¿Debería estudiarse el ADN de Hitler o ha llegado en momento de pasar de bulos y dejar en paz al genocida nazi?

Pocas noticias recientes han suscitado una combinación tan intensa de asombro, escepticismo y controversia como el documental británico “Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator”.

La premisa es tan intrigante como debatible: ¿puede la genética ofrecer respuestas sobre la personalidad y el destino de uno de los personajes más siniestros del siglo XX?

Y hasta qué punto deberíamos, desde una perspectiva ética y científica, seguir explorando los restos de quien sembró el terror en Europa?

El informe sugiere que Hitler sufría el síndrome de Kallmann, una alteración genética poco común que afecta al desarrollo sexual, lo que podría explicar tanto su conocida dificultad para establecer relaciones personales como ciertas anomalías físicas específicas, como la criptorquidia (un solo testículo) y el micropene.

El impacto mediático fue inmediato: titulares que fusionan ciencia y morbo, debates sobre la ética del estudio y, por supuesto, una nueva ola de teorías acerca del origen y la naturaleza del mal.

El último giro casi tragicómico lo aportó Turi King: “Si Hitler viera sus propios resultados genéticos se habría enviado él mismo a las cámaras de gas”.

Una afirmación contundente que revela una paradoja interesante: la ciencia tiene el poder para desafiar incluso los dogmas más oscuros del pasado.

En resumen, el caso del ADN de Hitler ilustra cómo cuando historia y ciencia se cruzan puede surgir un resultado tan cautivador como desconcertante.

Y nos recuerda que la curiosidad humana sigue siendo capaz de guardar algunas manchas imposibles de borrar completamente.

¿Ciencia o espectáculo mediático?

El material genético analizado proviene de un trozo de tela manchada de sangre, conservada durante décadas como una reliquia del final del Tercer Reich.

Los científicos lograron secuenciar el ADN de Hitler a partir de esa única muestra, sin contar con colaboración ni verificación familiar, algo que ya genera escepticismo entre los expertos.

Como ha señalado la genetista Turi King, responsable del estudio y famosa por identificar los restos de Ricardo III, las limitaciones del material y la imposibilidad de corroborar resultados obligan a ser cautelosos ante cualquier conclusión definitiva.

La comunidad científica se encuentra dividida entre aquellos que consideran válida la búsqueda de respuestas biológicas —no tanto para justificar acciones pasadas como para intentar comprender la compleja figura del dictador— y quienes advierten sobre el peligro de caer en explicaciones deterministas, peligrosamente cercanas a las lógicas racistas y biológicas propias del nazismo.

El psicólogo Simon Baron-Cohen lo resume con claridad: “No se puede ver la maldad en un genoma”.

El síndrome de Kallmann y otras revelaciones genéticas

El diagnóstico del síndrome de Kallmann en Hitler podría arrojar luz sobre su notoria incomodidad con las mujeres y su falta de relaciones íntimas.

Este trastorno —que afecta la producción de testosterona y el desarrollo sexual— encajaría con testimonios e historias que han circulado desde la Primera Guerra Mundial.

La leyenda sobre su único testículo fue objeto incluso de burla en canciones populares británicas como “Hitler has only got one ball”.

Pero el análisis no se detiene ahí: los investigadores afirman haber encontrado marcadores genéticos vinculados al autismo, esquizofrenia y trastorno bipolar.

No obstante, subrayan que ningún rasgo genético puede explicar por sí mismo ni su conducta ni mucho menos sus crímenes. El documental también refuta el mito sobre su ascendencia judía, indicando que su perfil genético es mayoritariamente austroalemán, lo cual contradice décadas de rumores infundados.

No es la primera vez que la figura de Hitler se convierte en terreno fértil para inventos y exageraciones.

Desde supuestas fugas a Sudamérica —avivadas por hallazgos como submarinos en las costas argentinas— hasta clones secretos o teorías sobre orígenes judíos o africanos, los rumores sobre el dictador han circulado intensamente desde 1945.

La ciencia, lejos de desmentir estos mitos, muchas veces los alimenta involuntariamente al entremezclarse con cultura popular y sensacionalismo.

Algunos ejemplos notables:

Las canciones y chistes sobre las supuestas deficiencias físicas de Hitler circularon entre los aliados para ridiculizarlo durante el conflicto.

La leyenda urbana acerca de su huida a Argentina ha dado lugar a documentales, libros e incluso series televisivas.

La creencia sobre sus orígenes judíos ha sido utilizada tanto por detractores como por revisionistas, a pesar de carecer de pruebas sólidas y ser desmentida por estudios genéticos recientes.

¿Hasta dónde debe llegar la ciencia?

El caso del ADN de Hitler plantea un profundo dilema sobre los límites que debe tener la investigación genética en figuras históricas.

¿Es aceptable analizar restos biológicos sin consentimiento familiar ni certeza absoluta sobre su autenticidad? ¿Realmente contribuye al conocimiento histórico o simplemente satisface una curiosidad morbosa?

La respuesta varía según quién lo pregunte.

Por un lado, algunos científicos defienden que conocer el perfil genético de figuras históricas puede ayudar a entender mejor los factores biológicos que moldean personalidades y salud mental; aunque nunca sean determinantes.

Por otro lado, muchos advierten acerca del riesgo que implica caer en explicaciones simplistas o atribuir todo el horror del nazismo a una anomalía genética individual, ignorando así las dimensiones políticas, sociales e ideológicas que rodearon este fenómeno.

Para quienes disfrutan indagando en los aspectos más insólitos de la ciencia, el caso Hitler ofrece material más que suficiente: