Los científicos identifican los tres meses del año en los que nacen los niños más listos

Imagina llegar a clase el primer día del curso y ser el más mayor del grupo. Esa diferencia de unos meses puede ser decisiva en lo que respecta a la atención y al rendimiento. Estudios recientes han explorado cómo el mes de nacimiento influye en el desarrollo cognitivo infantil, destacando que los meses de octubre, noviembre y diciembre están vinculados a mejores resultados en las pruebas escolares iniciales. No se trata de un regalo genético, sino del efecto de edad relativa: los pequeños nacidos a finales de año son los más jóvenes al comenzar la escolarización, lo que les impulsa a esforzarse más y desarrollar antes habilidades como la memoria de trabajo y el autocontrol.

Este fenómeno se origina porque las escuelas agrupan a los alumnos según el año natural, generando diferencias de hasta once meses entre compañeros. Por ejemplo, los niños nacidos en diciembre compiten con otros casi un año mayores, lo que acelera su madurez neurológica. Investigaciones longitudinales basadas en datos educativos corroboran que estos niños tienden a mostrar, de media, una mayor capacidad en competencias ejecutivas durante su infancia, aunque estas diferencias tienden a desvanecerse con el tiempo. Otros factores como la vitamina D materna durante el embarazo o la exposición estacional a virus también desempeñan un papel sutil, variando según el trimestre gestacional y afectando al cerebro en desarrollo.

El efecto de la edad relativa en acción

En naciones donde el calendario escolar comienza en septiembre, los nacidos entre agosto y septiembre suelen ser los más mayores del aula, disfrutando así de ventajas en concentración y regulación emocional. En cambio, aquellos nacidos entre enero y marzo son los más jóvenes y presentan una ligera desventaja inicial en análisis masivos de rendimiento. Un estudio realizado por Harvard en 2006, seguido por otras investigaciones posteriores, hizo un seguimiento a miles de niños durante años y descubrió que aquellos nacidos en otoño e invierno obtenían puntuaciones más altas en test de CI y creatividad. Esto se atribuía a su necesidad de «ponerse las pilas» para no quedarse atrás.

A continuación se presenta una tabla con patrones observados en estudios internacionales:

Meses de nacimiento Ventaja observada Razón principal Agosto-septiembre Alto rendimiento académico Mayores del curso, madurez neurológica extra Octubre-diciembre Mejores en pruebas cognitivas Efecto relativo: más jóvenes, desarrollan habilidades ejecutivas antes Enero-marzo Desventaja inicial Más jóvenes al inicio escolar Abril-julio Variaciones individuales Influencia ambiental dominante

Estos datos no sugieren una superioridad innata. La inteligencia surge de una combinación de genética, entorno familiar, escolar y estímulos sociales; el mes de nacimiento solo proporciona un impulso temporal. En contextos con escasos recursos, este efecto se desvanece rápidamente, dejando claro que el apoyo educativo es esencial.

Factores ambientales y desarrollo cerebral temprano

Durante la gestación, el feto asimila todo lo que le rodea: niveles de vitamina D provocados por la exposición al sol, nutrición estacional o infecciones invernales pueden moldear su sistema nervioso. Un niño concebido en primavera podría nacer en invierno con reservas óptimas; sin embargo, nada garantiza su coeficiente intelectual futuro. Jean Piaget describió la etapa sensoriomotora (0-24 meses) como crucial para alcanzar hitos como la permanencia del objeto —el entendimiento de que lo oculto sigue existiendo— alrededor de los 8 meses mediante juegos con mantas y pelotas.

En esta etapa temprana, los bebés de apenas 2 meses ya siguen objetos con la mirada y reconocen rostros; esto representa la base del aprendizaje cognitivo. Fomentar una exploración natural puede acelerar este proceso: observar insectos o clasificar hojas potencia tanto la inteligencia naturalista como el pensamiento crítico. Evitar las pantallas es primordial; cada minuto frente a ellas roba tiempo vital para dormir y jugar, lo cual retrasa tanto el lenguaje como la atención.

Los primeros mil días —desde la gestación hasta los dos años— son fundamentales: el cerebro actúa como una arcilla que recibe impresiones indelebles basadas en experiencias vividas. Entre los hitos mensuales destaca que a los 3 meses responden al afecto y buscan objetos ocultos. Los padres atentos son determinantes; su influencia supera cualquier consideración relacionada con el calendario.

Curiosidades que despiertan la mente infantil

La ciencia está llena de anécdotas fascinantes sobre cómo pequeños detalles pueden dar forma a futuros genios. Por ejemplo, ¿sabías que un sorprendente 90 % de los niños mienten antes de cumplir cuatro años? No lo hacen por malicia; es parte del avance cognitivo: están poniendo a prueba su teoría de la mente al comprender que otros pueden ignorar sus pensamientos. En experimentos realizados por Piaget, bebés de ocho meses buscaban pelotas escondidas bajo mantas, pero fallaban cuando las veían desaparecer «mágicamente», revelando así cuándo comienza realmente esa noción de permanencia.

Otro dato interesante es que los hermanos mayores tienden a tener un coeficiente intelectual superior debido a recibir inicialmente más atención parental. Sin embargo, son los primogénitos quienes destacan por sus habilidades naturales de liderazgo. Los bebés nacidos durante el invierno, según Harvard, muestran mayor creatividad para resolver problemas debido a tener compañeros «más mayores» con quienes interactuar desde pequeños. Fomentar una curiosidad científica desde la cuna puede acelerar todo este proceso: un niño que mezcla tierra y agua aprende sobre ciclos vitales sin necesidad de manual alguno.

Realizar experimentos caseros como germinar semillas entre algodones o dibujar nubes en cuadernos puede transformar parques ordinarios en auténticos laboratorios educativos. Renée Baillargeon desafió las teorías piagetianas con su concepto denominado «transgresión de expectativas»: descubrió que los bebés miran con mayor curiosidad lo imposible; esto pone a prueba su noción de permanencia mucho antes de lo esperado. Además, incluso el orden en el que llegan los hermanos influye: el primero recibe mayor estimulación verbal desde su llegada al mundo, lo cual contribuye notablemente al desarrollo del vocabulario.

Y aquí va otra joya: aquellos niños que tienen acceso a entornos naturales logran clasificar hojas mejor que si estuvieran confinados dentro del aula. Este contacto temprano despierta una sensibilidad ambiental única. Todo esto nos muestra que, más allá del mes de nacimiento, es mediante el juego y el descubrimiento donde realmente brota esa chispa intelectual. ¿Estás listo para ponerlo en práctica con tu pequeño?.