La iniciativa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para suprimir el cambio de hora estacional a partir de 2026 ha reavivado un debate que se encuentra estancado desde 2018.

Durante la reunión del Consejo de Energía de la Unión Europea en Luxemburgo, España formalizó su solicitud ante los ministros del sector, recibiendo el respaldo claro solo de Finlandia y Polonia.

Los otros 24 estados miembros observan desde la distancia, evocando la parálisis que ya impidió avanzar en esta propuesta hace siete años, cuando la Comisión Europea presentó su iniciativa original tras recibir 4,6 millones de respuestas en una consulta pública sin precedentes.

El comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ha afirmado que aunque este tema «puede no ser uno de los más prioritarios en la agenda política de la UE», es evidente que impacta a millones de ciudadanos europeos.

La Comisión se ha comprometido a realizar un nuevo estudio de impacto más exhaustivo, pese a que ya existen análisis previos sobre las repercusiones de mantener o eliminar esta práctica instaurada en 1918, cuando se adoptó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial con el fin de ahorrar energía.

Una medida que divide a Europa

La carencia de consenso entre los estados miembros es el principal impedimento para avanzar en esta cuestión. Mientras países como Alemania o Dinamarca han mostrado históricamente su apoyo a eliminar el cambio horario, otros como Grecia y Chipre mantienen una postura opuesta. Esta división explica por qué la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo en 2019, que sugería su implementación en 2021, nunca se concretó. El Consejo requiere una mayoría cualificada para adoptar formalmente cualquier decisión al respecto, lo que implica que los cambios horarios seguirán vigentes hasta que se logre ese umbral de apoyo.

El Gobierno español fundamenta su postura en tres pilares esenciales: el respaldo mayoritario tanto de la ciudadanía española como europea, la falta de evidencia científica que respalde un ahorro energético significativo actualmente y las repercusiones negativas para la salud y bienestar de millones de personas. Según datos oficiales, un 66% de los españoles apoya acabar con esta práctica, mientras que en Finlandia y Polonia el respaldo asciende al 95%.

El dilema del huso horario español

La situación particular de España añade complejidad al debate. Geográficamente, al país le correspondería estar en el huso horario GMT, igual que Reino Unido, Portugal o las islas Canarias. No obstante, en 1940, Francisco Franco decidió cambiar el huso horario español a la hora central europea (GMT+1) para alinearse con Alemania nazi. Esta decisión histórica ha llevado a que España mantenga una hora más respecto a su posición solar natural; un desfase que se duplica durante el horario de verano cuando los relojes marcan GMT+2.

Este desfase horario tiene repercusiones significativas para los ritmos biológicos de los españoles. Si se eliminara el cambio horario y se optara por conservar permanentemente el horario invernal, España estaría solamente una hora adelantada respecto a su luz natural. Esto favorecería un despertar más acorde con los ciclos naturales y hábitos saludables como adelantar las horas de alimentación. En cambio, mantener permanentemente el horario estival significaría una transformación drástica en los hábitos cotidianos, provocando retrasos en las horas destinadas a comer y descansar, además de un desfase total de dos horas respecto a la luz solar.

La Fundación máshumano, centrada en temas laborales, sostiene que adoptar permanentemente el horario invernal ayudaría a racionalizar horarios y facilitar la conciliación entre vida laboral y familiar. Esta postura se basa en que una mayor coincidencia con las horas naturales podría tener efectos positivos sobre el bienestar general.

Las evidencias científicas sobre salud y ahorro energético

La comunidad científica ha presentado datos sorprendentes sobre las consecuencias del cambio horario bianual. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford concluyó que cambiar la hora dos veces al año es «la peor decisión» para la salud pública y que revertir esta práctica podría prevenir miles de accidentes cerebrovasculares y contribuir a reducir la obesidad en Estados Unidos. Estos hallazgos refuerzan los argumentos esgrimidos por quienes abogan por eliminar este ajuste basado en criterios sanitarios.

Respecto al ahorro energético —la razón inicial para instaurar esta medida hace más de un siglo— diversas investigaciones han indicado que sus beneficios son mínimos hoy día. La estructura del consumo energético ha cambiado radicalmente desde 1918; entonces, la iluminación representaba una parte significativa del gasto total. Actualmente, con tantos electrodomésticos y sistemas electrónicos funcionando continuamente, el impacto del ajuste horario sobre el consumo total es prácticamente imperceptible.

El próximo cambio y el calendario de implementación

A pesar del debate abierto, este fin de semana España volverá a ajustar sus relojes. En la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre de 2025, a las 03:00 horas será necesario atrasar los relojes hasta las 02:00 para dar inicio al horario invernal. Este cambio ocurrirá en toda la Unión Europea conforme establece la directiva vigente desde 1981 y se mantendrá hasta que los colegisladores adopten formalmente una decisión diferente.

La propuesta española contempla que si prospera, la eliminación del cambio horario entraría en vigor en 2026. Sin embargo, el comisario Jørgensen ha dejado claro que los ajustes horarios continuarán hasta no contar con una decisión formal adoptada por mayoría cualificada en el Consejo. Esto significa que aunque la Comisión Europea respalda buscar un consenso común entre los estados miembros y está dispuesta a fomentar dicho acuerdo entre ellos, el proceso podría extenderse considerablemente más allá del plazo objetivo planteado por España.

La Comisión Europea ha decidido dar respuesta a las solicitudes realizadas por los estados miembros iniciando un estudio adicional que se espera comience pronto. Este nuevo análisis complementará trabajos anteriores realizados desde 2018, cuando quedó bloqueada precisamente por falta de acuerdo entre países respecto al horario permanente a adoptar. En lo referente a España, un comité experto había solicitado previamente un estudio más profundo sobre las consecuencias derivadas al eliminar el cambio horario teniendo presente usos sociales específicos para evitar efectos negativos sobre determinados colectivos; sin embargo, no se avanzó más allá del informe inicial.

Curiosidades sobre los ritmos biológicos y el tiempo

Los relojes biológicos humanos —denominados ritmos circadianos— son ciclos aproximados a las 24 horas que regulan múltiples funciones fisiológicas como temperatura corporal o secreción hormonal. Estos ritmos están sincronizados principalmente por luz solar; esto explica cómo los desfases horarios pueden afectar notablemente nuestro organismo. Curiosamente hay diferentes cronotipos: algunos son «madrugadores» naturales con ritmos adelantados respecto al promedio; otros son nocturnos o «búhos», cuyos ritmos están retrasados.

Investigaciones recientes sugieren que el horario estival podría beneficiar paradójicamente a quienes son madrugadores ayudándoles así a ajustar sus ritmos circadianos, aunque este efecto positivo contrasta con los problemas generados entre quienes tienen cronotipos tardíos. Se ha demostrado que durante la semana posterior al cambio hacia el horario estival —cuando perdemos una hora— aumentan accidentes automovilísticos e incidentes médicos graves. Por otro lado, cuando recuperamos esa hora al regresar al horario invernal estos indicadores tienden a mejorar temporalmente.

Otra curiosidad interesante sobre nuestros relojes internos es que no todos nuestros órganos siguen sincronizados ese mismo ritmo circadiano. Por ejemplo, el hígado tiene su propio reloj molecular sensible más bien a horarios alimentarios que lumínicos; esto explica cómo comer fuera del tiempo habitual puede desajustar nuestro metabolismo incluso si mantenemos un patrón regular para dormir. Este fenómeno recibe el nombre «desincronización circadiana» y está asociado con mayores riesgos relacionados con diabetes u obesidad así como trastornos cardiovasculares.

En cuanto al reino animal presenta adaptaciones sorprendentes relacionadas con ritmos circadianos. Algunos seres vivos hallados en cuevas profundas o fondos marinos donde no llega luz solar han desarrollado ciclos cercanos también alrededor of the twenty-four hours despite the lack of external light cues to synchronize with their environment. Por otro lado existen especies como ratopín rasurado carecen casi totalmente esos ritmos circadianos definidos; esto podría estar relacionado directamente tanto con longevidad extraordinaria como resistencia frente cánceres.

Un dato curioso sobre este asunto es cómo no todos los países aplican cambios horarios igualitariamente: En Rusia, tras años alterando horarios decidieron establecer permanentemente uno veraniego desde 2011; sin embargo sus efectos adversos fueron tan evidentes sobre salud pública decidieron regresar hacia uno invernal estable desde entonces también hasta hoy día. En hemisferio sur naciones como Australia, cambian sus relojes siguiendo sentidos opuestos comparado Europa: adelantan horas octubre atrás abril siguiendo ciclo inverso estaciones.