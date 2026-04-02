La nave de la NASA orbita la Tierra y emprende camino a la Luna, tras el espectacular lanzamiento de Artemis II

Visualiza el estruendo de un cohete que evoca los años 70, pero con la tecnología actual.

Este 1 de abril de 2026, a las 18:35 hora del Este, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA despegó desde el Complejo de Lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de Florida.

En la cápsula Orion, bautizada como Integrity, viajan el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Este vuelo, que se extenderá por unos 10 días, representa el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, desde los tiempos de Apolo 17.

El despegue estuvo lejos de ser tranquilo.

Durante el conteo regresivo, el equipo enfrentó problemas con las baterías, una breve pérdida de telemetría y alertas en el sistema para abortar el lanzamiento.

Sin embargo, todo se solucionó a tiempo y ahora la nave se encuentra en alta órbita terrestre, donde los astronautas están poniendo a prueba sus habilidades de pilotaje.

Hoy, 2 de abril, si todo funciona correctamente, el módulo de servicio europeo llevará a cabo una quema de inyección translunar que durará seis minutos para catapultarlos hacia la Luna, utilizando su gravedad como un resorte natural para regresar a casa.

Liftoff. The Artemis II mission launched from @NASAKennedy at 6:35pm ET (2235 UTC), propelling four astronauts on a journey around the Moon. Artemis II will pave the way for future Moon landings, as well as the next giant leap — astronauts on Mars. pic.twitter.com/ENQA4RTqAc — NASA (@NASA) April 1, 2026

Jared Isaacman, administrador de la NASA, no pudo contener su entusiasmo: «Después de un breve receso de 54 años, la NASA vuelve a estar en el negocio de enviar gente a la Luna». Este momento es visto como un punto de partida hacia algo más grande, con planes para establecer una base lunar permanente y llevar a cabo misiones hacia Marte. La misión también prueba sistemas vitales con humanos por primera vez; desde comer hasta dormir en el espacio profundo. Aunque no aterrizarán –ese honor le corresponde a Artemis III en 2028–, validarán el crucial escudo térmico de Orion tras fallos en una misión no tripulada anterior, cuando experimentó temperaturas extremas al reentrar a unos 5000 °F.

La nave ofrece imágenes en calidad 4K que muestran vistas sin precedentes, como el impresionante cráter del Mare Orientale, que es invisible desde nuestro planeta. Puedes seguir su trayectoria en tiempo real gracias a la herramienta AROW de la NASA, que muestra tanto la distancia hasta la Tierra como hasta la Luna y los días que quedan para concluir esta misión. En un gesto conmovedor, los miembros del equipo dedicaron su vuelo bajo el lema «We go for all humanity», un mensaje inclusivo que ha resonado entre millones que han seguido las transmisiones en vivo del lanzamiento de Artemis II.

La misión ya cuenta con anécdotas curiosas. Hubo una interrupción temporal en las comunicaciones poco después del despegue y un contratiempo relacionado con el inodoro de Orion; así es, incluso en lo más profundo del espacio, hay necesidades humanas ineludibles. Isaacman, quien ha financiado misiones privadas como Polaris Dawn, dirige ahora la NASA con una visión ambiciosa. Los astronautas forman parte del primer equipo mixto que incluye a una mujer y un canadiense; además, Koch posee el récord femenino por tiempo total en el espacio.

Curiosidades que iluminan la misión

El escudo térmico más grande jamás creado : Soporta temperaturas extremas similares a las del Sol; fue rediseñado tras Artemis I para garantizar su funcionamiento durante la reentrada.

: Soporta temperaturas extremas similares a las del Sol; fue rediseñado tras Artemis I para garantizar su funcionamiento durante la reentrada. Vista privilegiada del lado oculto : Transmitirán en 4K imágenes del lado lunar nunca antes visto desde aquí, mostrando cráteres como el famoso Mare Orientale , considerado un «tesoro geológico» con sus 300 km de diámetro.

: Transmitirán en 4K imágenes del lado lunar nunca antes visto desde aquí, mostrando cráteres como el famoso , considerado un «tesoro geológico» con sus 300 km de diámetro. Órbita récord alcanzada : Se aproximarán a los 1 millón de km desde nuestro planeta, estableciendo un nuevo hito para cualquier ser humano desde Apolo y poniendo a prueba condiciones extremas en microgravedad.

: Se aproximarán a los desde nuestro planeta, estableciendo un nuevo hito para cualquier ser humano desde Apolo y poniendo a prueba condiciones extremas en microgravedad. Comida espacial gourmet : Los menús liofilizados incluyen opciones como pizza y tacos; sin embargo, lidiar con problemas del baño se ha convertido en un reto; así lo comentó entre risas un ingeniero.

: Los menús liofilizados incluyen opciones como pizza y tacos; sin embargo, lidiar con problemas del baño se ha convertido en un reto; así lo comentó entre risas un ingeniero. Canadá también llega a la Luna: Con Hansen presente, se convierte en el primer no estadounidense en participar en Artemis, marcando alianzas importantes para crear la futura estación orbital lunar conocida como Gateway.

Estos aspectos hacen que esta odisea espacial se convierta no solo en una aventura tecnológica sino también humana. Y nos recuerdan que explorar lo desconocido es tan épico como lidiar con los pequeños inconvenientes cotidianos que nos acompañan incluso entre las estrellas.