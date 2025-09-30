¿Sabes que hay un gen que hace a algunas personas incapaces de sentir miedo?

Imagina por un instante vivir en un entorno donde el miedo no tiene cabida.

Donde cruzar una autopista, asomarse a un precipicio o encontrarse con un animal salvaje no provoca esa sensación de inquietud que todos conocemos.

Para la mayoría, esta idea parece sacada de una novela de ciencia ficción o del guion de una película de superhéroes. Sin embargo, la realidad supera a la ficción.

Un reducido grupo de personas en el mundo es prácticamente incapaz de sentir miedo, y la clave se encuentra en su genética.

El caso más notable proviene de Uruguay, donde una familia ha sido objeto de estudio por parte de científicos tras presentar una mutación en el gen SCN9A.

Este gen, frecuentemente asociado a la transmisión del dolor, también parece desempeñar un papel en la percepción del miedo. Los integrantes de esta familia pueden experimentar emociones como la alegría o la tristeza, pero el miedo, sencillamente, no forma parte de su repertorio emocional.

El gen SCN9A y la emoción ausente

Hasta hace poco, se pensaba que el miedo era una respuesta universal, crucial para nuestra supervivencia. Sin embargo, investigaciones recientes han puesto de manifiesto que ciertas mutaciones genéticas pueden modificar profundamente nuestra relación con esta emoción. El gen SCN9A, que codifica un canal de sodio esencial para la transmisión de señales nerviosas, está presente en todo el sistema nervioso. Una alteración en este gen puede dejar a las personas incapaces de sentir dolor… y sorprendentemente, también miedo.

En los experimentos llevados a cabo con los miembros de esta familia uruguaya, se observó que reaccionaban normalmente ante estímulos que suelen provocar temor en cualquier persona: imágenes amenazantes, películas de terror o situaciones arriesgadas. No obstante, su cerebro no mostraba las respuestas fisiológicas típicas: ni sudoración, ni aumento del ritmo cardíaco, ni ese impulso instintivo de huir o quedarse paralizado.

La amígdala, el epicentro del miedo

El miedo no solo es cuestión genética; también está relacionado con nuestra anatomía cerebral. La amígdala, esa pequeña estructura ubicada en el interior del cerebro, es responsable de procesar las amenazas y activar las respuestas físicas y emocionales vinculadas al miedo. En individuos con alteraciones genéticas como la del SCN9A, parece que la amígdala no recibe o no interpreta correctamente las señales de peligro.

Además, hay otros casos documentados que resultan curiosos. Uno es el de una mujer estadounidense conocida como «SM», quien debido a una enfermedad llamada Urbach-Wiethe presenta daños en su amígdala y carece por completo de capacidad para experimentar miedo. Estas situaciones extremas ponen en entredicho la noción de que las emociones son universales e inmutables.

¿Superpoder o vulnerabilidad?

Vivir sin miedo podría parecer una ventaja notable; sin embargo, la realidad es más compleja. El miedo cumple funciones vitales: nos protege, nos alerta y contribuye a nuestra supervivencia. Quienes son incapaces de sentir temor tienden a exponerse más frecuentemente a situaciones peligrosas, lo cual incrementa el riesgo tanto de accidentes como lesiones severas.

Los investigadores que han estudiado a la familia uruguaya advierten que la ausencia del miedo no se traduce necesariamente en una vida más plena o liberada; puede llevarles a enfrentarse constantemente a riesgos altos sin ser plenamente conscientes del peligro.

El miedo: una emoción con historia evolutiva

A lo largo de millones de años, el miedo ha evolucionado como una emoción esencial para garantizar nuestra supervivencia. Desde los primeros homínidos que huían despavoridos ante depredadores hasta los humanos modernos que sienten pánico escénico antes de hablar en público; esta emoción ha modelado tanto nuestra historia como nuestro cerebro.

Experimentos realizados con animales han permitido identificar otros genes implicados en el miedo. Por ejemplo, el gen Stathmin en ratones influye en su capacidad para aprender a evitar peligros. Estos descubrimientos sugieren que el fenómeno del miedo es un entramado complejo donde se entrelazan genética, neurobiología y experiencia personal.

Curiosidades científicas: cuando la realidad supera a la ficción

En el reino animal existen especies que tampoco parecen experimentar miedo como nosotros los humanos. Por ejemplo, los delfines salvajes interactúan con tiburones sin mostrar signos evidentes de estrés; además, las cabras jóvenes son capaces de imitar «acentos» entre sí—una prueba más evidente de que el aprendizaje social puede ser tan relevante como la genética cuando hablamos de emociones.

Thomas Alva Edison, inventor clave para la luz eléctrica, tenía pavor a la oscuridad. Quizás nunca hubiese creado su famoso invento si hubiera nacido con esa mutación genética del SCN9A.

A pesar de no saber si sienten temor al igual que los humanos, los pulpos poseen tres corazones y cuentan con un sistema nervioso tan sofisticado que pueden aprender a resolver laberintos y abrir frascos—los auténticos escapistas marinos.

Un dato curioso: el ADN humano comparte un 50% con el plátano. Si esto te provoca inquietud… ten presente que hay muchas otras cosas más aterradoras en nuestro entorno.

En medicina destaca la tripofobia —miedo a los agujeros agrupados— como uno de los temores más peculiares; aún se discute si tiene base genética o si es resultado cultural.

El estudio sobre las emociones humanas y su vínculo con la genética nos recuerda que incluso en aquellos aspectos más universales del ser humano siempre hallamos excepciones sorprendentes. Y como bien saben los científicos: contar con curiosidad es fundamental para enfrentar lo desconocido… incluso si eso desconocido significa vivir sin ningún tipo de miedo.