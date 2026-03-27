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ESTUDIO DEL CIS REVELA

Uno de cada cuatro españoles lleva un año entero sin practicar sexo, según el CIS

El 24,6% de los adultos en España ha estado sin relaciones sexuales durante el último año, según datos del CIS. La falta de deseo, la viudedad y problemas de salud son algunos factores que explican esta tendencia, a pesar de la alta satisfacción amorosa en general

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Sexualidad, erotismo, placer. PD
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Belén Esteban

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Imagina que un día te despiertas y te das cuenta de que uno de cada cuatro vecinos ha decidido poner «no molestar» en su vida sexual durante todo un año.

No es una broma: el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha presentado un estudio basado en 4.009 entrevistas a mayores de 18 años que ofrece una visión sorprendente sobre la intimidad en nuestro país.

Mientras el 75,1% ha disfrutado de encuentros íntimos, el 24,6% se encuentra en abstinencia. La falta de interés o deseo sexual es la razón principal (16,3%), seguida por la viudedad (13,5%) y los problemas de salud, ya sean propios o de la pareja (12,2%).

Resulta curioso, ¿no? A pesar de esto, los españoles se encuentran entre los más satisfechos con sus relaciones amorosas en Europa.

Este contraste no es fruto del azar.

Aunque pueda parecer contradictorio, España destaca a nivel internacional: es el país europeo con mayor satisfacción en la vida amorosa y ocupa el octavo lugar mundial en satisfacción sexual.

Un impresionante 66% se declara feliz al respecto, según un informe de Ipsos 2026. Solo países como Colombia, México o Tailandia nos superan en este ranking.

Aquí, el 83% siente que es amado y tanto los millennials como los baby boomers obtienen puntuaciones altas, incluso por encima de la Generación Z. Pero volvamos al ámbito local: el estudio del CIS sobre hábitos sexuales revela que el 73,5% considera que los vínculos afectivos son esenciales para una vida plena.

Sin embargo, el 78,8% opina que las relaciones son más inestables ahora que hace 50 años; las redes sociales e Internet son culpables para el 73,3%.

Teruel lidera la actividad

No todos los españoles llevan el mismo ritmo cuando se trata de intimidad. Un informe elaborado por las sexólogas Lucía Jiménez y Bárbara Montes, basado en 4.794 testimonios, indica que la media nacional es de 6,3 relaciones sexuales al mes con pareja. Pero atención al dato: ¡Teruel se lleva la palma con 8,1 veces mensuales, casi empatada con Jaén y Cáceres, ambas con 8! En el extremo opuesto encontramos a Girona, donde solo reportan una media de 5 encuentros, seguida por Tarragona con un modesto 5,2. Y hablando de orgasmos: el 75,4% alcanza el clímax en pareja; Guadalajara destaca con un asombroso 84,7%, mientras León queda rezagada con un 68,6%. La masturbación también juega su rol: ¡un exitoso 88,4%!

Aquí tienes un vistazo rápido a las provincias más activas:

ProvinciaRelaciones/mes
Teruel8,1
Jaén8,0
Cáceres8,0
Ciudad Real7,9
Ávila7,8

En cuanto a fantasías sexuales, el 57,7% sueña con tríos; este deseo es especialmente alto en Teruel (83,3%) y también en Ávila (75%). En lo que respecta a la infidelidad, un preocupante 28,9% confiesa haber sido desleal; Girona lidera este apartado con un alarmante 40,6%, mientras que Toledo se erige como bastión de fidelidad con solo un 12,5%. La cama sigue siendo el lugar favorito para las relaciones (73%) pero otros espacios como el salón (11,7%) y hoteles (6,2%) no se quedan atrás.

Satisfacción general y modernidad

A pesar del notable porcentaje sin actividad sexual entre la población adulta, un contundente 97,4% opta por mantener relaciones monógamas; apenas un pequeño grupo del 1,2% prefiere relaciones abiertas. El sector más amplio celebra haber ganado mayor libertad individual (81,6%) y más igualdad entre géneros (75,6%). Entre aquellos sin pareja (30,8%) hay una clara preferencia por disfrutar de la soltería pura (73,4%), mientras que solo un 22,3% busca citas casuales. Y aunque no lo mencione específicamente el CIS , otros datos sugieren que hay un auge en el uso de juguetes sexuales, ofreciendo alternativas creativas para quienes buscan salir del letargo.

España ocupa así una posición privilegiada a nivel mundial cuando se trata del amor y la intimidad. Pero ¿qué hace a Teruel destacar? Se dice que en el entorno rural no hay prisa cuando se trata del amor.

Para cerrar con una sonrisa: en Huesca ,el sorprendente dato del 70,3% fantaseando con ser dominados; Palencia consume porno una media impresionante de días al mes (9 días, ¡hombres a razón de 11.5 días frente a mujeres con solo 2.7!). Además hay un notable porcentaje del 11.3% aspirando a vivir sin pareja dentro de cinco años. ¿Quién dijo que la vida sexual española carece de sorpresas? Teruel existe para recordárnoslo.

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