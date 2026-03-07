Las minas de carbón españolas resurgirán como enormes baterías de agua para almacenar electricidad

En las profundidades de comarcas como el Bierzo en León, donde el carbón dominó durante años, surge una idea que conecta un pasado fascinante con el futuro. Las antiguas galerías y pozos mineros, ahora en silencio, están destinados a convertirse en el núcleo de la transición energética en España. Este no es un sueño futurista, sino un avance científico tangible logrado por investigadores del Oak Ridge National Laboratory (ORNL), parte del Departamento de Energía de Estados Unidos.

El reto energético del siglo XXI presenta una paradoja: contamos con abundantes fuentes de energía limpia, pero carecemos de métodos para almacenarlas cuando hay excedentes. Los paneles solares producen electricidad en grandes cantidades durante el día y los aerogeneradores funcionan al compás del viento.

Pero, ¿qué sucede cuando cae la noche o se calma la brisa? Aquí es donde aparece una solución tan antigua como ingeniosa: el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, conocido popularmente como «baterías de agua». Su funcionamiento es sencillo pero efectivo. Cuando la red eléctrica tiene exceso de energía, esta se utiliza para elevar agua hacia un depósito superior. Cuando aumenta la demanda, esa agua desciende por gravedad y activa turbinas que generan electricidad nuevamente. Es como llenar un tanque en tiempos de abundancia para vaciarlo cuando hay escasez.

Sin embargo, esta tecnología enfrenta un problema geográfico tradicional. Necesita grandes desniveles entre dos embalses, montañas con relieves marcados y un acceso adecuado a recursos hídricos. Esto limita considerablemente su implementación. España, con sus extensas zonas planas y su compromiso con las energías renovables, parecía condenada a buscar alternativas menos eficientes. Hasta ahora.

Bajo tierra, donde el carbón dejó su huella

El equipo del ORNL ha diseñado herramientas avanzadas de modelado que permiten trasladar este sistema a las entrañas de la tierra, aprovechando lo que ofrecen las minas de carbón abandonadas: túneles profundos y pozos que recrean ese desnivel necesario sin necesidad de montañas. La infraestructura ya está presente. Miles de galerías excavadas durante más de un siglo permanecen intactas, con complejas geometrías y profundidades variables. En lugar de iniciar un proyecto desde cero —una tarea costosa que requiere excavar enormes cavidades subterráneas— se reutiliza lo que ya existe.

Las ventajas económicas son evidentes. Aprovechar infraestructuras existentes reduce notablemente los costos y acelera los plazos de desarrollo. Para regiones como Asturias, León y Teruel, donde el cierre minero ha dejado profundas cicatrices económicas, esta reconversión no solo representa una solución técnica: es una oportunidad para revitalizar industrias locales.

Sin embargo, la realidad técnica es más complicada que la teoría. El investigador principal del proyecto, Thien Nguyen, señala desafíos significativos. El primero es la erosión química. El agua que circularía constantemente por estas instalaciones interactuaría con los minerales residuales en las paredes mineras, lo que podría generar corrosión y dañar componentes costosos como turbinas, bombas y tuberías. El segundo desafío es la estabilidad estructural. Las presiones hídricas extremas y el movimiento continuo del agua podrían causar fracturas o derrumbes en galerías que, aunque robustas, tienen décadas a sus espaldas.

Modelado de precisión quirúrgica

Es aquí donde el avance del ORNL juega un papel crucial. Los investigadores han desarrollado dos enfoques complementarios para el modelado. El primero es hidrodinámico: simula cómo se movería el agua a través túneles y cavidades, qué presiones generaría y qué puntos sufrirían mayor estrés estructural. El segundo enfoque es químico: anticipa cómo los minerales presentes en las minas alterarían la composición del agua y acelerarían el desgaste del equipo. Estos modelos no son meramente especulativos; permiten evaluar cada mina individualmente para determinar si la propuesta tiene viabilidad real.

La factibilidad dependerá de cada ubicación específica. Cada mina presenta materiales distintos, geometrías únicas y riesgos particulares. Por eso, el siguiente paso del ORNL no consiste en construir cientos de instalaciones rápidamente; se enfocará en realizar análisis técnico-económicos integrales que permitan a la industria energética evaluar riesgos y tomar decisiones informadas sobre el diseño y operación de cada instalación.

Impacto ambiental y salud pública

La transformación de minas abandonadas en baterías subterráneas tiene profundas implicaciones ambientales. Actualmente muchas minas están inundadas con aguas contaminadas por minerales. Sin embargo, esta situación puede convertirse en una ventaja si se gestiona adecuadamente. El agua subterránea existente podría circular activamente a través del sistema en lugar de permanecer estancada y potencialmente contaminante, reduciendo así los riesgos de filtraciones hacia acuíferos superficiales.

Para las comunidades locales hay beneficios dobles. Por un lado está la revitalización económica de regiones mineras deprimidas; por otro lado se reduce la huella de carbono asociada a la generación eléctrica. Una vez estabilizadas estas baterías subterráneas permitirán que plantas eólicas y solares operen sin necesidad del respaldo proporcionado por centrales térmicas alimentadas por combustibles fósiles. Esto se traduce en menos contaminación atmosférica, menos lluvia ácida y menor impacto respiratorio para las poblaciones cercanas.

Curiosidades que desafían la intuición

Lo más intrigante acerca de este proyecto es cómo cierra un círculo histórico casi poético. Las mismas minas que durante décadas alimentaron una revolución industrial basada en combustibles fósiles podrían desempeñar ahora un papel clave en la transición hacia un sistema energético limpio. Es como si el carbón —después de siglos extraído del subsuelo solo para ser quemado— finalmente devolviera su infraestructura para almacenar energía futura.

Un dato curioso adicional: el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo ya representa hasta el 88% de la capacidad total de almacenamiento a gran escala en Estados Unidos. Sin embargo, esta tecnología ha estado limitada geográficamente hasta ahora. La innovación presentada por ORNL podría multiplicar los lugares donde puede aplicarse no solo en Estados Unidos sino también en cualquier país con tradición minera.

Además existe una ironía científica interesante: el agua —ese elemento contra el cual los mineros siempre lucharon bombeando constantemente para evitar inundaciones— se convierte ahora en una solución para almacenar energía. Las galerías diseñadas originalmente para extraer mineral se transformarían así en depósitos potenciales donde el agua sube o baja según las necesidades eléctricas.

La compañía energética suiza Alpiq ya ha puesto su mirada en el Bierzo leonés para llevar a cabo esta visión. No estamos hablando de un proyecto lejano o especulativo; es una iniciativa concreta que podría comenzar a materializarse dentro de pocos años. Si los análisis técnico-económicos validan su viabilidad, España podría posicionarse como pionera mundial en esta tecnología transformando su legado minero en un activo estratégico clave para asegurar su soberanía energética del siglo XXI.