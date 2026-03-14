El número 142857, el dígito mágico que desafía la lógica matemática

Hay un número que parece desafiar las convenciones matemáticas. Al multiplicarlo por 2, sus dígitos se reorganizan de manera sorprendente. Al hacerlo por 3, vuelven a cambiar de orden. Y así continúa, hasta que culmina en un despliegue de nueves. Hablamos del 142857, un número que ha capturado la atención de matemáticos, magos y ocultistas a lo largo del tiempo, no por ser el más grande o el más pequeño, sino por poseer una cualidad casi mágica: la habilidad de transformarse sin perder su esencia.

La admiración por este número no es algo nuevo. A lo largo de la historia, destacados expertos en teoría de números han reconocido su singularidad, e incluso ocultistas como Willis F. Whitehead lo definían como «la expresión numérica de la vida, la luz y el amor». Más allá de estas interpretaciones místicas, el 142857 se ha convertido en un clásico dentro del ámbito de las matemáticas recreativas. Esto se debe a que permite a los ilusionistas asombrar al público con trucos que parecen desafiar toda lógica. Un ejemplo consiste en pedirle a alguien que introduzca 10101 en una calculadora, lo multiplique por cualquier número del 1 al 6, lo divida entre 7 y luego lo multiplique por 99. El resultado siempre incluirá los dígitos 1, 2, 4, 5, 7 y 8.

El carrusel de los dígitos

La verdadera maravilla se revela al multiplicar 142857 por los números del 1 al 6. Los resultados son sorprendentes:

142857 × 1 = 142857

142857 × 2 = 285714

142857 × 3 = 428571

142857 × 4 = 571428

142857 × 5 = 714285

142857 × 6 = 857142

Curiosamente, todos estos resultados contienen exactamente los mismos seis dígitos, pero dispuestos en un orden diferente. Es como si estuvieran conectados por un hilo invisible que les permite girar en torno a un eje común. Si cortaras ese hilo en cualquier parte, el resultado seguiría el patrón como si las agujas del reloj marcaran su curso. En términos matemáticos, esto convierte al número en un número cíclico: uno cuyos dígitos rotan en un ciclo perfecto cada vez que se multiplica por un entero del uno al n.

Y hay más sorpresas. Cuando multiplicas el famoso número por 7, ocurre algo excepcional: el resultado es 999999. Seis nueves perfectos aparecen como si el número quisiera seguir deslumbrando tras sus seis mágicas rotaciones. Esto no es mera casualidad. La clave está en que el número es el período decimal de la fracción 1/7. Al dividir uno entre siete obtienes una secuencia infinita: 0,142857142857…, donde esos seis dígitos se repiten eternamente. Si divides otros números como dos, tres o cuatro entre siete, la secuencia de 142857 aparece nuevamente desde diferentes puntos del ciclo.

Más allá del número 7

Pero ¿qué sucede si decides multiplicar este número mágico por ocho? El resultado es sorprendentemente 1142856, lo cual parece romper con el patrón establecido. Sin embargo, aquí es donde entra la astucia: si tomas ese resultado y apartas el primer dígito para sumarlo con el resto, volverás a obtener 142857. Este fenómeno se repite constantemente. Por ejemplo, al multiplicar por nueve obtenemos 1285713, y si sumamos uno más 285713, llegamos otra vez a 285714. Multiplicar por diez da como resultado 1428570, y sumando uno más 428570 resulta en 428571. Por complicado que sea su recorrido, este número siempre encuentra la forma de regresar a su punto de partida.

Incluso al multiplicarse consigo mismo (142857 × 142857 = 20408122449), si agrupas los dígitos de seis en seis desde la derecha y los sumas obtendrás nuevamente 142857. Es casi como si este número tuviera una fuerza gravitacional matemática propia que atrae todos los cálculos hacia su órbita.

La familia de los números cíclicos

Aunque el famoso 142857 destaca entre todos ellos, no está solo en su singularidad. Existen otros números cíclicos cuya cantidad total sigue siendo un misterio. Uno notable es 0588235294117647, derivado de dividir uno entre diecisiete. Sus dieciséis dígitos también presentan ese comportamiento curioso: al multiplicarlos del uno al dieciséis siempre resultan en rotaciones cíclicas de esos mismos dígitos. Si lo multiplicas por diecisiete obtendrás dieciséis nueves consecutivos: 99999999999999999.

La característica común entre estos números es que tienen una cantidad de dígitos siempre inferior en uno respecto al primo que los genera. Así, el generado por siete tiene seis cifras; mientras que aquel correspondiente a diecisiete cuenta con dieciséis. Para que un primo tenga esa capacidad especial de generar cíclicos debe cumplir con una propiedad única: al dividir uno entre él debe resultar una secuencia repetitiva cuya longitud sea exactamente uno menos que su valor. Gracias a esto, los dígitos pueden girar sin perderse ni repetirse antes de tiempo.

Otros números que desafían la lógica

El fascinante 142857 no es el único número capaz de maravillarnos. El 1089 también presenta propiedades intrigantes. Si tomas cualquier cifra compuesta por tres dígitos y realizas ciertas operaciones —invertirla y restarla del original para luego invertir nuevamente el resultado— siempre terminarás obteniendo 1089. Por ejemplo: con 623, inviertes a 326, restas (623 −326) para obtener 297, inviertes nuevamente para sumar (297 +792) resultando siempre en ese mágico número.

Incluso más sorprendente: al multiplicar 1089 por 9, obtienes 9801. Y si divides 1 entre 9801, resulta en 0,0001020304050607…969799, una secuencia decimal donde se encuentran todos los enteros del cero al noventa y nueve dispuestos correlativamente excepto el noventa y ocho.

También está presente el notable número 137, símbolo obsesivo para el físico Wolfgang Pauli durante toda su vida. Este número guarda relación con la constante de estructura fina; una fundamental dentro del universo relacionada con la interacción electromagnética. Curiosamente Pauli falleció en la habitación número 137 de un hospital; ese mismo número había sido parte integral durante sus investigaciones sobre física cuántica.

Estos números van más allá de simples curiosidades matemáticas; representan patrones profundos dentro del tejido del universo mismo. Nos recuerdan que tras la aparente aleatoriedad numérica existe un orden casi musical; una simetría desafiante que nos invita a seguir indagando sobre los misterios aún escondidos tras las matemáticas.