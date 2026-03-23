La luz más antigua que ha llegado a nuestros ojos

Imagina que alzas la vista al cielo estrellado y te das cuenta de que estás presenciando el Big Bang en tiempo real, aunque con un desfase de miles de millones de años. Esa es la fascinante realidad del fondo cósmico de microondas (CMB, por sus siglas en inglés), la radiación más antigua que ha llegado a nuestros telescopios y, en cierto modo, a nuestros ojos. Este fenómeno fue descubierto accidentalmente en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson, quienes inicialmente pensaron que era interferencia en su antena. Esta tenue luz nos ofrece una mirada a los inicios del cosmos. [En este reportaje de la BBC, el astrónomo Matthew Middleton de la Universidad de Southampton explica cómo esta radiación logró escapar cuando el universo se enfrió lo suficiente como para permitir la formación de átomos de hidrógeno.]

El origen del universo se remonta a hace 13.800 millones de años con el Big Bang, un estado inicial donde un plasma incandescente hacía que los fotones —las partículas que constituyen la luz— rebotaran sin cesar entre electrones y protones. Todo dio un giro durante la fase conocida como recombinación, unos 300.000 años después: el cosmos comenzó a expandirse y enfriarse, lo que permitió que protones y electrones se combinaran en hidrógeno neutro. Así, los fotones se liberaron para viajar libremente, convirtiendo al universo en un espacio transparente por primera vez. En la actualidad, esa luz nos llega en forma de microondas frías, a una temperatura de 2,7 kelvin (alrededor de -270 ºC), distribuyéndose uniformemente pero con pequeñas variaciones que dieron lugar a las galaxias. Es lo que Middleton denomina la huella digital de la creación, una revelación sobre la estructura primordial del cosmos.

Sin embargo, no todo se limita a esta radiación difusa. Los telescopios también buscan objetos puntuales aún más distantes, analizando su corrimiento al rojo —el estiramiento de la luz debido a la expansión del universo, que actúa como una máquina del tiempo. El Telescopio Espacial James Webb (JWST) ha establecido nuevos récords recientemente. En 2025, logró detectar JADES-GS-z14-0, cuya luz se emitió cuando el universo apenas contaba con 300 millones de años (más de 13.400 millones de años viajando). Poco después apareció MoM-z14, un «milagro cósmico» emitido apenas 20 millones de años antes, aunque aún espera confirmación definitiva. Estos son los objetos individuales más antiguos jamás observados: galaxias masivas que desafían las teorías sobre cómo se formaron las estrellas en los primeros tiempos.

¿Por qué tiene relevancia esta luz primigenia? Nos ofrece una forma precisa para datar el universo y poner a prueba modelos cosmológicos. El CMB es indiscutiblemente el campeón: ningún otro objeto individual puede competir con su antigüedad. Satélites como COBE, WMAP y Planck han mapeado su distribución con gran detalle, otorgando premios Nobel a sus equipos investigadores. Sin estos hallazgos, habríamos ignorado las semillas mismas que dieron lugar a las estructuras cósmicas actuales. Y atención: esta luz no es infinita; aunque los fotones siguen llegando, su intensidad disminuye debido a la expansión del universo.

Para facilitar la comprensión, aquí tienes algunos datos clave organizados en tabla:

Luz/Objeto Edad del universo al emitirse Tiempo de viaje Descubrimiento clave Fondo cósmico de microondas 300.000 años 13.800 millones de años 1965 (Penzias y Wilson) JADES-GS-z14-0 300 millones de años 13.400 millones de años JWST, 2025 MoM-z14 ~280 millones de años ~13.500 millones de años JWST, 2025 (pendiente) Estrella de Matusalén (HD 140283) Cerca del Big Bang Edad ~14.000 millones de años Estudios terrestres

Y para cerrar con un toque ameno, aquí van algunas curiosidades científicas:

Cuando Penzias y Wilson detectaron el CMB por primera vez, creyeron erróneamente que era suciedad dejada por palomas en su antena. ¡Tuvo que limpiarse todo antes del Nobel!

Si imaginamos el universo como una fiesta, el CMB sería esa música suave que suena durante el primer minuto: todavía está presente, aunque muy bajita.

La luz proveniente de Andrómeda , por ejemplo, salió cuando nuestros ancestros homínidos ya caminaban por África hace unos 2,5 millones de años .

, por ejemplo, salió cuando nuestros ancestros homínidos ya caminaban por África hace unos . El JWST ha avistado galaxias tan antiguas que parecen «demasiado maduras», como adolescentes en una guardería.

¿Y qué hay sobre la eternidad luminosa? Los fotones no desaparecen; sin embargo, el universo acelerado los aleja tanto que dentro de billones de años podría quedar un cielo nocturno completamente oscuro.

Esta mirada hacia nuestro pasado nos recuerda algo esencial: el universo es como un gigantesco álbum familiar lleno de fotos antiguas y nosotros somos esos curiosos exploradores hojeándolo.