La tripulación de Artemis II de la NASA: así son los cuatro astronautas que viajan a la Luna

Artemis II alzará el vuelo este 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. La NASA ha seleccionado a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen para embarcarse en un viaje de diez días alrededor de la Luna. Aunque no hay plan de alunizaje, esta misión es esencial para probar tecnologías del cohete SLS y la cápsula Orion. Este acontecimiento marca el retorno de los humanos al entorno lunar desde 1972, destacando una tripulación diversa que incluye a una mujer, un afroamericano y un canadiense, algo sin precedentes en la historia de las misiones lunares.

Los astronautas se encuentran ya en una estricta cuarentena, preparándose para recorrer más de 965.000 kilómetros. Durante las primeras 24 horas, estarán en órbita terrestre alta practicando acoplamientos visuales con la etapa superior del cohete a una distancia aproximada de 10 metros. Al sexto día, sobrevolarán la cara oculta de la Luna a una altitud de 8.000 kilómetros, superando así el récord establecido por el Apolo 13, y capturando imágenes nunca antes vistas por el ser humano.

El regreso culminará con un amerizaje en el Pacífico, donde buques de la Armada se encargarán de probar la recuperación de Orion, cuyo escudo térmico será sometido a una reentrada controlada para minimizar posibles daños.

Perfiles de los astronautas: experiencia y diversidad

Cada uno de estos cuatro astronautas aporta una experiencia singular que refleja el nuevo enfoque inclusivo de la NASA. Reid Wiseman, comandante con 50 años y oriundo de Baltimore, lidera esta misión tras haber sido jefe del equipo de astronautas. Viudo desde 2020, cuenta con una trayectoria que incluye 165 días en la Estación Espacial Internacional (ISS) durante 2014 y más de 300 experimentos realizados. «Abrir el camino hacia Marte es un privilegio», comparte, mientras compagina su papel como padre con esta emocionante aventura.

Por su parte, Victor Glover, piloto californiano de 47 años, se convierte en el primer afroamericano en participar en una misión lunar. Con experiencia como piloto de pruebas en la Armada, voló hacia la ISS con SpaceX entre 2020 y 2021 como ingeniero de vuelo. Glover destaca lo importante que es para él compartir este reto con su familia.

En cuanto a Christina Koch, especialista en misiones y también con 47 años, es originaria de Carolina del Norte y posee el récord femenino por el vuelo espacial continuo: ¡un impresionante total de 328 días en la ISS (2019-2020)! Participó además en la primera caminata espacial exclusivamente femenina y no se muestra intimidada por lo que considera «un viaje rápido». Con formación como ingeniera eléctrica, ha trabajado también en asignaciones relacionadas con tripulaciones en el famoso Johnson Space Center.

Finalmente, tenemos a Jeremy Hansen, un novato espacial canadiense que cuenta con 50 años, aunque tiene un pasado como piloto de combate en la Agencia Espacial Canadiense (CSA). Seleccionado para ser astronauta en 2009, será el primer canadiense que pise cerca del satélite natural. «No siento mucha presión personal», comenta con humor este hombre criado en una granja antes de su carrera militar.

La diversidad del equipo simboliza también un esfuerzo por fomentar la cooperación internacional. Ninguno nació durante la era del programa Apolo; todos tienen entre 47 y 50 años, sumando experiencias espaciales que superan las vividas por muchas misiones anteriores.

El poderoso Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) mide nada menos que 98 metros, superando al legendario Saturno V gracias a sus propulsores sólidos. La cápsula Orion pondrá a prueba sistemas vitales como soporte vital, navegación y comunicaciones para incursiones futuras más allá del espacio conocido, preparándose así para Artemis III (con planificado alunizaje en 2028) y futuras misiones hacia Marte.

Anécdotas lunares

La misión no solo es histórica; también incluye experimentos fascinantes como el denominado AVATAR, diseñado para simular respuestas tisulares humanas bajo condiciones de microgravedad, cruciales para preparar viajes prolongados. Los astronautas estudiarán minuciosamente la cara oculta lunar, cuya superficie se asemeja al tamaño aproximado de un balón cuando se extiende el brazo, bajo la dirección experta de la geóloga Kelsey Young, quien coordina desde Houston.

A destacar: Artemis II llevará humanos más lejos que nunca desde los tiempos del programa Apolo; vistas espectaculares les esperan según apunta Wiseman.

En tono humorístico: Glover comparte que su familia lo encuentra más estresante criando hijos que pilotando la cápsula Orion.

Un guiño canadiense: Hansen menciona que pilotar cazas fue «menos estresante» que su próximo debut lunar.

Sobre el escudo térmico: El sistema Orion lleva ya algunos daños acumulados por pruebas previas; así que la NASA acorta intencionadamente su reentrada para evitar sorpresas indeseadas como las ocurridas durante Apolo.

Expectativas visuales: Se anticipa una «avalancha» inédita de imágenes sobre cráteres ocultos, superando cualquier mapa satelital existente.

Estos elementos convierten a Artemis II no solo en un espectáculo científico sino también humano, listo para inspirar a generaciones futuras.