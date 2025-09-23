Kick ’em Jenny, el volcán submarino del Caribe que amenaza con generar un megatsunami

En las tranquilas costas de Granada, donde los turistas se relajan en playas de arena blanca y aguas turquesas, se esconde un titán geológico casi indetectable: el volcán submarino Kick ’em Jenny.

Aunque su nombre evoca a un personaje de cuentos de piratas, este coloso sumergido es motivo de seria inquietud para los expertos en riesgos naturales.

Recientes investigaciones publicadas en reconocidos medios internacionales han puesto sobre la mesa una hipótesis alarmante: la inestabilidad de este volcán podría resultar en un colapso masivo de sus laderas, generando así un megatsunami con efectos devastadores para todo el Caribe.

Algunos sostienen que el verdadero tesoro caribeño no son sus playas ni corales sino los secretos ocultos bajo sus aguas profundas. Y respecto a Kick ’em Jenny ese secreto podría ser —literalmente— explosivo.

A fecha de hoy, 22 de septiembre de 2025, el tema ha trascendido del ámbito científico al debate público tras la publicación de un artículo en National Geographic, que recoge las últimas investigaciones sobre el peligro geológico que representa Kick ’em Jenny. La noticia ha encendido las alarmas en una región habituada a convivir con huracanes, aunque no tanto con amenazas que emergen —literalmente— del fondo del mar.

¿Qué es Kick ’em Jenny y por qué preocupa a los científicos?

Para entender el riesgo que plantea, primero es necesario imaginar el escenario: Kick ’em Jenny es un volcán activo localizado a unos 8 kilómetros al norte de la isla de Granada y a aproximadamente 300 kilómetros de Martinica. Su cráter se encuentra a unos 200 metros bajo la superficie del mar, lo que lo convierte en uno de los volcanes submarinos más estudiados del Caribe. Desde su descubrimiento en 1939 —tras una erupción que agitaría la zona y provocaría olas notables—, ha tenido decenas de episodios eruptivos, la mayoría menores y sin consecuencias directas en tierra firme.

No obstante, el verdadero temor no radica tanto en una erupción típica, con lava y ceniza, sino en la posibilidad de un deslizamiento submarino masivo. Los especialistas advierten que la estructura del volcán presenta signos preocupantes de inestabilidad: sus laderas podrían colapsar repentinamente, desplazando grandes volúmenes de agua y generando un tsunami capaz de alcanzar varias islas caribeñas en cuestión de minutos.

El riesgo del megatsunami: ciencia, simulaciones y realidades

El término megatsunami no es solo una exageración periodística. Se utiliza para referirse a olas gigantescas originadas por deslizamientos terrestres, colapsos volcánicos o impactos meteoríticos. Según modelos computacionales presentados en publicaciones recientes, el colapso significativo de parte de la ladera de Kick ’em Jenny podría generar olas de hasta 10 metros en las islas cercanas, disminuyendo a entre 1 y 3 metros en puntos más lejanos pero igualmente peligrosos.

Las ciudades costeras como Granada, San Vicente, Barbados e incluso Trinidad y Tobago están dentro del área susceptible al riesgo. Dado que el Caribe es una región densamente poblada y muy dependiente del turismo, las repercusiones económicas y humanas serían catastróficas ante un evento como este. Las autoridades mantienen una vigilancia amarilla sobre el volcán y recomiendan evitar la navegación en un radio de 5 kilómetros, especialmente para submarinistas y operadores turísticos.

Geología del Caribe: una región bajo presión

El Caribe es mucho más que un destino turístico; se trata de una zona geológicamente activa marcada por la interacción entre varias placas tectónicas. Esta actividad no solo da lugar a volcanes submarinos como Kick ’em Jenny sino también a terremotos y a la formación continua de nuevas islas. La placa del Caribe avanza lentamente hacia el este, chocando y deslizándose contra otras placas; esto explica la frecuencia con que ocurren fenómenos sísmicos así como la existencia de una cadena montañosa submarina.

Kick ’em Jenny es solo uno entre varios volcanes submarinos activos en las Antillas; algunos han dado origen a nuevas islas en tiempos recientes. Sin embargo, muchos permanecen ocultos bajo kilómetros de agua lo cual dificulta su monitoreo y aumenta la incertidumbre respecto a su comportamiento futuro.

¿Qué se está haciendo para mitigar el riesgo?

La vigilancia sobre Kick ’em Jenny es constante. Equipos compuestos por geólogos y vulcanólogos provenientes de distintos países realizan mediciones periódicas sobre actividad sísmica, temperatura del agua y composición gaseosa que emana del cráter. Además, se han instalado boyas y sensores submarinos capaces de detectar cambios bruscos en topografía o señales precursoras tanto para erupciones como para deslizamientos.

Las autoridades locales e internacionales han desarrollado protocolos para evacuaciones y sistemas efectivos para alertar ante emergencias. Sin embargo, dado lo rápido que podría llegar un tsunami —en apenas 10 o 15 minutos— representa un desafío logístico considerable. Por ello se pone énfasis en educar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante estas situaciones: saber qué hacer y hacia dónde ir puede ser crucial entre salvar vidas o lamentar pérdidas.

El lado fascinante de la geología caribeña

A pesar del riesgo presente, el Caribe es considerado un laboratorio natural ideal para científicos e investigadores. La riqueza del fondo marino atrae no solo a biólogos marinos sino también a geólogos provenientes de diversas partes del mundo. El caso específico de Kick ’em Jenny ofrece una rara oportunidad para estudiar directamente cómo evoluciona un volcán submarino activo y su impacto sobre el entorno circundante. Además, esta región alberga la segunda barrera coralina más extensa del planeta, esencial para miles de especies marinas.

La vida cotidiana en Granada y sus islas vecinas continúa fluyendo con aparente normalidad; no obstante, bajo sus aguas se llevan a cabo batallas geológicas que nos recuerdan constantemente nuestra vulnerabilidad ante los caprichos naturales.

Curiosidades científicas y anécdotas sobre Kick ’em Jenny y el Caribe