Por qué una hora tiene 60 minutos y el fracasado intento de hacer que tuviera 100

Visualiza cómo nuestros antepasados, los babilonios, contaban el tiempo usando las falanges de sus dedos, una práctica que se remonta a más de 4.000 años.

Esta singular técnica no solo estableció la base de nuestro reloj diario, sino que también frustró un audaz intento revolucionario por modernizarlo a base 10. En la actualidad, seguimos aferrados a esos 60 minutos por hora, un legado matemático que parece inquebrantable.

Los babilonios, quienes dominaron Mesopotamia entre el 2100 y el 538 a.C., desarrollaron un sistema numérico sexagesimal fundamentado en el número 60. ¿Por qué eligieron este número?

Su capacidad para ser dividido sin complicaciones es impresionante: se puede partir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y hasta en sí mismo sin necesidad de decimales. Utilizaban el pulgar de una mano para recorrer las tres falanges de los cuatro dedos restantes, marcando así un total de 12 por dedo. Con la otra mano como contador, llegaban fácilmente a los anhelados 60. De esta manera nació la división del tiempo en 60 minutos y posteriormente en 60 segundos.

Antes de ellos, los egipcios ya habían establecido las 24 horas del día, dividiendo el tiempo en periodos nocturnos guiados por las estrellas y otros tantos diurnos utilizando relojes de sol. Los griegos y romanos fusionaron estos sistemas y lo expandieron a lo largo de Europa. Durante siglos, las horas fluctuaban según la estación —siendo más largas en verano— hasta que los relojes mecánicos medievales estandarizaron este concepto. En este reportaje de BBC Mundo sobre el tiempo y las matemáticas antiguas se profundiza sobre cómo esta herencia astronómica y digital sigue presente en nuestra vida cotidiana.

Sin embargo, no todo fue armonía en el mundo del reloj. En el año 1793, durante la Revolución Francesa, los jacobinos decidieron romper con el pasado religioso e introdujeron una decimalización del tiempo: días de 10 horas, cada una dividida en 100 minutos y cada minuto en 100 segundos. Las semanas se organizaban en bloques de 10 días con un día de descanso al final. A primera vista sonaba lógico y alineado con metros y litros. No obstante, la realidad fue caótica. Hubo que rehacer relojes y recalibrar campanas; Francia se aisló comercialmente. Los campesinos aborrecían perder sus domingos; este sistema fracasó estrepitosamente en menos de un año. Finalmente, Napoleón lo condenó al olvido en 1806 y regresó al antiguo sistema sexagesimal.

¿Qué hizo triunfar al número 60? Su extraordinaria versatilidad matemática es clave. Observa estos divisores prácticos:

Divisores de 60 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y el propio número.

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y el propio número. En contraste con el número 100 (que solo tiene como divisores a: 1, 2, 4, 5,10 ,20 ,25 ,50 ,100), el número sesenta permite fraccionar mitades o tercios sin complicaciones.

Esta misma base también se utiliza para medir los 360 grados en un círculo (6 x 60), donde los minutos y segundos angulares son idénticos. Tanto en astronomía como en navegación sigue siendo invaluable.

¡El cambio de hora (al horario de verano) en España es esta misma madrugada!

¿Cuándo?

Noche del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026 .

. Exactamente a las 02:00 de la madrugada (hora peninsular y Baleares).

¿Cómo se hace?

Adelantas el reloj 1 hora : cuando sean las 2:00 , pasan directamente a ser las 3:00 .

: cuando sean las , pasan directamente a ser las . Ese domingo tendrá oficialmente 23 horas (se «pierde» una hora de sueño).

En Canarias el cambio es a la 1:00, que pasa a ser las 2:00.

Consejos prácticos:

La mayoría de móviles, ordenadores y dispositivos inteligentes se actualizan solos.

Cambia manualmente los relojes de pared, el del coche, microondas, etc., antes de acostarte el sábado.

A partir del domingo 29 de marzo amanecerá y anochecerá más tarde, pero tendrás más luz por la tarde.

El próximo cambio (de vuelta al horario de invierno, atrasando el reloj) será el último domingo de octubre (25 de octubre de 2026).

Curiosidades científicas que cambiarán tu forma de mirar el reloj

El tiempo no se mide únicamente con números; nuestro cerebro lo percibe de maneras sorprendentes. Aquí te comparto algunas anécdotas que combinan historia con física y neurociencia:

Relojes atómicos extraordinarios : Los relojes basados en cesio solo pierden un segundo cada ¡138 millones de años! Si uno midiera tu vida sería más preciso que ciertos políticos con sus promesas.

: Los relojes basados en cesio solo pierden un segundo cada ¡138 millones de años! Si uno midiera tu vida sería más preciso que ciertos políticos con sus promesas. La paradoja de los gemelos : Según Einstein , quien viaja cerca de la luz regresa más joven que su hermano. Experimentos realizados con aviones respaldan esto: los relojes durante el vuelo se retrasan unos nanosegundos.

: Según , quien viaja cerca de la luz regresa más joven que su hermano. Experimentos realizados con aviones respaldan esto: los relojes durante el vuelo se retrasan unos nanosegundos. Percepción subjetiva del tiempo : ¿Por qué parece volar cuando te diviertes? La dopamina acelera tu «cronómetro cerebral». Cuando estás aburrido todo va lento; mientras que si experimentas pánico —como cuando caes libre— la adrenalina densifica tus recuerdos haciendo que esos momentos parezcan eternos (un estudio realizado por David Eagleman ).

: ¿Por qué parece volar cuando te diviertes? La acelera tu «cronómetro cerebral». Cuando estás aburrido todo va lento; mientras que si experimentas pánico —como cuando caes libre— la adrenalina densifica tus recuerdos haciendo que esos momentos parezcan eternos (un estudio realizado por ). Clepsidras ingeniosas : Las antiguas clepsidras no solo goteaban agua; algunas eran capaces de mover mecanismos para hacer sonar campanas. Imagina tener una así en tu móvil: ¡adiós batería y hola gravedad newtoniana!

: Las antiguas clepsidras no solo goteaban agua; algunas eran capaces de mover mecanismos para hacer sonar campanas. Imagina tener una así en tu móvil: ¡adiós batería y hola gravedad newtoniana! 360 grados y el año: Los babilonios calcularon aproximadamente el año como si tuviera solo ¡360 días! (6×60), error que ajustamos agregando febrero corto a nuestro calendario actual. Si odias los años bisiestos puedes culparles.

Estas peculiaridades nos recuerdan que el tiempo es una invención humana tan caprichosa como brillante. La próxima vez que mires tu reloj… ¿te atreverás a contar falanges?