Artemis II: 100 metros de altura y el cohete más potente de la Historia para llevar de nuevo al ser humano a la Luna

Visualiza un titán metálico que supera en altura a cualquier rascacielos cercano, preparado para rugir con la potencia equivalente a 40 aviones Boeing 747 despegando simultáneamente.

Hoy, 1 de abril de 2026, a las 18:24 hora local (00:24 del 2 de abril en España peninsular), el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) se eleva hacia los cielos desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Este coloso, que alcanza los 98 metros y produce más de 2,6 millones de kilogramos de empuje, es el cohete más potente jamás fabricado, superando incluso al icónico Saturno V de los años sesenta. En su interior viaja la cápsula Orion, tripulada por una destacada selección: los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto a Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

Juntos comienzan un viaje que durará aproximadamente 10 días, orbitando alrededor de la Luna sin aterrizar aún, pero poniendo a prueba sistemas cruciales para el esperado regreso humano programado para 2028 con Artemis III.

Esta misión no se limita a un simple paseo por el espacio.

Representa el inicio del programa Artemis, que tiene como objetivo fundamental establecer las bases para un regreso tripulado al satélite natural. El potente SLS Block 1, equipado con cuatro motores RS-25 y dos cohetes sólidos laterales, genera una impresionante fuerza para escapar del tirón gravitacional terrestre y colocar a Orion en una trayectoria libre hacia su retorno. La nave alcanzará una distancia aproximada de 7.400 km más allá del lado oculto de la Luna, ofreciendo vistas espectaculares donde nuestro planeta se verá como un pequeño punto azul distante, mientras que el satélite se mostrará en primer plano. Todo esto sirve para validar sistemas vitales, maniobras orbitales y comunicaciones en el vasto espacio profundo. Para conocer todos los detalles sobre este impresionante titán mecánico, puedes consultar este reportaje detallado sobre el SLS, que subraya su papel esencial en esta nueva era lunar.

¿Pero qué motiva este regreso a la Luna en este momento? No se trata solo de plantar banderas o tomar selfies cósmicos. Estados Unidos lidera esta hazaña junto a aliados internacionales, fomentando descubrimientos científicos como el análisis del hielo presente en cráteres polares, que podría servir tanto para agua potable como para combustible. Las ventajas económicas son evidentes: nuevas tecnologías en propulsión y hábitats espaciales están revolucionando diversas industrias en nuestro planeta. Además, esta iniciativa establece las bases necesarias para futuras misiones a Marte, donde nuestra Luna funcionará como campo de pruebas ideal. La misión Artemis II superará récords históricos, como la distancia máxima alcanzada por humanos desde la Tierra (248.655 millas durante el vuelo del Apolo 13) y validará que Orion puede soportar las condiciones del vacío espacial con astronautas a bordo. La ventana para el lanzamiento se abre hoy a las 18:24 EDT (hora del Este), con oportunidades adicionales hasta el 6 de abril, mientras que la NASA transmitirá todo en vivo a partir de las 7:45, cuando comience la carga del combustible.

El programa está acelerando el pulso explorador. Tras el éxito sin tripulación de Artemis I, esta segunda fase pone a prueba un cronograma realista: desde el conteo regresivo hasta el despliegue de paneles solares en órbita. La tripulación alcanzará una órbita inicial con una forma elíptica que va desde los 185 hasta los 2.250 km sobre la superficie lunar, realizando encendidos clave del módulo interino de propulsión criogénica (ICPS). Un hito monumental para toda la humanidad, con los Estados Unidos liderando esta ambiciosa unión entre ciencia y anhelo exploratorio a bordo de un cohete sin parangón.

Curiosidades que te dejarán boquiabierto

Potencia descomunal : El SLS consume nada menos que 2,3 millones de litros de combustible en cuestión de minutos; esto es comparable al consumo energético diario de una ciudad mediana. Si fuera un vehículo terrestre, cruzaría el Atlántico en cuestión de segundos.

: El consume nada menos que en cuestión de minutos; esto es comparable al consumo energético diario de una ciudad mediana. Si fuera un vehículo terrestre, cruzaría el Atlántico en cuestión de segundos. Tripulación diversa : La astronauta Christina Koch posee el récord femenino por tiempo acumulado en el espacio ( 328 días ). Por su parte, Victor Glover fue pionero como el primer astronauta afroamericano destacado en la Estación Espacial Internacional. Y no podemos olvidar a Jeremy Hansen , quien hace historia siendo el primer canadiense en participar en una misión lunar.

: La astronauta posee el récord femenino por tiempo acumulado en el espacio ( ). Por su parte, fue pionero como el primer astronauta afroamericano destacado en la Estación Espacial Internacional. Y no podemos olvidar a , quien hace historia siendo el primer canadiense en participar en una misión lunar. Vistas únicas : Desde la cara oculta lunar tendrán la oportunidad única de ver cómo la Tierra «sale» como si fuera un eclipse inverso; un espectáculo visual que solo fue presenciado por los astronautas del Apolo 8 en 1968.

: Desde la cara oculta lunar tendrán la oportunidad única de ver cómo la Tierra «sale» como si fuera un eclipse inverso; un espectáculo visual que solo fue presenciado por los astronautas del en 1968. Récord en camino : En esta misión podrían superar la marca histórica respecto a distancia humana desde nuestro planeta, aventajando al Apolo 13 por más de 7.400 km adicionales.

: En esta misión podrían superar la marca histórica respecto a distancia humana desde nuestro planeta, aventajando al por más de adicionales. Hielo lunar premiado : La Luna esconde verdaderos tesoros en sus polos; allí se encuentra hielo puro que podría transformarse en hidrógeno y oxígeno esenciales para establecer bases permanentes. ¡Agua traída desde otro mundo!

: La Luna esconde verdaderos tesoros en sus polos; allí se encuentra hielo puro que podría transformarse en hidrógeno y oxígeno esenciales para establecer bases permanentes. ¡Agua traída desde otro mundo! Orion reciclada: Los motores RS-25 han volado anteriormente en transbordadores espaciales; ahora han sido renovados y están listos para impulsar nuestros sueños futuros.

Estas curiosidades nos recuerdan que el cosmos guarda sorpresas fascinantes, tanto como un cohete capaz de hacer temblar nuestro planeta mientras nos invita a soñar con las estrellas.