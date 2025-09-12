Qué puede aprender la inteligencia artificial del funcionamiento de la memoria humana

Comenzar a hablar de memoria es adentrarse en el terreno más fascinante del cerebro humano: ese almacén de recuerdos, aprendizajes y vivencias que nos hace únicos. Pero, ¿y si las máquinas pudieran aprender a recordar como nosotros? A día de hoy, 12 de septiembre de 2025, la neurociencia y la inteligencia artificial están más cerca que nunca de compartir secretos sobre cómo almacenar y procesar la información. Las últimas investigaciones en plasticidad cerebral y redes neuronales artificiales no solo despiertan el interés de ingenieros y médicos, sino que también apuntan a un futuro en el que la IA podría ayudar a tratar trastornos de la memoria, optimizar el aprendizaje y, de paso, ofrecernos una pizca de ciencia ficción hecha realidad.

El cerebro: un maestro en la gestión de recuerdos

Cuando se observa cómo el cerebro humano gestiona la información, la comparación con la inteligencia artificial resulta inevitable. La memoria biológica funciona gracias a una serie de etapas: codificación, consolidación y recuperación. En la codificación, convertimos nuevas experiencias en representaciones neuronales. Durante la consolidación, el sueño —especialmente el sueño no REM— se encarga de reforzar y organizar esos recuerdos, evitando el temido “olvido catastrófico”, es decir, la pérdida de datos valiosos por culpa de interferencias entre lo nuevo y lo antiguo. Finalmente, la recuperación nos permite rescatar esos recuerdos cuando más los necesitamos.

Este proceso no es uniforme. Un reciente estudio de la Universidad de Cornell ha demostrado que el tamaño de nuestras pupilas durante el sueño es un fiel reflejo de cómo el cerebro alterna entre consolidar recuerdos recientes y procesar los más antiguos. Pupilas contraídas: refuerzo de lo aprendido ese día. Pupilas dilatadas: repaso de recuerdos pasados. Esta danza cíclica previene el colapso de la memoria y optimiza el aprendizaje.

¿Qué pueden aprender las máquinas de nuestra memoria?

Las redes neuronales artificiales —el corazón de la inteligencia artificial— se inspiran en la estructura y funcionamiento del cerebro. Sin embargo, hasta ahora habían tropezado con un problema recurrente: el “olvido catastrófico” también afecta a las máquinas. Cuando una IA aprende algo nuevo, suele borrar o distorsionar conocimientos anteriores, dificultando el aprendizaje continuado.

Las investigaciones más recientes en neurociencia sugieren que la clave está en imitar la diversidad de reglas de aprendizaje del cerebro. Un estudio pionero, publicado en 2025, revela que cada neurona puede aplicar múltiples normas de plasticidad sináptica a la vez, dependiendo de la parte de su estructura que esté involucrada. Esto significa que el cerebro no aplica una regla única para modificar las conexiones neuronales, sino varias a la vez, de forma localizada y especializada.

En otras palabras, las redes neuronales artificiales podrían beneficiarse de un enfoque más “cerebral”, donde cada unidad o “neurona artificial” tuviese la capacidad de seguir reglas distintas según su función y localización en la red. Así, la IA podría aprender de manera más robusta y flexible, evitando errores y olvidos indeseados.

Memorias artificiales que imitan a las biológicas

La inspiración va más allá de la teoría. Un equipo de científicos de Taiwán ha creado una memoria artificial basada en el espín de electrones —una propiedad cuántica— que imita el comportamiento de las sinapsis humanas. Este dispositivo, capaz de almacenar información en 11 estados diferentes, no solo ahorra energía, sino que también reproduce los procesos de potenciación y depresión sináptica, esenciales para el aprendizaje y la adaptación.

A diferencia de los ordenadores tradicionales, que separan memoria y procesamiento, el cerebro humano realiza ambas tareas a la vez. El nuevo dispositivo replica este funcionamiento, acercando la IA a una computación verdaderamente inspirada en la biología.

Implicaciones para la salud y la educación

La conexión entre memoria biológica e inteligencia artificial va mucho más allá de la curiosidad científica. Comprender cómo el cerebro previene la interferencia entre recuerdos nuevos y antiguos podría revolucionar el tratamiento de trastornos cognitivos como el Alzheimer. Si se logra monitorizar patrones pupilares durante el sueño, los médicos podrían detectar el deterioro cognitivo antes de que los síntomas sean evidentes.

En el ámbito educativo, estructurar los periodos de aprendizaje en función de los ritmos cerebrales podría mejorar la retención de conocimientos. No sería descabellado que, en el futuro, las escuelas recomendaran siestas estratégicas tras las clases más intensas para consolidar lo aprendido.

Y, por supuesto, la inteligencia artificial saldría ganando. Modelar las redes neuronales artificiales según el funcionamiento de la memoria humana podría dar lugar a sistemas más eficientes, capaces de aprender de forma continuada y sin perder información crucial.

Curiosidades científicas y anécdotas de laboratorio

Los ojos no solo son la ventana del alma: ¡también son el espejo de nuestros recuerdos! El tamaño de las pupilas durante el sueño revela en qué tipo de recuerdos está trabajando el cerebro.

El “olvido catastrófico” no es solo cosa de humanos despistados: los algoritmos de IA también pueden sufrirlo, y los científicos se esfuerzan por enseñarles a evitarlo.

Las neuronas humanas pueden trabajar bajo diferentes normas de aprendizaje a la vez. Es como si cada una tuviera su propio “manual de instrucciones” personalizado.

La nueva memoria artificial de 11 estados cuánticos puede ajustar su comportamiento para imitar el refuerzo o debilitamiento de conexiones, igual que una sinapsis real.

En experimentos recientes, ratones aprendieron tareas complejas y, durante su sueño, sus cerebros alternaban entre repasar lo recién aprendido y consolidar conocimientos antiguos, todo ello bajo la atenta vigilancia de cámaras que medían sus pupilas.

En definitiva, la memoria humana sigue siendo una fuente de inspiración inagotable para la tecnología. Quién sabe, tal vez algún día, mientras una inteligencia artificial sueña con ovejas eléctricas, también esté consolidando recuerdos… igual que nosotros.