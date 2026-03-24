La socialista Corredor pide al juez que oculte a Iberdrola y Endesa los ‘desesperados’ audios de REE el día del apagón

Desesperación entonces y desesperación ahora.

Aunque levemente diferentes.

Imagina un día soleado de abril en el que, de repente, la luz se apaga en toda la Península Ibérica, dejando a 58 millones de personas sumidas en la oscuridad durante casi doce horas.

Fue el 28 de abril de 2025, un evento que marcó el mayor apagón de Europa, con trenes detenidos, ascensores atrapando a sus ocupantes y hospitales dependiendo de generadores. Hoy, diez meses después del suceso, la controversia vuelve a cobrar fuerza con audios que transmiten desesperación desde los centros de control de Red Eléctrica. Los técnicos admitían: «Es por la entrada de la solar, hay poca nuclear».

Y en medio del desorden, Beatriz Corredor, exministra socialista y actual presidenta de la empresa estatal, solicita al juez que mantenga esas grabaciones lejos del alcance de gigantes como Iberdrola y Endesa.

El Gran Apagón no fue simplemente una tormenta repentina, sino el resultado de una mezcla de advertencias ignoradas y tensiones acumuladas en la red. Doce días antes, el 16 de abril, las empresas privadas ya habían alertado a Red Eléctrica sobre picos de tensión que requerían regular subestaciones. La respuesta fue: «Apenas hay nuclear en el sistema», como si fuera un destino inexorable. Dos días antes del colapso, nuevas llamadas advertían: «Estamos experimentando muchas oscilaciones». La reacción fue: «Sí, es por problemas relacionados con la fotovoltaica».

En el mismo día 28, se registraron hasta 15 llamadas de advertencia; sin embargo, a las 12:32 horas, el 60% de la producción energética se desvaneció. La situación se convirtió en un caos absoluto: 35.000 pasajeros fueron rescatados de metros y trenes, mientras que telefonía e internet caían y las ciudades quedaban paralizadas.

Bajo el liderazgo de Corredor, Red Eléctrica se niega a liberar lo que muchos llaman su «caja negra». Esos audios contienen conversaciones internas y diálogos con eléctricas privadas. La empresa ha rechazado entregarlos a la comisión del Senado aduciendo motivos de confidencialidad y derechos fundamentales. A diferencia de esto, otras eléctricas como Iberdrola mostraron disposición para colaborar. Tanto la oposición en el Congreso como el Portal de Transparencia también han solicitado acceso a las grabaciones sin éxito alguno. Solo han surgido filtraciones, como las publicadas en los audios de la desesperación en Red Eléctrica el día del apagón, que revelan un clima tenso: renovables inestables y escasez nuclear como los principales responsables.

El panorama judicial añade más complejidad al asunto. La Audiencia Nacional archivó la investigación sobre ciberataques tras aceptar el informe del Gobierno encabezado por Sara Aagesen, que apuntaba a causas multifactoriales; entre ellas, fallos en la planificación tecnológica por parte de Red Eléctrica y desconexiones indebidas en otras eléctricas. La CNMC, por su parte, evita señalar culpables directos y abre procesos sancionadores. En juego están varios cientos de millones en indemnizaciones; incluso Repsol reclama 125 millones por pérdidas sufridas. Las eléctricas privadas responsabilizan a la programación deficiente de Red Eléctrica, mientras esta última achaca todo al exceso solar. A pesar de las alertas previas, Aagesen insiste en que todo fue impredecible.

¿Por qué tanto secretismo?

La situación da un giro inesperado cuando Beatriz Corredor decide elevar sus exigencias: pide al juez bloquear el acceso a los audios para empresas como Iberdrola y Endesa, temiendo que esas grabaciones pongan al descubierto fallos en su gestión. Fuentes del sector sugieren que existe un verdadero cerrojo sobre esa caja negra incluso frente a organismos europeos, que reciben información «a cuentagotas». La patronal Aelec clama por una mayor transparencia técnica. Mientras tanto, comisiones en Senado y Congreso convocan a CEOs y expertos para discutir lo sucedido; sin embargo, los enfoques políticos parecen obstaculizar cualquier atisbo de claridad. Expertos advierten que sin nucleares adecuadas y con grandes instalaciones fotovoltaicas predominantes, otro apagón podría estar al acecho.

Al final del día, todos pagamos las consecuencias. La industria ha perdido grandes sumas y los consumidores enfrentan incrementos tarifarios. En Cataluña se han abierto expedientes contra Red Eléctrica y Endesa, mientras que Iberdrola está preparando una demanda contra Corredor. ¿Es mera coincidencia que esta última proteja datos sensibles siendo parte del PSOE?

Curiosidades sobre el apagón : En 2003 hubo un corte en Italia y Suiza que afectó a 56 millones; este superó ese récord europeo.

: En 2003 hubo un corte en Italia y Suiza que afectó a 56 millones; este superó ese récord europeo. Anecdota histórica : Técnicos comparan esta caja negra con aquellas usadas en aviones; sin embargo aquí no existe una investigación obligatoria.

: Técnicos comparan esta caja negra con aquellas usadas en aviones; sin embargo aquí no existe una investigación obligatoria. Humor negro : Con tanto sol generando energía ¿podríamos llamarlo un «eclipse técnico» por falta de energía nuclear? Imagínate ascensores clamando «¡más estabilidad!».

: Con tanto sol generando energía ¿podríamos llamarlo un «eclipse técnico» por falta de energía nuclear? Imagínate ascensores clamando «¡más estabilidad!». Dato curioso: Más del 99% de la red española se recuperó al día siguiente; sin embargo Portugal tardó más tiempo en estabilizarse.

El debate sobre energía continúa candente y esos audios podrían ser exactamente lo que falta para encender aún más las llamas.