchos inventos nacieron entre errores y casualidades.

¿Por qué estornudas al mirar al sol? Un misterio resuelto

Otra pregunta universal: ¿por qué a veces estornudamos al mirar al sol? La ciencia lo llama “reflejo fótico del estornudo”, una peculiaridad genética que afecta hasta al 35% de las personas. Cuando los ojos se exponen a luz intensa —sobre todo solar—, el nervio trigémino se estimula indirectamente por el nervio óptico, provocando ese estornudo involuntario. Así lo explica la neurociencia moderna; nada que ver con alergias o resfriados.

Curiosidades microscópicas: un universo oculto en lo cotidiano

Si alguna vez te preguntaste cómo son los objetos diarios bajo el microscopio, prepárate para sorprenderte:

muestran estructuras hexagonales perfectas. Los granos de arena parecen joyas talladas.

parecen joyas talladas. El velcro revela ganchos diminutos que se enganchan como manos microscópicas.

revela ganchos diminutos que se enganchan como manos microscópicas. Incluso la superficie de una goma de borrar parece un paisaje lunar lleno de cráteres.

Ver lo habitual desde otra perspectiva nos recuerda cuánta ciencia hay en lo aparentemente trivial.

Misterios resueltos: ¿qué escondía realmente la caja de lapiceros Alpino?

Durante años circuló el rumor escolar sobre una “misteriosa llave” o “premio secreto” escondido en las cajas clásicas de lapiceros Alpino. La realidad era mucho menos emocionante: ese hueco servía para facilitar el cierre y evitar que los lapiceros se movieran dentro del estuche. Nada de tesoros ocultos ni mensajes cifrados; solo ingeniería práctica aplicada al diseño cotidiano.

Inventos accidentales que cambiaron nuestra vida escolar

No hay objeto cotidiano exento del azar científico:

Los calcetines más antiguos hallados en Egipto tenían puntera a rayas; lejos del diseño técnico actual pero igual de funcionales.

Las primeras gafas de sol eran placas talladas en marfil de morsa para reducir el resplandor ártico; más útiles que elegantes.

Anécdotas y curiosidades para romper el hielo (o el papel)

¿Sabías que hay personas que coleccionan gomas bicolor con formas exóticas? Algunas tienen hasta cinco colores… ¡y ninguna borra tinta! El récord mundial del dibujo borrado con goma pertenece a un artista japonés que logró eliminar una figura entera sobre papel artístico sin dañar ni una sola fibra. En Japón existen gomas “aromáticas” con olor a melón o cola… aunque su parte azul tampoco borra tinta. Si alguna vez intentaste usar la goma azul sobre tu examen final y acabaste con un agujero justo donde iba la respuesta correcta, tranquilo: eres parte de una tradición global. Los fabricantes actuales recomiendan probar primero cualquier goma sobre un trozo aparte antes de lanzarse a borrar errores importantes.

La próxima vez que saques tu goma bicolor del cajón —o le cuentes a alguien el viejo mito escolar— recuerda: detrás de cada objeto hay ciencia, historia… ¡y alguna decepción simpática!