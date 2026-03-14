Reuters revela la verdadera identidad de Banksy

El misterioso Banksy, reconocido como el grafitero más célebre del planeta, deja de ser un enigma absoluto. Según Reuters, su verdadera identidad corresponde a Robin Gunningham, nacido en 1973 en la ciudad británica de Bristol. Este artista utilizó su nombre original hasta 2008, cuando decidió cambiarlo a David Jones, un apodo común en Reino Unido, con el fin de pasar desapercibido.

La agencia realizó un exhaustivo cruce de datos durante cuatro años. Entrevistaron a una docena de personas cercanas al artista y revisaron registros judiciales y policiales. Las evidencias apuntan firmemente a Gunningham como el creador detrás de las provocadoras obras que han capturado la atención del mundo.

Elementos clave que consolidan la evidencia

Entre los hallazgos de Reuters se encuentra un documento relacionado con un arresto ocurrido en Nueva York en el año 2000. En aquel entonces, un individuo estaba pintando un anuncio de Marc Jacobs sobre un tejado en Manhattan. Firmó una confesión manuscrita bajo el nombre de Robin Gunningham y pagó una multa de 310 dólares, además de realizar cinco días de servicio comunitario.

La dirección proporcionada era la del Hotel Carlton Arms, conocido por ser frecuentado por artistas que decoran sus habitaciones.

La firma coincide con la que aparece en otros documentos relacionados con Gunningham .

. Tanto la fecha como el lugar se alinean con los inicios artísticos de Banksy.

Además, unas fotografías tomadas en Jamaica en 2004 por Peter Dean Rickards muestran a un hombre que se asemeja notablemente a Gunningham. El fotógrafo capturó un total de 21 imágenes, 14 de las cuales son retratos del rostro del artista. Aunque ya en 2008 el Mail on Sunday lo mencionó, ahora Reuters aporta más pruebas que respaldan esta identificación.

Rumores desmentidos y controversias

Se había especulado anteriormente que Banksy era, en realidad, Robert Del Naja, miembro de Massive Attack. Sin embargo, Reuters ha descartado esta teoría. Aunque ambos colaboraron, como sucedió en Ucrania en 2022, no hay evidencias suficientes para afirmar que Del Naja sea el artista anónimo. Un individuo llamado David Jones, nacido el mismo día que Gunningham, cruzó la frontera ucraniana junto a Del Naja y al fotógrafo Giles Duley ese mismo día.

La vida de Banksy también ha estado marcada por varios escándalos:

En 2018, su obra Girl with Balloon se autodestruyó tras ser vendida en Sotheby’s. Un hombre con gafas observaba atentamente a la multitud; sus rasgos coinciden con fotografías previas de Gunningham .

. Ha recibido críticas por las ventas millonarias generadas por sus obras, las cuales han recaudado cientos de millones a pesar de su imagen crítica hacia el sistema.

En cuanto a polémicas legales, su abogado, Mark Stephens, ha solicitado que no se publique información sobre él, argumentando que eso perjudica su privacidad y pone al artista en riesgo.

Por su parte, Banksy ha respondido indirectamente. Su equipo ha negado ciertos detalles sin desmentir completamente las revelaciones. En este sentido, Stephens defiende el anonimato del artista como una forma vital para proteger la libertad de expresión.

Negocios y fortuna detrás del mito

Detrás del fenómeno Banksy, hay un imperio discreto compuesto por siete empresas vinculadas directamente a él y dos adicionales indirectas. Destaca entre ellas la empresa Pest Control Office, creada en 2008 para autenticar sus obras.

Año Activos netos de Pest Control 2009 £243.019 2024 £5,7 millones

Desde 2015, las ventas secundarias han superado los 250 millones. El artista recibe regalías significativas y se habla entre insiders sobre tratos privados con VIPs por cifras millonarias.

Controversias con celebridades y sociedad

A través de sus murales, Banksy critica abiertamente a figuras famosas y al poder establecido. Obras ubicadas en Londres abordan temas como la pobreza infantil mediante dos creaciones idénticas. También lanzó ataques visuales hacia los tribunales mediante representaciones donde un juez golpea a un manifestante.

En cuanto a celebridades, circulan rumores sobre su relación con Thierry Guetta, conocido como Mr. Brainwash, aunque su nacionalidad francesa lo descarta como candidato viable. Por otro lado, es evidente la influencia del icónico David Bowie, ya que el nombre real adoptado por Jones evoca al famoso músico.

Su exmánager, Steve Lazarides, admitió haber sido clave en el cambio de nombre; «Maté a Gunningham hace años», confiesa él mismo. Así logró evitar cualquier rastro que pudiera conducir hasta él.

Formado académicamente en Bristol Cathedral School, Gunningham fue galardonado por sus dotes artísticas; también destacó actuando y practicando deportes. Rasgos todos ellos que encajan perfectamente con la imagen traviesa asociada al personaje de Banksy.

Hoy por hoy, aunque su valor comercial asciende a millones, la esencia rebelde sigue intacta. De grafitero clandestino ha pasado a ser considerado un tesoro nacional; muchos británicos lo prefieren incluso ante Rembrandt. El reportaje publicado por Reuters puede haber desvelado parte del misterio detrás del artista anónimo, pero su arte continúa hablando por sí mismo.