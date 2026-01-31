Pronóstico del Tiempo: España bajo la influencia de borrascas atlánticas este 31 de enero de 2026

España sigue bajo la influencia de una circulación atlántica muy activa que permite el paso constante de frentes y borrascas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos especiales en casi toda la Península y Baleares debido a precipitaciones generalizadas, rachas de viento muy fuertes e incluso oleaje intenso en algunas áreas costeras. El panorama es bastante inestable, con Almería bajo aviso rojo por viento y varias regiones en alerta naranja o amarilla.

Lluvias, nieve y viento: la trilogía del final de enero

Las lluvias serán hoy las protagonistas en casi toda la Península, a excepción del extremo sureste. Los mayores acumulados se esperan en Galicia y en las zonas montañosas de la vertiente atlántica, donde las precipitaciones serán persistentes y localmente intensas, con posibilidad de tormentas y granizo. En el interior, especialmente en áreas elevadas, la lluvia se transformará en nieve.

La nieve alcanzará cotas entre 1.200 y 1.500 metros en la mitad norte peninsular, descendiendo hasta los 800-1.000 metros al final del día en el cuadrante noroeste. Las acumulaciones serán significativas en zonas montañosas, especialmente en el Pirineo y otras cordilleras del centro.

El viento será otro factor clave. Se esperan rachas muy fuertes en el Cantábrico, la mitad norte de la vertiente atlántica, Alborán y gran parte de la meseta Sur y el tercio oriental peninsular. En las sierras del extremo sureste, las rachas podrían alcanzar niveles localmente huracanados.

Temperaturas fluctuantes

Las máximas descenderán en gran parte de la Península, salvo en el extremo nordeste donde ascenderán. En Madrid, se prevé que el termómetro alcance los 12 grados. Las mínimas bajarán en el tercio sur, Galicia y oeste del Sistema Central, mientras que subirán en el tercio nordeste y la fachada oriental. Podría haber heladas débiles en cotas altas de la mitad norte, siendo más extensas e intensas en el Pirineo.

Panorama regional

Galicia comenzará el día con nieblas dispersas y cielos nubosos, además de precipitaciones débiles a moderadas más intensas en zonas montañosas. Asturias y Cantabria experimentarán lluvias, con cota de nieve alrededor de 1.300-1.400 metros. En Castilla y León, las precipitaciones serán débiles a moderadas con nieve por encima de los 1.200-1.400 metros. Andalucía verá precipitaciones moderadas generalizadas, localmente fuertes en las sierras Béticas. Por su parte, Canarias disfrutará de un tiempo más favorable, con cielos nubosos y baja probabilidad de lloviznas.

Qué esperar para los próximos días

La inestabilidad no dará tregua pronto. Febrero comenzará con el mismo patrón atlántico, manteniendo la llegada de nuevas borrascas, así como lluvias abundantes y nevadas en montaña. Los expertos no prevén cambios significativos hasta la tercera semana del mes cuando podría comenzar una disminución en el trasiego de borrascas atlánticas. Mientras tanto, los suelos saturados y los deshielos progresivos aumentarán el riesgo de desbordamientos e inundaciones en áreas vulnerables.