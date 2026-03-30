Artemis II: la misión que devuelve a la humanidad a la órbita lunar en abril de 2026

Después de más de cinco décadas sin que un ser humano se aventurara más allá de la órbita terrestre baja, la NASA se alista para un momento trascendental. El 1 de abril de 2026, cuatro astronautas partirán desde el Centro Espacial Kennedy en Florida en la nave Orion, impulsada por el potente cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial). Esta misión, conocida como Artemis II, marca el primer vuelo tripulado del programa Artemis y simboliza el regreso de la humanidad a la Luna tras un largo silencio de 54 años, desde que el Apolo 17 completó su misión en 1972.

Lo notable es que más del 80 por ciento de las personas que habitan el planeta hoy ni siquiera habían llegado al mundo cuando los últimos astronautas caminaron sobre nuestro satélite. Para muchos, este será el primer evento lunar tripulado que podrán seguir. La travesía tendrá una duración aproximada de diez días y consistirá en una circunnavegación completa de la Luna, incluyendo su cara oculta, aunque no se realizará un alunizaje en esta ocasión. Los astronautas se acercarán a unos 7.000 kilómetros sobre la superficie lunar y viajarán a más de 370.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta, superando así el récord establecido por el Apolo 13 hace más de medio siglo.

Una tripulación que hace historia

La selección de los astronautas para Artemis II refleja un cambio importante respecto a lo vivido durante la era del Apolo. Los cuatro elegidos son Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista en misión) y Jeremy Hansen (representante de la Agencia Espacial Canadiense). Wiseman, capitán retirado de la Marina estadounidense y con 50 años, estudió ingeniería en Vanderbilt y fue elegido por la NASA en 2009. Glover, quien ya ha participado en misiones como Crew-1, se convertirá en el primer piloto afroamericano en orbitar alrededor de la Luna. Koch, con una impresionante trayectoria de 328 días consecutivos en órbita durante misiones anteriores, será la primera mujer en viajar hacia la Luna, rompiendo así una barrera que ha persistido durante más de medio siglo.

Este grupo representa tanto cooperación internacional como diversidad dentro del ámbito espacial actual. En una reciente rueda de prensa, Koch compartió que durante tres horas del viaje su única tarea será observar la superficie lunar. «Dependiendo del día y las condiciones lumínicas en la cara oculta, podríamos avistar partes de la Luna que nunca han sido vistas por ojos humanos», subrayó sobre uno de los cuatro temas científicos fundamentales que abordará esta misión. La nave ha sido nombrada Integrity (Integridad), un título que refleja los valores esenciales como precisión y fiabilidad requeridos para esta aventura.

Tecnología de última generación y objetivos científicos

La misión Artemis II no es solo un vuelo experimental; es una campaña científica integral destinada a comprender mejor el entorno del espacio profundo y sus efectos sobre el cuerpo humano. Tras completar dos órbitas terrestres para asegurar el correcto funcionamiento de todos los sistemas, los cuatro astronautas se encaminarán hacia la Luna en un trayecto directo que durará cerca de cuatro días. Durante su sobrevuelo lunar, llevarán a cabo observaciones científicas del lado oculto, recolectando datos geológicos cruciales para futuras expediciones tripuladas.

El regreso está diseñado aprovechando un ingenioso sistema eficiente en combustible que utiliza las fuerzas gravitatorias entre la Tierra y la Luna. Después del sobrevuelo, Orion será atraída naturalmente hacia nuestro planeta para completar su retorno, lo cual también tomará aproximadamente cuatro días. Se prevé que americen el 10 de abril en el océano Pacífico, donde personal especializado tanto de NASA como del Departamento de Defensa ayudará a los astronautas a salir y trasladar la nave a un buque recuperador.

Preparativos finales y perspectivas futuras

Desde el pasado 8 de febrero, los astronautas han comenzado un aislamiento preventivo obligatorio para asegurar su salud antes del lanzamiento. Tanto el cohete SLS como la cápsula Orion están ya situados en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy. Allí se llevan a cabo los últimos ensayos previos al despegue. La ventana inicial para lanzar se abre el 1 de abril a las 18:24 EDT, con posibilidades adicionales hasta el día 6 del mismo mes.

Artemis II representa un paso decisivo hacia metas aún más ambiciosas. La misión Artemis IV está programada para realizarse en 2028 y será pionera al llevar humanos nuevamente a alunizar desde 1972. Posteriormente, este programa sentará las bases para las primeras misiones tripuladas hacia Marte, ampliando así nuestra presencia humana en los confines del espacio profundo. Mientras tanto, China ha comenzado su propio programa lunar con planes para enviar dos astronautas a nuestra satélite antes del año 2030, intensificando así la carrera por explorar nuestro satélite natural.

Anécdotas y curiosidades del viaje lunar

La NASA ha presentado oficialmente a Rise (Ascenso) como mascota para Artemis II. Este detalle añade un toque entrañable a esta ambiciosa empresa tecnológica. Durante su travesía, los astronautas disfrutarán desde las ventanas de Orion una vista espectacular: contemplar simultáneamente tanto nuestro planeta como la Luna; con esta última destacándose frente a ellos mientras están a más de 400.000 kilómetros lejos . Esta perspectiva única solo ha sido experimentada por un total de veinticuatro personas durante toda nuestra historia espacial.

Un dato curioso es que los astronautas tendrán oportunidad durante su misión para interactuar mediante conversaciones en vivo con sus colegas ubicados en la Estación Espacial Internacional . Además, si todo sale según lo planeado y logran despegar el día primero abril, alcanzarán el récord histórico por distancia mayor desde nuestro planeta cuando se acerquen a la cara oculta lunar el día seis . Este logro será especialmente significativo dado que dicho récord había permanecido intacto desde que fue establecido por el Apolo 13 hace más de medio siglo. Asimismo, esta misión proporcionará información vital sobre cómo las condiciones del espacio profundo afectan los sistemas vitales dentro Orion; datos esenciales para futuras misiones prolongadas hacia Marte y más allá.