Ursula von der Leyen ha dado un giro inesperado en la Cumbre de Energía Nuclear que se lleva a cabo en París, este martes bajo el auspicio del OIEA. «Europa ha cometido un error estratégico al alejarse de una fuente de energía fiable y asequible, baja en emisiones», ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea. Este reconocimiento llega en un momento crítico, marcado por una crisis energética y tensiones geopolíticas como la guerra en Irán, que han encarecido los precios del gas y han puesto de manifiesto nuestras vulnerabilidades.

Von der Leyen se pone del lado de Emmanuel Macron, quien aboga por la energía atómica como elemento clave para lograr independencia frente a los hidrocarburos inestables. Francia es la anfitriona del evento y Macron recuerda los avances realizados desde el desastre de Fukushima: normas más rigurosas y tecnologías mejoradas. Ambos coinciden en que la energía nuclear es fundamental para descarbonizar hasta 2050, generar empleo y proporcionar energía abundante y controlable.

Inversión en mini-reactores y respeto a la neutralidad tecnológica

La Comisión ha anunciado una garantía financiera de 200 millones de euros procedente del Régimen de Comercio de Emisiones. Esta inversión está destinada a atraer capital hacia tecnologías nucleares bajas en carbono, como los pequeños reactores modulares (SMR). El objetivo es tenerlos operativos para la década de 2030, aportando hasta 53 gigavatios adicionales para 2050, lo que representa un incremento del 50% respecto a la capacidad actual.

La estrategia contempla:

Entornos regulatorios que faciliten pruebas para innovaciones.

Armonización normativa entre Estados para acelerar procesos de autorización.

Proyectos de Interés Común Europeo (IPCEI) enfocados en SMR, así como en hidrógeno o baterías.

Una mayor integración dentro de la taxonomía verde y respaldo del Banco Europeo de Inversiones.

Von der Leyen imagina a Europa como «el centro mundial de energía nuclear de nueva generación». Macron resalta la necesidad de crear cadenas de suministro europeas, fomentar la cooperación en combustible y establecer redes interconectadas desde Polonia hasta Francia.

España, nadando contra corriente

Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue firme en su decisión de cerrar todas las plantas nucleares. La planta Almaraz I cesará su actividad en 2027, a pesar de las visitas del Parlamento Europeo que sugieren prórrogas. Tres reactores españoles ya inactivos han cuadruplicado el precio del mercado, dejando espacio a un gas cada vez más caro.

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y exministra española, aclara que España prioriza las energías renovables «infinitas», aunque respeta las posturas pro-nucleares. Críticos como Fernando Sánchez, representante de la Plataforma Sí a Almaraz, advierten que sin energía nuclear se corre el riesgo de perder un suministro estable y precios asequibles durante crisis como la provocada por Irán.

Expertos como Gonzalo Bernardos coinciden en que combinar energías renovables con energía nuclear podría eliminar nuestra dependencia del gas. En enero, España conectó 57 megavatios en baterías, marcando un récord; sin embargo, desde Bruselas se percibe que los SMR son un complemento industrial necesario.

Von der Leyen ha solicitado una reducción impositiva sobre la electricidad nuclear y una aceleración en los permisos necesarios, lo cual choca directamente con los planes españoles. Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, defiende su apuesta por el sol y el viento.

Lecciones aprendidas tras Fukushima y el resurgir atómico

Desde 2011, la energía nuclear ha reforzado sus estándares de seguridad: controles más estrictos y avances tecnológicos significativos. El OIEA califica esta fuente energética como «un pilar clave para nuestra soberanía», superando su anterior mala fama. Francia realiza grandes inversiones; mientras tanto, la UE adopta una postura neutral respecto a las tecnologías: coloca a la nuclear al mismo nivel que las energías renovables en cuanto a ayudas estatales.

En medio del clima actual marcado por la guerra en Irán, los precios del gas y petróleo continúan al alza. Economistas advierten sobre las consecuencias: aquellos países sin energía nuclear enfrentan tarifas eléctricas más elevadas. Iberdrola aboga por extender plantas como Almaraz.

Curiosidad 1 : Los SMR pueden transportarse en camiones, siendo ideales para industrias aisladas o islas. ¡Adiós a los enormes reactores!

: Los SMR pueden transportarse en camiones, siendo ideales para industrias aisladas o islas. ¡Adiós a los enormes reactores! Anecdota 2 : En los años 70, Suecia decidió cerrar sus plantas nucleares; hoy opera seis centrales que lideran el proceso de descarbonización.

: En los años 70, Suecia decidió cerrar sus plantas nucleares; hoy opera seis centrales que lideran el proceso de descarbonización. Dato curioso 3 : Un SMR tiene capacidad para suministrar energía a un millón de hogares con combustible suficiente para ocho años sin necesidad de recargas.

: Un SMR tiene capacidad para suministrar energía a un millón de hogares con combustible suficiente para ocho años sin necesidad de recargas. Historia 4: En 1939, Einstein firmó un manifiesto pro-nuclear; resulta irónico ver cómo hoy se presenta esta opción como una solución ecológica.

Europa avanza rápidamente hacia el futuro nuclear mientras España se detiene abruptamente. ¿Estamos ante una voltereta colectiva o simplemente un choque frontal?