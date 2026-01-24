La borrasca Ingrid deja a una parte de España paralizada con carreteras cortadas y miles de afectados

Ingrid ha comenzado su embestida desde ayer. Hasta el momento, se han reportado 85 carreteras afectadas por hielo y nieve, con 900 km restringidos en 14 provincias, principalmente en la red secundaria. En Zamora, se encuentran 1.114 camiones atrapados en la A-6 y A-52, debido a la prohibición impuesta por la DGT, que limita el acceso a vehículos pesados de más de 7.500 kg para evitar incidentes.

Galicia está soportando las peores consecuencias. El 112 ha registrado más de 400 incidencias, que incluyen la caída de árboles (161 casos), accidentes múltiples provocados por granizo en las carreteras PO-232 y A-52, aunque sin heridos graves, además de 61 problemas derivados de nieve o hielo. Se ha declarado alerta roja por olas que alcanzan hasta 8 metros en Lugo, mientras que hay alerta naranja en Asturias y Cantabria. En Pontevedra, se contabilizan ya 116 emergencias.

Consecuencias para el transporte y la educación

La borrasca Ingrid está causando cortes en vías esenciales. Según la DGT, este sábado hay registradas 133 carreteras afectadas, con restricciones en tramos como la A-1, AP-1, y la mencionada A-6 entre otras. Los retrasos en los trenes AVE que conectan Madrid con Galicia alcanzan hasta las 2 horas, debido a las limitaciones impuestas por Adif. En el Estrecho, se han cancelado los ferries entre Ceuta y Algeciras por vientos que superan los 60 km/h.

Las clases han sido suspendidas. En Castilla y León, hay alrededor de 3.300 niños sin transporte escolar: 1.000 en León y 2.300 en Zamora. Además, se ha activado un plan especial de nevadas en Burgos, donde ya se registran precipitaciones desde las 15:30. Por su parte, Andalucía se encuentra en estado de preemergencia ante posibles inundaciones, con más de 100 incidencias reportadas y alertas vigentes en las provincias de Jaén y Granada.

Se prevén importantes nevadas: alerta naranja en áreas como León (20 cm previstos en Cordillera) y también en zonas como Zamora , donde se esperan 20 cm adicionales en Sanabria, así como en otras provincias como Lugo, Ourense, Pontevedra, Segovia y Soria.

Efectos más allá del territorio español

La borrasca no entiende de fronteras. En tierras francesas, se han cancelado vuelos desde el aeropuerto de Brest hacia destinos como París, Tolón, y también hacia la costa mediterránea en Marsella debido a vientos que alcanzan los 144 km/h y olas que superan los 13 metros; además hay alertas naranjas por inundaciones activas en la región del Odet. En la República Checa ya se contabilizan más de 80 accidentes atribuibles al hielo, incluyendo colisiones múltiples en la autopista D1. Mientras tanto, Portugal ha cerrado escuelas en el norte del país tras registrar 722 incidentes que incluyen evacuaciones y caídas de árboles.

Los supermercados están sonando alarmas sobre posibles desabastecimientos. La patronal del sector califica como «desproporcionada» la paralización del transporte por carretera, lo que afecta al suministro de alimentos esenciales; sin embargo, tanto Mercadona como Día aún no han reportado faltantes significativos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte sobre situaciones críticas con 32 provincias bajo aviso debido a nieve, lluvia o viento durante este fin de semana.

En esta mañana fría, León despierta cubierto por una capa blanca mientras se encuentra bajo nivel 1 de emergencia. Una masa polar avanza trayendo más nevadas previstas hoy para cotas situadas entre los 300-600 metros al norte del país. Este temporal pone a prueba la capacidad operativa del país, pero los equipos continúan trabajando incansablemente para hacer frente a estos desafíos.