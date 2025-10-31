¿Están evolucionando hacia atrás los tomates de las Islas Galápagos?

¿Se puede ir marcha atrás?

Quizá.

En el corazón del océano Pacífico, donde las rocas volcánicas apenas comienzan a formar suelo y la vida lucha por establecerse, los tomates silvestres de las islas Galápagos desafían una de las leyes más fundamentales de la biología: la dirección de la evolución.

En lugar de avanzar hacia formas más modernas y complejas, estas plantas han decidido retroceder y recuperar características que se creían perdidas en lo más profundo de su ADN.

En las islas más jóvenes y adversas del archipiélago, como Fernandina e Isabela, los biólogos han encontrado que las especies Solanum cheesmaniae y Solanum galapagense generan una defensa química ancestral.

Se trata de alcaloides, compuestos amargos que actúan como pesticidas naturales, pero con una particularidad: su estructura molecular corresponde a una versión tan antigua que solo se había observado en parientes lejanos como la berenjena y la patata.

Este “viaje en el tiempo” botánico no es casualidad. La clave está en la enzima GAME8, encargada de ensamblar la estructura de estos alcaloides. Solo fueron necesarios cuatro cambios en su cadena de aminoácidos para revertir su función y regresar a su versión ancestral, permitiendo a las plantas sintetizar compuestos defensivos “prehistóricos”.

Para validar este hallazgo, los investigadores aislaron la versión modificada de GAME8 e introdujeron esta variante en plantas de tabaco en un entorno controlado. Los resultados fueron contundentes: estas plantas comenzaron a producir los mismos compuestos arcaicos, evidenciando que esta reversión no era simplemente una mutación al azar, sino un regreso metódico a una vía bioquímica olvidada.

Este fenómeno ha sido documentado en la renombrada revista Nature Communications, marcando el primer caso comprobado de evolución inversa en plantas, un concepto que muchos consideraban prácticamente imposible.

¿Por qué sucede esto precisamente en Galápagos?

Las duras condiciones en las islas más jóvenes —suelo pobre, clima hostil, presencia de herbívoros y feroz competencia— parecen haber ejercido una presión selectiva tan intensa que solo aquellas plantas capaces de “rescatar” antiguas defensas químicas han logrado sobrevivir y prosperar. En contraste, las islas más antiguas, con entornos más estables, mantienen las rutas bioquímicas contemporáneas. Esto sugiere que la evolución podría ser un proceso mucho más flexible y oportunista de lo que tradicionalmente se ha pensado.

No es casualidad que este descubrimiento tenga lugar en Galápagos, el mismo laboratorio natural que inspiró a Charles Darwin y su teoría sobre la selección natural. El archipiélago nos recuerda que la evolución no es simplemente una flecha apuntando hacia adelante; es un baile impredecible donde a veces retroceder es necesario para sobrevivir.

Hibridación y amenazas: el impacto humano

La narrativa sobre los tomates galapagueños no se limita únicamente a aspectos biológicos. La llegada del ser humano y la introducción de variedades domésticas han desencadenado una preocupante hibridación. Las especies nativas, con frutos pequeños y anaranjados cargados de carotenoides, están siendo desplazadas por híbridos con frutos más grandes y rojos pero menos resistentes al estrés ambiental. Esta introgresión genética amenaza con borrar adaptaciones únicas que han tardado milenios en perfeccionarse.

Implicaciones para agricultura y biotecnología

Este hallazgo trasciende el mero interés científico. La recuperación de estas defensas químicas podría ser crucial para desarrollar cultivos más resistentes a plagas y enfermedades, disminuyendo así la dependencia de pesticidas sintéticos y fomentando prácticas agrícolas más sostenibles.

El hecho de que solo se necesiten cuatro mutaciones para reactivar una vía bioquímica ancestral abre nuevas posibilidades para estrategias en ingeniería genética y mejora vegetal. Si la naturaleza puede lograrlo por sí misma, quizás los científicos puedan replicarlo bajo condiciones controladas en cultivos comerciales, mejorando su resiliencia sin depender exclusivamente de productos químicos.

La evolución inversa: ¿realmente tan rara como parece?

La noción de que una especie pueda recuperar un rasgo perdido durante millones de años ha sido tradicionalmente recibida con escepticismo. Se pensaba que cuando una función desaparece, el camino hacia atrás queda bloqueado por mutaciones acumuladas y pérdida de información genética. Sin embargo, ejemplos como el de los tomates galapagueños o serpientes que vuelven a desarrollar patas rudimentarias demuestran que la evolución inversa es factible, aunque extremadamente inusual y dependiente de circunstancias muy específicas.

Esto nos lleva a reconsiderar algunos principios clásicos dentro del ámbito biológico evolutivo, sugiriendo que el ADN actúa como un archivo vivo donde soluciones del pasado pueden reactivarse si el entorno lo demanda.

Curiosidades científicas y anécdotas sorprendentes

El tomate hoy es uno de los alimentos más consumidos globalmente; sin embargo, no siempre fue valorado: durante el siglo XVIII en Europa se le consideraba “tóxico” debido precisamente a esos alcaloides amargos cuya resurrección ahora observamos en Galápagos.

Las islas Galápagos son además hogar no solo de sus célebres pinzones; albergan más de 800 especies de moluscos junto con cientos de especies endémicas tanto animales como vegetales, constituyendo así un verdadero “arca de Noé” evolutiva.

Este fenómeno no se limita únicamente a los tomates: también se han documentado casos similares entre bacterias donde genes antiguos son reactivados bajo condiciones extremas; esto demuestra que esa “memoria genética” es más común de lo que podríamos imaginar.

Si Darwin hubiera descubierto estos tomates durante su viaje inicial probablemente habría añadido un capítulo adicional a su teoría evolutiva dedicado específicamente a cómo la vida puede “desandar el camino” cuando se enfrenta al desafío de sobrevivir.

Por cierto, ¿sabías que la patata, pariente cercano del tomate? Su tubérculo surgió gracias a un antiguo cruce híbrido similar al proceso observado actualmente en Galápagos.

En ocasiones lo verdaderamente revolucionario consiste en regresar a los orígenes. Y así ocurre con los tomates galapagueños que han decidido hacer del pasado su mejor defensa.