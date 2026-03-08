La Antártida desvela el secreto de sus cataratas de sangre

Imagina un río carmesí fluyendo desde un glaciar tan blanco como la nieve en el interior de la Antártida. No se trata de la sangre de pingüinos enfadados, sino de un fenómeno natural que ha desconcertado a exploradores desde 1911. Ahora, los geólogos han descifrado el misterio: todo proviene de un lago escondido bajo el hielo que filtra agua rica en hierro, el cual se oxida al entrar en contacto con el aire y tiñe de rojo intenso el flujo.

El glaciar Taylor, situado en los Valles Secos de McMurdo, es el escenario ideal para esta curiosidad. Este entorno árido, considerado uno de los más secos del planeta, parece sacado de otro mundo. El agua subterránea, atrapada durante millones de años, se satura con sales y hierro disuelto. Cuando logra escapar por una grieta que apenas alcanza los 200 metros de altura, el oxígeno del aire provoca una reacción química sorprendente: el hierro transforma su estado de ferroso a férrico, generando ese característico tono escarlata. Estudios recientes realizados con satélites y perforaciones han confirmado que el lago subglaciar, bajo presión, impulsa este flujo estacional, especialmente durante el verano austral.

El largo camino al descubrimiento

Más de un siglo lleno de especulaciones. Inicialmente, se pensó que podría tratarse de algas rojas o bacterias extremófilas. Sin embargo, los análisis en laboratorio revelaron una realidad distinta: no hay vida microbiana en esa agua roja, solo pura química. Investigadores provenientes de la Universidad de Alaska y del British Antarctic Survey emplearon drones y espectrómetros para mapear lo que hay bajo la superficie. En 2025, un artículo publicado en Nature Geoscience detallará cómo esta agua recorre 400 kilómetros bajo el hielo antes de salir a la superficie.

Este descubrimiento no solo pone fin a un enigma antiguo; también abre posibilidades para comprender otros glaciares. El hierro liberado nutre al fitoplancton en el océano Austral, un componente crucial dentro de la cadena alimentaria. Imagina por un momento: estas «cataratas» están alimentando la vida marina desde este continente helado.

Datos clave en números:

Altura de la cascada : 200 metros.

: 200 metros. Flujo anual : Aproximadamente 30.000 m³ de agua roja.

: Aproximadamente 30.000 m³ de agua roja. Concentración de hierro : Hasta 4,3 miligramos por litro; comparable a un vino tinto.

: Hasta 4,3 miligramos por litro; comparable a un vino tinto. Temperatura del agua: -4 ºC; sin embargo, permanece líquida gracias a las sales disueltas.

Implicaciones para el cambio climático

A medida que avanza el calentamiento global, estos fenómenos podrían incrementarse. El deshielo acelera el flujo del agua subglaciar y podría liberar aún más hierro al mar. Esto podría ser positivo para la productividad oceánica, aunque plantea interrogantes sobre posibles alteraciones en los equilibrios ecológicos. Modelos predictivos sugieren que para 2050 podríamos ver un aumento del 20% en flujos similares.

Los Valles Secos son considerados sitios Ramsar y funcionan como laboratorios naturales. Allí, el agua roja no se evapora rápidamente debido a la baja humedad, dejando tras sí depósitos minerales que parecen obras maestras sobre lienzo.

Anecdotas y curiosidades que te dejarán con la boca abierta

El primer avistamiento : El capitán Robert Falcon Scott , en 1911, lo bautizó como «cascada de sangre» en su diario; creía que era un mal presagio. Su expedición terminó trágicamente, pero su nombre ha perdurado.

: El capitán , en 1911, lo bautizó como «cascada de sangre» en su diario; creía que era un mal presagio. Su expedición terminó trágicamente, pero su nombre ha perdurado. Sabor a óxido : Exploradores probaron el agua en los años 70 y afirmaron que tiene sabor a metal oxidado; como chupar un clavo viejo. ¡No es recomendable para acompañar tu brunch!

: Exploradores probaron el agua en los años 70 y afirmaron que tiene sabor a metal oxidado; como chupar un clavo viejo. ¡No es recomendable para acompañar tu brunch! Doble rojo : Existe otra cascada similar en el glaciar Whillans , pero la del Taylor destaca por su intensidad.

: Existe otra cascada similar en el glaciar , pero la del Taylor destaca por su intensidad. Cine de Hollywood : Este fenómeno inspiró escenas en The Thing (1982), donde ese rojo antártico adquiere tintes siniestros con alienígenas.

: Este fenómeno inspiró escenas en The Thing (1982), donde ese rojo antártico adquiere tintes siniestros con alienígenas. Pingüinos VIP: Colonias de pingüinos Adelie merodean por los alrededores sin inmutarse ante este río rojo como si fuera ketchup natural.

Este río carmesí nos recuerda que la Antártida sigue guardando sorpresas químicas dignas del asombro geológico.