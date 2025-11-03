La Comunidad de Madrid se suma a la Semana de la Ciencia con un ciclo de conferencias sobre el origen de la vida en la Tierra

La Comunidad de Madrid se suma a la Semana de la Ciencia y la Innovación con un ciclo de conferencias titulado Noticias sobre el origen de la vida, que tendrá lugar en el Museo Arqueológico y Paleontológico regional (MARPA) de Alcalá de Henares. Del 10 al 12 de noviembre, a las 19:00 horas, el Patio de Cristales del museo abrirá sus puertas al público para un foro que explora, desde distintas disciplinas, el nacimiento de la vida en nuestro planeta.

El ciclo propone un recorrido único que entrelaza el pensamiento clásico, la historia de la ciencia y la investigación experimental más avanzada, buscando vincular los relatos míticos sobre el origen del mundo con las respuestas que hoy ofrece la ciencia contemporánea.

La primera conferencia, Cosmogonías míticas en los textos clásicos , será impartida el lunes 10 de noviembre por Carlos García Gual, catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia Española. García Gual analizará cómo las civilizaciones antiguas imaginaron el nacimiento del universo y de los seres vivos.

El martes 11, Alberto Gomis Blanco, biólogo, historiador de la ciencia y catedrático emérito de la Universidad de Alcalá, presentará Historia de la investigación científica en torno al origen de la vida , repasando los hitos del pensamiento científico en este campo, desde las hipótesis vitalistas hasta las teorías modernas sobre la abiogénesis.

El miércoles 12, Juan Manuel García-Ruiz, geólogo, cristalógrafo e investigador Ikerbasque en el Donostia International Physics Center, ofrecerá la conferencia La Tierra que acunó la vida , profundizando en las condiciones geológicas que permitieron el surgimiento de la vida en nuestro planeta.

Las conferencias son de acceso libre y gratuito hasta completar el foro. Para más información, se puede consultar la página web oficial del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid.