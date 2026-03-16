Estremecedor: el ADN encontrado en una tumba de hace 2800 años pertenece a decenas de niños y mujeres

Imagina una fosa de tres metros de diámetro, meticulosamente excavada en la llanura panónica, donde reposan 77 esqueletos cuidadosamente apilados sobre un lecho de animales sacrificados. No se trata de una escena sacada de una película de terror, sino de un hallazgo real en Gomolava, al noroeste de Belgrado, que invita a reflexionar sobre la violencia en la Edad del Hierro temprana.

Avances científicos como el análisis de ADN antiguo, estudios isotópicos y análisis forenses han revelado que la mayoría eran mujeres y niños, víctimas de un ataque selectivo que resuena con ecos de poder y control territorial.

El yacimiento de Gomolava, ubicado junto al río Sava, ha ido desvelando secretos desde el Neolítico. Sin embargo, esta tumba del siglo IX a. C., con casi 2800 años a sus espaldas, destaca por su sorprendente composición demográfica. De los restos analizados, 51 eran niños o adolescentes –un 66% del total– y entre 72 individuos con sexo determinado, 51 eran mujeres, lo que representa un 71%.

Solo tres hombres adultos completan esta sombría escena. Las lesiones perimortem en los cráneos, ocasionadas por golpes contundentes, cortes y proyectiles, confirman las ejecuciones brutales. Muchas heridas, infligidas desde arriba y por la espalda, sugieren atacantes a caballo en una posición dominante; parece que las víctimas intentaron huir sin éxito.

Violencia estratégica en la prehistoria europea

Los investigadores descartan la presencia de epidemias: el ADN no muestra patógenos. Por el contrario, el perfil genético presenta un panorama diverso. Solo una madre y sus dos hijas compartían vínculos cercanos; el resto provenía de diferentes linajes, con dietas dispares y orígenes a decenas de kilómetros, según los isótopos de estroncio, carbono y nitrógeno analizados en sus dientes. No era una familia ni un pueblo cohesionado, sino una población regional aniquilada selectivamente.

Este horror rompe moldes establecidos. En otras fosas prehistóricas europeas, las víctimas suelen mostrar una distribución equilibrada entre sexos o predominan los hombres debido a combates. En este caso, eliminar a mujeres y menores significaba cortar linajes enteros, debilitar comunidades e imponer control territorial en un periodo marcado por el colapso post-Edad del Bronce. Las tensiones entre agricultores sedentarios y pastores nómadas, junto con influencias esteparias y rutas fluviales estratégicas, intensificaron los conflictos. La fosa no fue simplemente un vertido caótico: la presencia de vasijas cerámicas, adornos de bronce, granos quemados, piedras de moler rotas y restos de hasta 100 animales indica que se trataba de un ritual elaborado; un verdadero «show de poder» destinado a traumatizar a los rivales.

Expertos como Linda Fibiger, osteoarqueóloga en la Universidad de Edimburgo, subrayan la brutalidad manifiesta en las heridas infligidas intencionadamente para matar. Por su parte, Fernando Quesada, desde la Universidad Autónoma de Madrid, lo califica como algo excepcional: «Es antieconómico matar mujeres y niños que solían ser esclavizados». La genetista Miren Iraeta Orbegozo, desde Copenhague, añade que se buscaba eliminar el «futuro» completo de grupos enteros. El enterramiento fue realizado capa tras capa sobre bóvidos; pudo haber sido obra tanto de verdugos como de dolientes pero cumplía con la función de ser una advertencia pública en un túmulo visible.

Datos clave en tablas para entender el horror

Aspecto Detalles Víctimas 77 individuos: 66% niños/adolescentes; 71% mujeres Lesiones 20% presentan marcas óseas (cráneos golpeados, proyectiles); cifra real podría ser mayor Genética Pocos vínculos familiares; sólo 1 trío familiar; orígenes regionales variados Contexto Siglo IX a. C., tensiones territoriales post-Edad del Bronce

La disposición ritual –con restos jóvenes intactos al fondo y ofrendas encima– sugiere simbolismo: no solo se trataba de muerte sino también de enviar un mensaje claro. Arqueólogos como Barry Molloy, provenientes de Dublín, ven esto como una «declaración contundente del poder territorial».